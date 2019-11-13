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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Президент (4293) угрозы (639) Баканов Иван (74) Федына София (13)

 Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

СБУ будет реагировать на "тревожные прогнозы", высказанные в адрес президента нардепом Софией Федыной и волонтеркой Марусей Звиробий, если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза.

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - сообщил он, отметив, что в Службе безопасности тоже есть такое производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского

"Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федына в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе - весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском - нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют", - подчеркнул Баканов.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

Во время совместной трансляции 27 октября нардеп София Федына и волонтерка Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3159563
 
 
 Топ комментарии
 
В принципі, потрібно посадити Коломойського і Портнова і вся ця російська шобла при владі втече. Розсиплеться як картковий будиночок. Їм не вперше. Всі знайомі з байкою про «таргані і горобці»? Ці таргани вирішили, що вони африканські леви, а посади їх в СІЗО і памперсів на них не вистачить.
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А если лингвистическая экспертиза покажет, что слова про Украину, которая принимает и спереди и сзади - оскорбление Родины - Зеленский и автор текста тоже сядут ?
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Петр Петров‏ @Rooftop564 3 часа назад

Услышал фразу "ну а чего делать, они ж законная власть"
Любой первокурсник юрвуза докажет, что Зеленский, не проживавший в Украине 10 лет, просто не мог баллотироваться.
А ВРУ не могла быть распущена последние полгода работы.
Они законные до первого нормального суда.
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какую "провокаторскую деятельность" ?? тетка заботливо посоветовала гаранту не шастать в белой рубашке на передке, а вы что подумали?
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Ну так тогда по такому принципу шутников из Шапито 95 сразу на расстрел..сколько тонн грязи вылили на Порошенко, забыл что ли?? А всех эти журнашлюх с Г+Г напомнить??
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Г+Г = в поГохофіла ..))
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стесняюсь спросить, а про слова коломойского про смертную казнь для экс-президента, не нужно проводить лингв. экспертизу и заключение?

у нас 2 болтливые тетки стали представлять нац. угрозу????
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Зато на откровенных сепаров с ОПЗЖ и на Мертвечука никакой зрады не видят всё нормально. ВОн рядом новость. ЗЕбильная шобла начинает уже надоедать..
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Должны быть еще и психиатрическая и наркологическая экспертизы. В здравом уме никто такую муйню не нес бы.
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Згоден.
Ті хто цих дівчат звинувачує, повинні пройти таку експертизу.
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Это ты про сеньер-голодомор и прочую херню. Так нарколога точно не пройдут, как ты психиатра
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После роликов одного безссвязно, рывками варнякающего клоуна наехавшего на бровку на Тесле я тоже сразу подумал про вот это -- "психиатрическая и наркологическая экспертизы". Не помешали бы точно.
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Софочку і Оленку привселюдно випорють - так завжди порють холопів в натяк їх господарям ... Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 7570
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Лайно ти. Але мушу визнати- вправно прикидався українцем. Ні, симпатій до Януковича та ненависті до майданівців ти ніколи не приховував, але здавався українцем. Уявляю як тобі важко було.
Біжи скаржся.
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Оно давно уже не прячеца. Это типичный малоросс в душе мечтающий помирица с мышебратьями.
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Нанаец никогда не был украинцем ,, только на словах .. 5 предыдущих лет он только и делал что "шатал лодку - будку" .. Вот он то , настоящий - агент " лолита " ..
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Сєпари аплодують Зеленському, дивлюся оце...
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пусть пошлет этого нелегетимного главу сбу нахйу
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Как только задаешь вопрос, кто есть Путин, сразу все становится ясным.
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девохенки вы не бийтесь,,, первый кто сказал что зеленский *****,, это я после его разговора с бойцами и защитниками УКРАИНЫ в золотом,и мои слова были такими этот клоун не внес в защиту украины ни гроша по сравнению с петро порошенко, стоит клоун под линией электро передачь ну как тут не высказаться )))) я клоунов люблу тока в цырке.
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Что там?
Говорят сегодня маски сброшены.
А то петя агент кремля петя агент кремля.
Порохоботы - кремлеботы....
И как начнут врать.
Как Чуркин в ОНН.
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Кем бы работал Коломойский .если бы завтра мы вернулись в ссср? Кто угадает? Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 7267
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оце баклан,від нової влади зараз так ******* мокшандією що капець.
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Да не попахивает, от ЗЕкодлы уже откровенно во всю воняет кацапсиной.
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..Факт .зеклоунів ...Голова СБУ дає інтерв*ю сайту . який заблокований .. Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ - Цензор.НЕТ 3317
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Что-то ситуация развивается стремительно. Интересно досидит ли зелёная макака до Нового Года?
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С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу

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Мрія сєпарів і ностальгуючих по совку паралітиків.
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Знают все этих "простых" "українців". Даже по именам и фамилиям
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Ты главное своего хозяина бородатую бабушку не трогай, она за 100 мильярдов собралась продать Украину кацапам, може и тебе сепарку шо то перепадёт в собачью мыску.
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Скоро часи Сраліна здаватимуться нам дитячими забавками.
Як співав гурт ;ТІК;?

;І щоб не вийшло усім нам на зло-
З маленького Вови велике *****!;
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Хочу в очередной раз заявить, что теперь люстрации в мусорных баках больше не будет.
Будет верёвка и фонарный столб.
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А то что президент сейчас под наркотой какую то ересь несёт в twitter-это не является угрозой нац безопасности страны. Почему Бакланова как главы СБУ не интересует под какой наркотой сейчас находится глава государства?
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Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
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