 Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич

Об этом в среду на брифинге заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы отреагируем на это (начало железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту". - Ред.), мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых "билетов" и так далее. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не вправе делать то, что оно делает. Соответственно, сообщение и доступ на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и к городу Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" являются противозаконными, незаконными и нарушают Уголовный кодекс Украины. Наша позиция однозначна, Крым - это Украина, это наша ценность и все, что нарушает территориальную целостность, включая такие инциденты и кейсы, то мы, безусловно, будем на это реагировать", - отметил Кориневич.

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Он отметил, что сам мост был построен неправомерно и причиняет экологический ущерб Черноморско-азовскому региону. Также он отметил, что в Украине были открыты соответствующие уголовные производства из-за его возведения.

На уточняющий вопрос журналиста о том, какой именно будет реакция украинской стороны, он ответил, что пока не может сказать однозначно.

"По вопросу санкционной политики, по вопросу санкций, наш орган хочет активно участвовать в этом вопросе", - добавил он.

Отметим, что российские оккупационные власти 8 ноября объявили о начале продажи "билетов" на поезда в аннексированный Крым. Через три дня после начала таких "продаж" было реализовано более 12 тысяч таких "билетов".

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