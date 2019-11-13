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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Медведчук (999) СБУ (14010) Баканов Иван (74) ОП-За життя (8)

 У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов

Президент Владимир Зеленский заявил, что финал партии Виктора Медведчука "Оппозиционный блок - За жизнь" будет печальным, но у СБУ в данный момент нет информации об антигосударственной деятельности этой политсилы.

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Если у нас будет такая информация, то мы соответствующим образом на нее среагируем. По состоянию на сейчас я не могу обнародовать эту информацию", - сообщил Баканов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука. ВИДЕО

Он также сообщил, что в деле Медведчука, который подозревается в госизмене и свержении конституционного строя, пока нет результатов лингвистической экспертизы текстов выступления политика во время поездок в Россию.

"Результаты экспертизы пока нет. Я не буду говорить об этом деле больше", - подчеркнул глава СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3159560
 
 
 Топ комментарии
 
Призывы к нарушению суверенитета - этого недостаточно? Это я о федерализации, при котрой Украина станет Юго-Западным федеральным округом РФ.
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жрите зебобики. жрите.
эта власть пришла только с одной целью - уничтожить Украину как свободное независимое государство. Получится ли это у них? не уверен. не все леса продали и есть куда уйти. вы хотели гражданскую войну и 1933? будет... и "лесные братья" тоже будут.
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А вони радіють.
Вони саме це й хотіли.
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У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов - Цензор.НЕТ 5582 - Коломойський за розкрадання «Приватбанку» сидить?
- Ні.
- Ахметов за Роттердамі плюс сидить?
- Ні.
- А хто сидить?
- Захисник донецького аеропорту, бойовий генерал Марченко.
Розбудіть мене.
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Призывы к нарушению суверенитета - этого недостаточно? Это я о федерализации, при котрой Украина станет Юго-Западным федеральным округом РФ.
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сказано ж - НЕТ! а на нет и суда - нет.
Тема закрыта.
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Из-под мышки у Зели.
Не подумайте шо кум. Там кумовства нет. Ни-ни
Близький друг Володимира Зеленського.
Керівник ПАТ «Студія Квартал-95» (2013-2019).
Керівник партії «Слуга народу» (2017-2019).
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и не сослуживец по армии какой-то,

потому что єто приравнивается к куму.

Просто они вместе владеют одними офшорами, на которіе приходят деньги от ФСБ за Сватов
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Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки потрібно продавати за паспортами. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому», коментуючи майже щоденні повідомлення анонімів про «замінування» метро.
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Скоро все будет как в расее. Там взывы домов. Тут «замінування» метро.
М какая сволочь минует, ума не приложу...
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Действительно !

Кругом же со всех сторон такие же люди
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жрите зебобики. жрите.
эта власть пришла только с одной целью - уничтожить Украину как свободное независимое государство. Получится ли это у них? не уверен. не все леса продали и есть куда уйти. вы хотели гражданскую войну и 1933? будет... и "лесные братья" тоже будут.
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І смішно і грішно. Одні сліпі і глухі в СБУ залишись з таким керівництвом -очевидних речей не бачать і не чують.
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ЗЕлепузики могут расслабиться - выходит, что полеты Медведчука и Бойко к Пукину с Медведевым - простая шалость, а значит, все их претензии на счет того, что Порох их за это не закрыл, они могут засунуть себе в одно отверстие.... У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов - Цензор.НЕТ 2236
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И не нужно.Вся эта зеЛеная погонать вместе ОПЗЖ будет на ростове.в лучшем случае.или постреляна.дело времени.
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а мы и не спрашивали ? зачем СБУ заявку такую делает ?
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медаль медведчуку от сбу - за верность сквозь времена
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Вова продолжение Пети круговорот лайна в природе дальше слушать эти говорящие головы бесполезно БЕня сказал сдаться РАше так он и под козырек и вперед
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Ответы в стиле Зе: "Я не знаю", "Мне это неизвестно".
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 7 ч.7 часов назад

У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7102

Репутационные потери после вью Бени говрите?Это не потери,это ПыЗДЕЦЬ!
ХЗ,кто захочет теперь общаться с Украиной о серьезных вопросах.Да и рюзьге теперь возьмут только в качестве биоматериала.
Националисты наверное уже штурмуют логово Бени
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и главный патриот Украины у анальных рыгов это свинотрупак. Это предестно.
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порошенко-патриот.Зеленский-предатель.А медведчук...Ну раз его его педро 5 лет не трогал,значит он нормальный.Логично?
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а сейчас не трогают - єто не логично по твоей логике
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Бужанского любишь или Медведчука ?
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Медведчук, Порошенко и их кодло, это одна банда, которая уничтожает Украину внутри.
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Хорошо хоть Бабломойского не вспомнил, вам же ЗЕбилам ещё Украину за 100 мульярдов надо успеть продать.
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Угу. Один Беня дает правильное направление - на северо-восток, к твоим братухам-дикарям.
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СБУ - самая смешная в мире спецслужба. Или крот, или дебил, или президент ЛНР.
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Ты фото перепутал, козломордый, под этим текстом должна быть рожа сцаря *****.
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и даже не царька плешивого а широкая рода изика каломыйского который уже на мир с куйлом согласен!
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Вообще то Ринат никогда кассабом не был.
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Он хуже кацапа - оно малоросс подкацапный. А надпись на картинке "НА Украине" его сразу палит, и говорит шо он таскает эти картинки с прокацапских ресурсов..
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Туда ему боязно было и он к "бандеровцам" рвонул, но мечтает о паРашке... У СБУ немає інформації про антидержавну діяльність ОПЗЖ, - Баканов - Цензор.НЕТ 2094
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говно что сделало эту картиночку, своим "на", заставляет поверить что все ровно наоборот. Пусть оно туда и идет, на парашу в доме пригожинских троллей
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еще хуже. свиновальц мыролюбный реформист.
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Пошёл нах отсюда винторогий. НА Украине, это ты с какого сепарского сайта эту картинку стырил ЗЕбил ты подкацапный.
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Чувак, ты дебил, да? И черту баканову ПАП в штаны нагадил?
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Судя по тому как все эти трубы и бакланы прессуют добровольцев,всушников,волонтеров, то именно перечисленные и ведут антиукраинскую деятельность,а не путинские шлюхи,которые даже не скрывают,что с ним за одно.Люди,которые отстояли страну и многие заплатили здоровьем и жизнью,за то,чтобы КЛОУНЫ И СИВУШНЫЕ посредственности стали властью теперь предатели?Вы в своем уме?Ребята,вы что реально зе....нутые?
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Когда-то голосовал за свободу. Теперь -увольте.
Надо любить страну и бороться за нее, а не любить себя любимых. Печально...
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Ватсон, никак не пойму, почему у них нету очевидной информации?
Сер, информация есть, просто мозгов нету её осознать.

П.С. Хреновый с Бакланова опер, нажрался в Суркиса на халяву и уполз с подарками
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С таким СБУ мы можем потерять Украину очень и очень легко ,кто угодно может не видеть в этих медведчуковских упырях зла и смертельной опасности ,но если там СБУ этого не видит то ДЕЛА НАШИ ПЛОХИ !!!
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ринатка, а за изю каломыйского шо скажешь? или это его порох надоумил сирашкой мирится?
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целочкой не прикидуйся мусульманин! маяковского помнишь? читаем партия, подразумеваем ленин!
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Маяковского значит читаешь, коммуняку на гиляку.
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поздно пить боржоми зелесос... я и омара хаяма читаю и зеленую книгу Каддафи и чучхе ким ир сена, вобщем стараюсь разнасторонне , не то что твой зельц , как рот откроет такую пургу несет!
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и эти люди хотят себе повышенную зарплату, про главагента куйла у них информации нет, жопоблок святые люди, а ветеранов и волоньеров щемят...
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а не выполняет ли бакланов заказ кремля
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А помните как каждый первый ЗЕбил тут визжал до потери пульса -- пачиму Парашенко барига не садит Мертвечука! Зрада!! И смотрите после выборов ЗЕбилы сразу как то и забыли про посадку Мертвечука. ЗЕбилы так почему ваш кловун Мертвечука не садит? Он же не какой то там барига мародёр, ЗЕбубачка ж чесная и должна по любому посадить Мертвечука.
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да они не только за мертвечука забыли они с папой изей каломыйским решили мирится с рашей и сдать куйлу Неню....
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и все же, пачиму Парашенко не садил Мертвечука...?
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Так известно почему, он же барига мародёр и зраднык. Разве ты не в курсе шоли?? Но ЗЕбубачка же точно не барига, не мародёр, и тем боле не какой то там зраднык, он же точно посадит Мертвечука. Зробымо их разом!!
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С темы не съезжай,шваль соевая.Пять лет твой ******** правил на патриотической волне.Ни одного врага Украины не посадили.НИ ОДНОГО.Вышки бойко-НЕ ВИНОВЕН!медведчук-вообще НИКАКИХ ВОПРОСОВ.ахметка-не бандит и ВООБЩЕ НЕ СЕПАРАТИСТ.Вот тут даже остановлюсь:кто в 2014-ом был АБСОЛЮТНЫМ хозяином донбасса и разжигал там антиукраинские настроения?Что педро с ним сделал?Отвечу-договорился с ним.Закончу шуткой:"петя-патриот".
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тут один призывал вступать в варшавский блок, хотя в конституции закреплен курс в нато, что скажете...
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медведчук вообще персонаж прикольный.Расчехляет любого петебота на раз.Спросишь любого соевого утырка про него,он откосит.Про Беню спросишь-Сатана!А тут...Полное беспамятство про первый Майдан.про нынешние телеканалы при педро,про кумовство с путей...Про соляру.Оно ничего не отвечает.
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Вода в луже уже успокоилась, можешь одевать подгузник
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Вот такой уровень аргументации петеботов про медведчука.Молодец,что сразу же проявился.
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ну разве что только в президенты Израиля! как вы задрали олени с клювами.....
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Ну так тупорылые гои ж сами голосуют за носатых, почему бы их не окучить. Такой подходящий лохторат, прям сладкий...носатым просто раздолье ..
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в исраэле не получится. у них своих мыролюбцев более чем достаточно.
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Это у того СБУ , которые сдали Крым и Донбасс ?
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Тебе там, козломорденький, понравилось? Санитарам ты нравился>))
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Почему Портнов на воле и Мертвечук,Луценко сабботировал так почему вы делаете тоже самое кто вам не дает ваша власть ведь?,почему Фединой открыто производство а Зеленскому который расстреливал раду ничего и Портнову за угрозы что патриоты будут исчезать, не открыто ему-Глава СБУ о скандале с Фединой: Если подтвердится угроза, речь пойдет о заключении-
Источник: интервью главы СБУ Ивана Баканова "Главкому"
Детали: Ранее Генпрокуратура определила подследственность за Госбюро расследований, но Баканов подтвердил, что Служба безопасности тоже занимается этим делом.
Прямая речь: "Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена.
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баканов мразота як і вся зеленобратія
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а ты шо думал? что у нас все чики-бомбони? ну ты наивный!!!! вспомни пословицы - яблоко от яблони.... каков поп таков и приход.... все питары.... нет это уже не из той оперы....
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...раз нет криминала антигосударственного, тогда сокращайтесь....а че тогда делать, раз нет?..и как и планировали-вдвое...
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Осліп-оглох му...ло ??? Бєня на весь світ заявив речі,які Медведчуку стрьомно було казати !
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Собственно, всё просто. Умная власть никогда не станет открыто прессовать сразу и армейских, и оппозицию, если только на это нет существенной причины. Поскольку нынешние - не дураки (просто шестёрки Хозяев Коломойского, но то такое), значит, у них ситуация аховая. В чём она заключается:
1) Покатился под откос дутый авторитет нью-гетмана.
2) У зелёных заканчиваются бабки, и грозит всплеск инфляции, который и похоронит режим.
По-видимому, им стало ясно что "земельная реформа" быстрых больших денег не даст. Беня озвучил нужную им цифру ($ 100 лярдов), в Москве сказали что помогут 8-й армией в "подавлении антигосударственного переворота", ежели такой начнётся. Зелёные взяли под козырёк, и сейчас пытаются раскрутить военных на переворот. Отсюда - аресты боевых генералов, и открытый наезд на ПЕС, зная что армию создавал Порошенко, и потому армейские за Пороха.
Во всей этой истории, важно помнить что режим с самого первого дня незаконен: регистрация кандидата в президенты была проведена без знания державной мовы.
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СН - приховані, а медведчукісти - відверті антиукраїнці. Вся різниця.
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