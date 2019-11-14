 "Каждый из вас стал автором учебника истории". - Зеленский поблагодарил депутатов "СН" за голосование за закон о рынке земли. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео появилось в телеграме Зе! Команды.
"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", - сказал он.
По словам Зеленского, "каждый украинец станет владельцем своей земли".
"Я думаю, это обязательно будет написано в учебниках истории, каждый из вас сегодня стал автором которого. Спасибо ", - сказал он.
чи нагадати референдум про зменшення кількості депутатів ВР..?
Нам тут не хватало, чтоб два ватных россиянских гея друг с другом трепались
Встановити мінімальний розмір пенсії і зарплатні - 4000$.
Нічого учителям тільки жирувати! Підтримка такої ініціативи 73% виборців ЗЕбіла - гарантована!
Надо напєрьод бєспокоіться о свойом елєкторатє...
-Чи повинні українці сплачувати комуналку? Це питання допоможе об'єднати захід та схід. Всі інші референдуми від лукавого.
Та мы уже даже пофамильно предполагаем, ктоо будут эти граждане.
Он теперь не сможет продать свою землю ?
... И мы знаем имена этих избранных граждан.
зеЛя - ты подонок и предатель!
И надо добавить: ПОКА. Сейчас главное закон протянуть. А через 3 года можно все ограничения отменить: и иностранцам продавать тогда можно, и юридическим лицам, и россиянам
Послушала презедента- А У НЕГО ЛИЦО ТОЛСТЕЕТ
Може через це...
И надо добавить: ПОКА. Сейчас главное закон протянуть. А через 3 года можно все ограничения отменить: и иностранцам продавать тогда можно, и юридическим лицам, и россиянам
Петя и его друг Косюк против рынка земли?) даже не обсуждается
Йожики - мазохісти.
Ты не вырок, а ворог !
Осталось запустить продажу земли как товар и мор запустится.
ПС повторюсь, что говорит как под кайфом. А свет выключил, чтобы никто не заметил? Смотрите видео...