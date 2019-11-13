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 Общество
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 У СБУ нет достоверных сведений, что акция "Ні - капітуляції" проплачена, - Баканов

Служба безопасности Украине не ведет производства относительно подкупа участников акции "Ні - капітуляції".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы СБУ Ивана Баканова Главкому.

По его словам, нет достоверных сведений о подкупе участников акций "Ні - капітуляції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

"У нас нет достоверных сведений, подтверждающих этот факт. Вопросами протестных акций в СБУ занимается Департамент защиты национальной государственности. Конечно, мы за этим наблюдаем.

Знаете, демократия - не лучшая форма правления, но лучшей еще не придумали. Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе, на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования. Но если мы выступим с такой инициативой, то вы же первые скажете, что это наступление на демократию в Украине", - отметил глава СБУ.

На уточняющий вопрос о том, предоставил ли обещанные доказательства глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, Баканов отметил: "На данный момент в СБУ нет такого производства".

Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Lb.ua высказал уверенность, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако не все. "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы". Позже он извинился за свои слова.

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Также Арахамия заявлял, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций "Ні - капітуляції".

Источник: https://censor.net.ua/n3159565
 
 
 Топ комментарии
 
Также Арахамия заявлял, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций "Ні - капітуляції". Источник: https://censor.net.ua/n3159565
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Тобто Арахамія говорив, що передавав данні про підкуп, але їх нема. У цьому випадку я вірю Баканову, бо заперечити справжні данні неможливо. Відповідно - Арахамія брехав про підкуп учасників цієї акції. У таких випадках чесні політики йдуть у відставку, але чесність не для Арахамії.
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Ничего Портнов поможет найти. Он щас вобще главный помошник у ЗЕбилов, или смотрящий от кремляди, не знаю как там правильно, ну вы меня поняли..Короче Портнов щас кумир и свой парень у ЗЕкоманды.
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Тоже не ожидал такого от честнейшего депутата Слуги Урода..
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Хламидия пошутила. У лакеев пукнуть в воду это шутка на Оскар.
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Ничего Портнов поможет найти. Он щас вобще главный помошник у ЗЕбилов, или смотрящий от кремляди, не знаю как там правильно, ну вы меня поняли..Короче Портнов щас кумир и свой парень у ЗЕкоманды.
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Также Арахамия заявлял, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций "Ні - капітуляції". Источник: https://censor.net.ua/n3159565
-------------------
Тобто Арахамія говорив, що передавав данні про підкуп, але їх нема. У цьому випадку я вірю Баканову, бо заперечити справжні данні неможливо. Відповідно - Арахамія брехав про підкуп учасників цієї акції. У таких випадках чесні політики йдуть у відставку, але чесність не для Арахамії.
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Нехай продовжить жарти у відставці. За зебільний "базар" треба відповідати.
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Если каждого врунишку в отставку, так у них зепутаты очень быстро закончатся.
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А треба вимагати по кожному випадку, щоб зебільну брехню побачили в Україні та за її межами.
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На уточняющий вопрос о том, предоставил ли обещанные доказательства глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, Баканов отметил: "На данный момент в СБУ нет такого производства". Источник: https://censor.net.ua/n3159565
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Правильно, бо при наявності доказів воно би було. Відповідно: Арахамія брехло.
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Так і заява хитрозроблена: «Нєт достовєрних свєдєній», типу є, але нада перевірити...
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Не дуже хитра, бо це прямим текстом: чвідчення Арахамії недостовірні.
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Але перед тим Арахамія частково вибачався за свої слова. Тому вже нікому підтверджувати його зебільну брехню не хочеться.
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Вибачився він гидко, ложкою гімна в діжку меду.
«Я думаю, что там проплачєних било не болєє 5%»- оце «частково вибачився» ?
Нагидив не велику купу, а маленьку?
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О боже какая отставка , тут такой быдлам в стране происходит хуже чем при папиреЭдниках...тот дрочит, тот на миллионы квартир накупил ХЗ откуда бабло, прост у него мама любит скорость, тот на кипре, тот шлюх заказывает прямо в Раде...деребан земли, тут ещё с ФОПами надо разобраца..сепарам мосты построить, лугандонцам пенсии поднять, Даунбасек востановить...с мышебратьями помирица, сепарам амнистия -- дел не в проворот, ещё не всех охраников и уборщиц с Шапито 95 пристроили... кароче работа кипит...рехвормы тривають..некогда идти в отставку..не на часи.
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Бро, ти геній !!!
Ти ввів в обіг класне слово, яке ОДНЕ характеризує зміст всього того, що зараз твориться в Україні.
БИДЛАМ !!!!
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Таки гений. Бедлам не так правильно звучит, а вот бЫдлам - самый цимес.
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І процес, і учасники процесу, і результат !
ТРИ В ОДНОМУ !
Бінго !
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ну й четверта складова: коннотація Bethlem Royial Hospital ≡ Павлова !У СБУ немає достовірних відомостей, що акція "Ні - капітуляції" проплачена, - Баканов - Цензор.НЕТ 4731
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Пипец. Они чё реально даже задумывались об этом?
Зебилы...
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Та вони ж п'ять років, запевняли, що прихильники політичного курсу Порошенка:
Україна. Армія. Віра. Мова - проплачені.
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Хто? Садовий, Гройссман, радник Путіна Ілларіонов, Шарій, той же Арахамія і т.д. і т.д......
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..ну - просто у сбу никогда не было, нет, и не бывает "достоверных данных"..- какие бывают и откуда- догадайтесь без попыток............((((
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Достаточно проверить чьи были эти новенькие трактора.
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У нього на Лахтє-2 вікно в іншу сторону виходить...

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Сепарів купляв по 10000 доларів, щоб продати Україну за 100 млрд доларів. Це у нього нічого особистого, просто барижний та мародерний бізнес Коломойського.
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Голова СБУ Баканов, на відміну від волонтера Арахамії у якого $ 20 - 25 млн, зрозумів, що воїнів і добровольців - захисників України, краще не дратувати.
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