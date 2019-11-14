 "Каждый из вас стал автором учебника истории". - Зеленский поблагодарил депутатов "СН" за голосование за закон о рынке земли. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео появилось в телеграме Зе! Команды.

"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", - сказал он.

По словам Зеленского, "каждый украинец станет владельцем своей земли".

"Я думаю, это обязательно будет написано в учебниках истории, каждый из вас сегодня стал автором которого. Спасибо ", - сказал он.

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