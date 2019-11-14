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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3631) земля (1564)

 "Каждый из вас стал автором учебника истории". - Зеленский поблагодарил депутатов "СН" за голосование за закон о рынке земли. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

Как передает Цензор.НЕТ,  видео появилось в телеграме Зе! Команды.

"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", - сказал он.

По словам Зеленского, "каждый украинец станет владельцем своей земли".

"Я думаю, это обязательно будет написано в учебниках истории, каждый из вас сегодня стал автором которого. Спасибо ", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3159569
 
 
 Топ комментарии
 
И поэтому скоты урода срочно протягивают двойное гражданство
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По ходу Беня его коксом накачал и в подвал посадил Зеленський: Право продавати і купувати землю матимуть тільки громадяни України - Цензор.НЕТ 129
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Тимошенко перейшла в опозицію - який звивистий шлях до серця виборця! В 2008 році обіцяла МВФ ринок землі, в 2016 почала вимагати зворотнього. У червні заявляла, що буде підтримувати будь-яке рішення Зеленського, у листопаді - перейшла в опозицію.
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Куприк будет топить за референдум , нехай народ сам решает .
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- багато вже навирішували ?
чи нагадати референдум про зменшення кількості депутатів ВР..?
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девочки, ну шо вы между своими ругаетесь ? )))
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ЗЕбіле, твое лицо - когда вызывал проституток прямо в зале ВР. Потом обещал уйти с поста главы комитета. Но опять всех на&бал.

Зеленський: Право продавати і купувати землю матимуть тільки громадяни України - Цензор.НЕТ 9306
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Прокачана кандидатура на очільника Міністерства проституції.
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Девчонки NNN и Куприк , марш с Цензора.
Нам тут не хватало, чтоб два ватных россиянских гея друг с другом трепались
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Референдум має бути на тему:
Встановити мінімальний розмір пенсії і зарплатні - 4000$.
Нічого учителям тільки жирувати! Підтримка такої ініціативи 73% виборців ЗЕбіла - гарантована!
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Та да. Зєбанутого вчити, только портіть...
Надо напєрьод бєспокоіться о свойом елєкторатє...
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Хоча ні, ЗЕдібіл, пробач, першочерговим має відбутися загальнодержавний референдум із єдиним запитанням:
-Чи повинні українці сплачувати комуналку? Це питання допоможе об'єднати захід та схід. Всі інші референдуми від лукавого.
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Зеленский: Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины

Та мы уже даже пофамильно предполагаем, ктоо будут эти граждане.
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И поэтому скоты урода срочно протягивают двойное гражданство
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Вот у меня кум, у которого есть земля, уехал в 2008 в Кацапию и получил там кацапическое гражданство.

Он теперь не сможет продать свою землю ?
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А если он вдруг скопытится без наследников, то его имущество перейдёт в бюджет Кацапии ?
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Все акты на землю для граждан РФ- аннулировать
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Он сможет прикупить часть Украины. И ему деньжат подкинет ФСБ.
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БУБОЧКА, хотелось бы тебе верить , но после заяв Бени не получается. Может закроешь ему рот?
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Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины, - Зеленский

... И мы знаем имена этих избранных граждан.
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А приоритетное право как потомственному фермеру дадут гражданину Украины Медведчуку.
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такие как беНя?
зеЛя - ты подонок и предатель!
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Цензор, вы в порядке?? Это обращение 2-х дневной давности!
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***** сделает мат Лавро-Конём и объявит Кацапию Украиной (временно).
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Зеленский: Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины

И надо добавить: ПОКА. Сейчас главное закон протянуть. А через 3 года можно все ограничения отменить: и иностранцам продавать тогда можно, и юридическим лицам, и россиянам
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Послушала презедента- А У НЕГО ЛИЦО ТОЛСТЕЕТ ! Офис презедента- отчитайтесь : чем кормите БУБОЧКУ?
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Sophia-Maria Duglass
Послушала презедента- А У НЕГО ЛИЦО ТОЛСТЕЕТ
Може через це...

Зеленський: Право продавати і купувати землю матимуть тільки громадяни України - Цензор.НЕТ 2608

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Вова нельзя украинцам продавать свою землю , 65% украинской земли ,оставь украинским семьям по 2 га вместо пенсии( гос служащим оставить пенсию) эту землю украинцы могут отдать в аренду на 49 лет,если не хотят обрабатывать сами, а полученными ранее паями украинцы могут распоряжаться на своё усмотрение и если продавать .то только государству. А оставшиеся 35% земли государство может использовать на своё усмотрение и даже договариваться с иностранцами.
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Зеленский: Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины

И надо добавить: ПОКА. Сейчас главное закон протянуть. А через 3 года можно все ограничения отменить: и иностранцам продавать тогда можно, и юридическим лицам, и россиянам
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Ув Президент, нельзя украинцам продавать свою землю , 65% украинской земли ,оставь украинским семьям по 2 га вместо пенсии( гос служащим оставить пенсию) эту землю украинцы могут отдать в аренду на 49 лет,если не хотят обрабатывать сами, а полученными ранее паями украинцы могут распоряжаться на своё усмотрение и если продавать .то только государству. А оставшиеся 35% земли государство может использовать на своё усмотрение и даже договариваться с иностранцами.
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Ув Президент, нельзя украинцам продавать свою землю , 65% украинской земли ,оставь украинским семьям по 2 га вместо пенсии( гос служащим оставить пенсию) эту землю украинцы могут отдать в аренду на 49 лет,если не хотят обрабатывать сами, а полученными ранее паями украинцы могут распоряжаться на своё усмотрение и если продавать .то только государству. А оставшиеся 35% земли государство может использовать на своё усмотрение и даже договариваться с иностранцами..
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Де я? Шо со мной? Пачиму в вагоне нет пасажиров?
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А в учебник истории какой страны уточнил?
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Если землю сейчас не продать то позже ее кацапы бесплатно захватят.
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Так думал и фиКало,мойский, когда спиз@ил 6 млрд$ в Привате. Пришлось бы лохам отдавать....А теперь на них земельку подкупит, а потом продаст, но уже дороже.
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По ходу Беня его коксом накачал и в подвал посадил Зеленський: Право продавати і купувати землю матимуть тільки громадяни України - Цензор.НЕТ 129
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...да он убитый походу под кайфом из мерса президентского...
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Я тоже подумала, шо похоже под кайфом, даже свет в мерсе не включил, шоб не спалиться, наверное, а речь выдает...
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Как учебником истории??? Вова, ты же говорил презинтом... Ты что пьяненький??
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Зеленский своего рода тоже "исторический человек",то есть тот человек, как писал Гоголь, который"попадает в разные истории". Добавлю- в позорные истории.
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Це сама велика помилка зеленського. Хай центр Разумкова проведе ТЕПЕР опитування на довіру владі. Ви казково здивуєтесь. Тільки не треба писати, що при ******* такого не було б. Продаж землі входив в їхні плани. Тому і набрали 8 %.
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Прям Пётр Алексеевич, только помоложе... тоже уже видит как про него в учебниках хорошо пишут... Быстро забыл, чего Петя добился... а пока только всё на бумагах, а "мы" уже "памятники" себе воздвигаем
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не зрозуміло лише одне - коли сам Парашенко був активно ЗА ринок землі , то соя активно його підтримувала - чим же вони зараз не задоволені ? Зеленський: Право продавати і купувати землю матимуть тільки громадяни України - Цензор.НЕТ 6721
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так они и сейчас не против рынка земли, им просто качество законопроекта не нравится, а поносят они Зе в режиме нонстоп, им пофиг за что, даже если не за что.

Петя и его друг Косюк против рынка земли?) даже не обсуждается
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А ви без Порошенка, як без кактуса.
Йожики - мазохісти.

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Интересно, чем оно шантажировало своих баранов или сколько заплатило?
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На фб пишут , за нажатие на зелёную кнопку , заплатили по 100 000 $ каждому .. Зеленський: Право продавати і купувати землю матимуть тільки громадяни України - Цензор.НЕТ 2485 .
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сомневаюсь, там домохозяйки безроботные и штукаря в своей жизни ни разу в руках не держали.
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А я то думаю, что так наши министры растрещались о введении двойного гражданства...
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Каждый из этих тварей ответит за это! Конкретно! И посадками ЭТО не ограничется...
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Хотелось бы, но кто ответил? Эти примеры для них показательны, не ответили папередники...
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Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски продадут землю , а украинцев пустят с торбой по миру ! Вы лохи украинцы за это голосовали? Тогда вам мои поздравления!
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немного же учебников он читал)))Но хоть 1 реформу рожают.
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О Боже мой..разрешили дерибанить, продавать землю на которой живём и это преподносица как какая то победа, достижение..прорыв? Что за бред? кацапня вон газ с нефтью качают это что достижение, победа??? Это природный ресурс, это не технологии, экономика, научные медицинские достижения - это тупо земля, её ещё первобытные деребанили...какие дегенераты.
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с учебником истории врядле, а вот точно штейны станут объектами погромов это факт.
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Свобода ! Нет совкового рабства больше . Ура товарищи . Окраина теперь свободна .
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Нарид, у меня одного в ролике обкуреный звук из преисподней или нет?
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згоден с попереднім "виступаючим"! це ф є парашинсько-совкова "гордість" за те, Що Господь дав, і жодна людина не приклала до цього своїх зусиль! Жодна! А торгувати тим, що дано звище і виставляти це, як величезне "досягнення"- величезна тупість, як і все, що робить це чмо!
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нет тебе вері Зеля,нет и всё! вспомни как ты про субсидии и коммуналку пел,да и про посаженные "деревья",много чего....
Ты не вырок, а ворог !
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Чому у нас самі родючі і "жирні" чорноземи? Бо всю свою історію ми воювали за свою Землю. За свою державність. Хочете справедливий ОБІГ землі, ніхто не проти. Проведіть аудит земель, створіть, нарешті, КАДАСТР, ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК, пропишіть не один десяток законопроектів з врегулювання земельних відносин. При цьому очістіть суди і прокуратури від уродів. А потім тільки можете прошепотіти: "Може проведемо референдум по земельних питаннях".
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Не ну это слишком сложно, и долго и муторно. Трускавецких идиотов на недельных курсах этому точно не учили. Да и бородатой бабушке бабло сейчас по быстрому нужно..
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Обломиться. За Землю їх порвуть. Навіть у овоча і ******* вистачило розуму не легалізувати їхній дерибан.
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Клоун, ти здурів. Ти продовжив діяння гідрантів України по обкраданню держави Україна. Жалюгідне відображення президента. Тільки усе те покоління чомусь виродилось у придуркуватого карлика, який ступити не може без свого папи Бєні.
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И каждый слуга стал баснословно богатым, даже если их всех разгонят, они останутся оч. небедными людьми, на будку у моря они в турборежиме наштамповали
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дякула задякувала - я вже ненавиджу це слово!!!
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Все більше і частіше повертаюся до своєї думки про те, що це "обране"- повний неадекват...Я приводив приклади зовнішніх ознак наркозалежних, що взяті з лікарських підручників...Не буду повторювати,- є в вільному доступі. Але категорична відмова цього криворізького цуцика пройти обстеження, до якого воно ж саме так хвацько закликало, той цирк зі здачею крові своєму кіношному кєнту та ще в кліниці корєша- повна кіношно-циркова маячня...Так от...Зараз цей неадекват накоїть біди в державі і виявиться, що факт вживання "стимуляторів" має місце бути...І шо далі? Його визнають неосудним, а де буде країна і всі українці на той час?- величезне запитання...Нормальна людина так не поводиться, не розмовляє...Коли без папірця з текстом воно нездатне вимовити жодного речення, яке має закінчену думку...
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Подивіться його поздоровлення депутатам у мерсі в пітьмі, після прийняття закону, я не спеціаліст але...
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скинь посилання! не бачив...буду вдячний!
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Під цією статтею, і світ він в мерсі виключив, щоб не палитись, там майже нічого не видно, але говорить як обкуренний.
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В историю можно попасть, а можно вляпаться Зеленський: Право продавати і купувати землю матимуть тільки громадяни України - Цензор.НЕТ 3301
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ГОСПОДИ,БIДНА УКРАIНА,сколько тебя будут мучать.
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Это конец его правления он в опозиции к народу Украины, организовав продажу Суверенитета страны! А его партия Зе за голосование в лагеря, за умышленное нарушение прав граждан Украины, и распродаж суверенитета и целостности страны. За организацию массового истребления Пайщиков. И спасти его может только одно! НИ КАКОЙ ПРОДАЖИ _ АРЕНДА, Пай продаётся только Государству а оно продаёт право аренды! До 50 га в одни руки. Не какой дарственной иностранным гражданам, при обнаружении другого гражданства конфискация в пользу государства. Участок в глубину 1 метр!!!! Не до центра земли! Нарушение правил использования конфискация с возмещением причинённого ущерба земле. Контроль и паспорт состояния её. И аудит владельцев и состояния земель, до запуска ранка обращения! Пресечь легализацию незаконных воровских сделок с землёй до заметания следов.
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А кто ему шо сделает? Он смотрит на папередников и верит в безнаказанность.
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Уряяя, барин разрешил последние трусы продать..всё шо осталось это земля, всё шо на земле уже давно украдено и прихватизировано. Реформы? Экономика?? Реальная борьба с корупцией?? Посадка сепаров врагов Украины? защита национальных интересов?? Реальная борьба с ворами и олигархами??..та не глупость какая то, давайте лутше землю дерибанить.
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И у пенсионеров массово начался мор, владельцев Пая, которые они передали в дарственной, в присутствии 3х свидетелей подписывали, или получили деньги за продаж, но которые куда то пропали.(Врачи скорой помощи наверно украли)....
Осталось запустить продажу земли как товар и мор запустится.
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Ага владельцами мы станем, с 200000 гектарами одному рылу, когда рыло может оформить ещё и на женушку, детей, маму, которая любит скорость и будет вся Украина.

ПС повторюсь, что говорит как под кайфом. А свет выключил, чтобы никто не заметил? Смотрите видео...
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