 Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - сообщил он, отметив, что в Службе безопасности тоже есть такое производство.
"Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федына в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе - весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском - нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют", - подчеркнул Баканов.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".
Во время совместной трансляции 27 октября нардеп София Федына и волонтерка Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
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у нас 2 болтливые тетки стали представлять нац. угрозу????
Куди дальше?
Ті хто цих дівчат звинувачує, повинні пройти таку експертизу.
Біжи скаржся.
Говорят сегодня маски сброшены.
А то петя агент кремля петя агент кремля.
Порохоботы - кремлеботы....
И как начнут врать.
Как Чуркин в ОНН.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Мысли вслух
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
Як співав гурт ;ТІК;?
;І щоб не вийшло усім нам на зло-
З маленького Вови велике *****!;
Будет верёвка и фонарный столб.