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 Ветеран войны на Донбассе Мазур (Тополя), которого задерживали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину, - Геращенко

Украинский доброволец, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур, который был задержан в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук замминистра МВД Антона Геращенко.

"Благодаря четкий и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину.

Это стало возможным в том числе и потому, что, еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию", - написал Геращенко.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

Ветеран войны на Донбассе Мазур (Тополя), которого задерживали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159568
 
 
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щас фсбу его арестует на лингвистическую экспертизу
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отлично! на одну международную проблему меньше (не шутка!)
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