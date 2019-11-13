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 Политика Украины
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 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич

Государство-оккупант не вправе открывать сообщение с Крымом за пределами пунктов пропуска на украинской территории "Чонгар" и "Каланчак".

Об этом в среду на брифинге заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы отреагируем на это (начало железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту". - Ред.), мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых "билетов" и так далее. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не вправе делать то, что оно делает. Соответственно, сообщение и доступ на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и к городу Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" являются противозаконными, незаконными и нарушают Уголовный кодекс Украины. Наша позиция однозначна, Крым - это Украина, это наша ценность и все, что нарушает территориальную целостность, включая такие инциденты и кейсы, то мы, безусловно, будем на это реагировать", - отметил Кориневич.

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Он отметил, что сам мост был построен неправомерно и причиняет экологический ущерб Черноморско-азовскому региону. Также он отметил, что в Украине были открыты соответствующие уголовные производства из-за его возведения.

На уточняющий вопрос журналиста о том, какой именно будет реакция украинской стороны, он ответил, что пока не может сказать однозначно.

"По вопросу санкционной политики, по вопросу санкций, наш орган хочет активно участвовать в этом вопросе", - добавил он.

Отметим, что российские оккупационные власти 8 ноября объявили о начале продажи "билетов" на поезда в аннексированный Крым. Через три дня после начала таких "продаж" было реализовано более 12 тысяч таких "билетов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3159567
 
 
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 5 ч.5 часов назад

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/13/7231874/
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Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 9505
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Обязательно ответит. Заносите рояль!
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водолазами? или бумажными корабликами (ну чтоб течение узнать? пригодиться)))
или просто "нотой" в никуда
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Старая Ванга предсказала, что именем самого быстрого снайпера назовут проспект в Киеве!
Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 2830
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М-да, только бы хватило хлеба. А намазать ,по ходу будет што!
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Предлагаю скупить все билеты и не поехать. Был бы прикольный тролинг.
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если лично вы все билеты купите, мы не возражаем Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 9573
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"На уточняющий вопрос журналиста о том, какой именно будет реакция украинской стороны, он ответил, что пока не может сказать однозначно". Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 6346
весь секрет в том, что это его интервью и было той самой реакцией)))
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да-да, реакция будет жесткой, куча нот протеста, из которых можно будет целую симфонию составить Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич - Цензор.НЕТ 5944
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Пусть сначала проедит, эксперты прогнозирует, что мост не выдержит.
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"эксперты" типа Богуцкой вообще прогнозировали, что мост не будет построен. Однако он построен, и это не мосфильм
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"... сообщение и доступ на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и к городу Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" являются противозаконными, незаконными и нарушают Уголовный кодекс Украины".
Я бы добавил для жёсткости ещё пару синонимов. Ну, например, антизаконными и преступными.
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Звичайно, що зевлада відреагує на початок залізнодорожнього сполучення по керченському мосту. Яка реакція вони ще не знають, але можливо буде привітання з подарунками у вигляді води до Криму.
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