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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:коррупция (7560) Баканов Иван (74) Слуга народа (473) Тищенко Николай (8)

 Истории о доплатах в конвертах "слугам народа" на сегодняшний день не подтверждены, - Баканов

Служба безопасности Украины не нашла подтверждений информации о том, что в "Слуге народа" существует практика доплат в конвертах.

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Эти истории на сегодняшний день не подтверждены. Но если это правда, то это тревожный сигнал. С другой точки зрения, я считаю, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платы, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию", - отметил он.

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Журналисты напомнили, что история с доплатами всплыла из-за того, что депутаты от "Слуги народа" стали жертвами пранкеров, которые и слили информацию в сеть. Баканов заверил, что не поручал разыскать пранкера Джокера, который переписывался с нардепом Тищенко от имени Руслана Рябошапки, так как в его действиях нет состава преступления. Именно в этой переписке нардеп проговорился о доплатах в конвертах.

"Этот вопрос пока не к СБУ, а к руководителю фракции и в самим депутатам. Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то особенно в зале Верховной Рады. На сегодня настолько все диджитализовано, что все должны помнить: там на балконе (ложа прессы. - Ред.) стоит человек с супероптикой и видит текст на экране. Я бы предложил заходить в зал Верховной Рады вообще без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы", - отметил глава СБУ.

Он подчеркнул, что если к пранкерам вопросов нет, то они есть к нардепам: "Важнее вопрос к тем людям, которые переписывались, а не к пранкерам. Хочу напомнить, что депутаты имеют статус неприкасаемых и мы не имеем права работать по ним. Но мы ждем 1 января 2020 года, когда они этот статус потеряют".

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером. Вместо ответа он вначале улыбался и махал рукой, а после разразился тирадой о роли журналистики.

Источник: https://censor.net.ua/n3159558
 
 
 Топ комментарии
 
Ну конечно нет никаких доплат кто бы сомневался, а если и найдут какие то доплаты то скажут что либо это шутка была, ну либо это Порошенко сам доплачивал. Зробымо их разом визжали ЗЕбилы!!
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Баклан брешет. Это мафия хуже Яныка. Верните Яныка обратно
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а то уже другая история...
по ней запроса не было... там все на мази!
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Ну конечно нет никаких доплат кто бы сомневался, а если и найдут какие то доплаты то скажут что либо это шутка была, ну либо это Порошенко сам доплачивал. Зробымо их разом визжали ЗЕбилы!!
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Слуги какие то гибридные . Или это , так сказать , "слуги под прикрытием " . И так можно думать и этак но то что это просто земрази - тут без вариантов .
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Вже років 15-18 останніх з/п депутатів біля 5 000 баксів. Це типу "голого окладу". Плюс "доплати" за виконану "роботу" - ну "правильне голосування" наприклад, або написання "правилього" законопроекту.
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Это на семечки. Реально там за день больше получает большинство.
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Врет как дышит а дишит часто такая же гнилая сила пришли бабла поднять
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Сказачное СБУ: "С другой точки зрения, я считаю, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платы, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию."
А остальным людям в стране не нужно поднять зароботную плату которая позволяет жить не отвлекаясь на бытовую экономию? Ну или пенсионерам пенсии поднять чтобы они хотя бы жили как депутаты на 20 тыс, а не выживали на пару тысяч гривен. А СБУ нужно лучше работать возвращать наворованное в бюджет тогда и деньги будут на увеличение зарплат.
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Депутаты получают 62 000 а не 20 000 гривен + привилегии
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Ну что сказать? Вот и наступила долгожданная стабильность. Сколько не выбирай власть всё равно ворует и брешет. Истории о доплатах в конвертах "слугам народа" на сегодняшний день не подтверждены, - Баканов - Цензор.НЕТ 8416 Истории о доплатах в конвертах "слугам народа" на сегодняшний день не подтверждены, - Баканов - Цензор.НЕТ 7994
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Баклан брешет. Это мафия хуже Яныка. Верните Яныка обратно
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Мхха. Я сегодня над зебилами вообще потешаюсь ))
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Они искали . Честно . Но не нашли. Поверьте.
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а мы и не спрашивали об этом ...с чего вдруг ..как по мне СБУ вроде шпийонов опасных должно ловить особенно рускоговорящих
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...ну да...оно канешна нет конвертов...может ведрами носят?..или еще в какой способ, все ж бл. креативные с оксфордами да стренсфордами ДЛБ зеленые... Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов - Цензор.НЕТ 5711
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зарплата маленькая, ничего не дает разглядеть...
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Они же там артисты половина, фокусничают.
Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов - Цензор.НЕТ 3380
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