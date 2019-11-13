 У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.
"Если у нас будет такая информация, то мы соответствующим образом на нее среагируем. По состоянию на сейчас я не могу обнародовать эту информацию", - сообщил Баканов.
Он также сообщил, что в деле Медведчука, который подозревается в госизмене и свержении конституционного строя, пока нет результатов лингвистической экспертизы текстов выступления политика во время поездок в Россию.
"Результаты экспертизы пока нет. Я не буду говорить об этом деле больше", - подчеркнул глава СБУ.
Вони саме це й хотіли.
- Ні.
- Ахметов за Роттердамі плюс сидить?
- Ні.
- А хто сидить?
- Захисник донецького аеропорту, бойовий генерал Марченко.
Розбудіть мене.
Тема закрыта.
Не подумайте шо кум. Там кумовства нет. Ни-ни
Близький друг Володимира Зеленського.
Керівник ПАТ «Студія Квартал-95» (2013-2019).
Керівник партії «Слуга народу» (2017-2019).
потому что єто приравнивается к куму.
Просто они вместе владеют одними офшорами, на которіе приходят деньги от ФСБ за Сватов
М какая сволочь минует, ума не приложу...
Кругом же со всех сторон такие же люди
жрите зебобики. жрите.
эта власть пришла только с одной целью - уничтожить Украину как свободное независимое государство. Получится ли это у них? не уверен. не все леса продали и есть куда уйти. вы хотели гражданскую войну и 1933? будет... и "лесные братья" тоже будут.
Репутационные потери после вью Бени говрите?Это не потери,это ПыЗДЕЦЬ!
ХЗ,кто захочет теперь общаться с Украиной о серьезных вопросах.Да и рюзьге теперь возьмут только в качестве биоматериала.
Националисты наверное уже штурмуют логово Бени
Це все, що вам тра знати про "націоналістів" кремля
по Фрейду )))
Надо любить страну и бороться за нее, а не любить себя любимых. Печально...
Сер, информация есть, просто мозгов нету её осознать.
П.С. Хреновый с Бакланова опер, нажрался в Суркиса на халяву и уполз с подарками
Источник: интервью главы СБУ Ивана Баканова "Главкому"
Детали: Ранее Генпрокуратура определила подследственность за Госбюро расследований, но Баканов подтвердил, что Служба безопасности тоже занимается этим делом.
Прямая речь: "Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена.
1) Покатился под откос дутый авторитет нью-гетмана.
2) У зелёных заканчиваются бабки, и грозит всплеск инфляции, который и похоронит режим.
По-видимому, им стало ясно что "земельная реформа" быстрых больших денег не даст. Беня озвучил нужную им цифру ($ 100 лярдов), в Москве сказали что помогут 8-й армией в "подавлении антигосударственного переворота", ежели такой начнётся. Зелёные взяли под козырёк, и сейчас пытаются раскрутить военных на переворот. Отсюда - аресты боевых генералов, и открытый наезд на ПЕС, зная что армию создавал Порошенко, и потому армейские за Пороха.
Во всей этой истории, важно помнить что режим с самого первого дня незаконен: регистрация кандидата в президенты была проведена без знания державной мовы.