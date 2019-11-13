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 Политика Украины
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 "Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - "Схемы". ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов отстаивал в комитете Рады не государственные, а собственные частные интересы - под видом борьбы с табачными монополистами.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть такой Слуга народа Андрей Холодов. Мы еще во время выборов публично предупреждали, что он - бизнесмен, до выдвижения в Раду в основном жил не в Украине. Кум Виктора Медведчука. Но руководство партии на это внимание не обратило, и оставило его в списке.

Пройдя в ВР, Холодов получил должность заместителя председателя комитета по вопросам финансов и налогов. И какие же законодательные нововведения проталкивает он едва не первым делом через свой комитет? Лоббирует изменение формулы распределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. Наибольший профит достается розничным сетям. Растет и маржа оптовиков. Монобольшинство голосует "за".

Читайте на "Цензор.НЕТ": То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Все это происходит на фоне распространения слухов, что Холодов - держит большую сеть киосков по продаже сигарет", - пишет Седлецкая.

Слуга народа Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - Схемы 01

Поскольку сам Холодов отрицает причастность к табачному бизнесу, "Схемы" в течение месяца  проводили журналистское расследование. В результате документально доказывают, что семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет: от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") и распространения этих партий в киоски на транспортных остановках (оформлены на фирму "Киев Маркет Солюшн") до розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").

Также смотрите: Кум Медведчука Холодов остается кандидатом в депутаты от "Слуги народа", хотя у него нашли виллу в Австрии, - руководитель штаба Корниенко. ВИДЕО

"Если я не ошибаюсь, это первый случай в этом созыве Рады, когда документально доказано лоббирование депутатом от "Слуги народа" лучших условий для собственного бизнеса. Думаю будет очень интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского", - отмечает журналистка.

Источник: https://censor.net.ua/n3159559
 
   
 Топ комментарии
 
Одних цигарників прикрили...
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
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Ну так зебилы теперь начнут рассказывать что сигареты намного полезнее конфет .
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Уважаемые Украинцы! Я так понимаю что мы за выборы 2019 будем расплачиваться очень больно. Возможно не одно поколение. Обвинить некого, а себя обвинить мужества не хватает.
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Ну это ж не конфетные магазины с вредными тортиками и конфетками. Сигареты дело нужное, я бы даже сказал необходимое. А от этих рошенок один диабет...фу, гадость.
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Бугага, зе-********* производителей с иностранными инвестициями, которые платили миллиардные налоги в бюджет Украины, выкинули, а кипрскому барыге-офшорнику Холодову дали зеленый свет.
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интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского

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Плюнут и разотрут - Это ж зеленые серванты
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