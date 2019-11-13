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 Общество
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Все про:земля (1564) Парасюк (228)

 "Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре", - Парасюк о запрете продавать землю иностранцам

Экс-народный депутат Украины Владимир Парасюк резко раскритиковал законопроект о рынке земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Парасюк отметил: "Вы хоть понимаете, что такое 200 тыс. гектаров? Это 2000 км². Для примера: Яворовский район Львовской области имеет 1548 км².

Вы можете представить, что такая огромная территория будет в собственности одного человека?

Никто не говорит, что не нужно идти к рыночной модели экономики, где продажа земли является одним из элементов, но это надо делать разумно, а не так как у нас обычно. Когда страна находится на грани выживания, то кто эту землю сможет себе позволить? Простые, беззащитны фермеры, о которых все так заговорили?

Ни доступных кредитов, ни честного судопроизводства и здесь рынок земли. Такое ощущение, что в нашей стране прекратилось рейдерство, а олигархи - исчезли. Вы еще продайте леса и тогда мы будем ходить тонкими тропинками между полями и лесами. Очень интересно, кто нашему президенту вкладывает все это в голову? Нужно руководствоваться реальностью, а не собственными ощущениями и проводить интуитивные эксперименты над государством.

И если даже отбросить все эмоции, то где в этом законе реальные предохранители? "Не продаем землю тому, у кого нет украинского паспорта?" Вы серьезно? К сожалению, Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре!

Кто будет стоять на защите страны, после того как будет принято такое важное решение? Кто придет на помощь простым людям и честно расставит все точки над "і"? Может наши правоохранительные органы? Сначала нужно построить справедливую систему, а уже потом делать такие шаги как "рынок земли".

P.S. Уже однажды некоторые проголосовал за реструктуризацию внешнего долга, теперь эти последствия будут ощущать еще наши правнуки".

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3159557
 
   
 Топ комментарии
 
Парасюк, конечно, тот ещё конь, но тут он прав.
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Парасюк, конечно, тот ещё конь, но тут он прав.
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У этого Парасюка было почти 5 лет, но он занимался хернёй.
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Парасюк. Так где тебя в хрена носит. 21 числа годовщина Майдана. Довершим начатое...
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Зате він топив пороха на всю катушку. Молодець.
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о, "блуждающая повязка"
я думал он сбухался давно
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Землю Украины выставили на деребан. Слуги Народа продали страну

https://youtu.be/8A867ouirUk
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Откуда этот рогуль опять вылез? "Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре", - Парасюк о запрете продавать землю иностранцам - Цензор.НЕТ 4065
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Це правда. В Україні відсутнє право. Суди, прокуратура, поліція корумповані. Це просто диверсія.
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Ківі не наш.

Наш Вятрович.

А твій Бужанський ?
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5 лет кобелю под хвост, это ты его привёл?
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Я ?- Ні. І його і тих що зараз привели ви.
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дерибанить золотые батоны, бить в спину с ноги представителя спецслужб, огребать от Вилкула и т.д и т.п Авантюрный хлопец. Его призвание провокатор.
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снова пташечка запєла

...Серед багатьох часто протилежних векторів операцій розвідки Росії в Україні, дослідники Стенфорда виділили дезінформацію, спрямовану на зменшення легітимності влади у Києві; зниження рівня довіри до ЗСУ (з використанням для цього частини громадських організацій); для переконання українських громадян у тому, що у їхньої батьківщини "немає майбутнього" і тому необхідно емігрувати (в першу чергу, в Польщу)
Хоча сторінки у соцмережах, які були проаналізовані, мали різні напрямки діяльності, загальною об'єднуючою метою було знищення рівня підтримки влади та підсилення суперечок між східною та західною частинами країни.
Загалом, дослідники зі Стенфорда доходять висновку, що розвідка Росії використовувала модифіковані для інтернету методи, які відомі ще з часів Радянського Союзу: їх призначення штучно підсилювати наративи, вигідні для Росії та такі, що послаблюють її ворогів. Цікаво, що на відміну від значно більш успішного "Ольгіно" (які поширюють в першу чергу "меми", а не наративи), розвідка досягала успіху лише в обмеженій кількості випадків, особливо коли внаслідок інформаційних спецоперацій їм вдавалося використати "корисних ідіотів" у мейнстрімних західних медіа. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/97966/Pora_jihaty_v_Polshhu_Jak_rosijska_rozvidka?a_offset=
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Г. Порошенко соизволили дать п. Саакашвили гражданство и, когда п. Саакашвили "не оправдал доверия" лишили гражданства и депортировали... Но, если бы в депутаты или в президенты кто-то из паспортом, который можно купить на базаре, то КОНКУРЕНТЫ, такие как Парасюк, например, разве позволили бы?
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...На "слугу народа" напали под Верховной РадойНардепа Жана Беленюка от разъяренной толпы спасла полиция
На народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал один из украинских телеканалов.
Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340865-na_slugu_naroda_napali_pod_verhovnoj_radoj
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Площадь сельскохозяйственных земель в Украине 42,7 млн га, т.е практически по гектару на человека.

Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!!
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нє на того напалі, нє на того

Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 9 часов назад

Ох нихрена себе! Советники Зеленского Ермак и Новиков, которые показывали конгрессменам США в телефоне фото своих "убиенных" родных братьев, оказывается настолько ублюдочные твари, что ради этого фейка "похоронили" своих родственников. Братья которые были на фото живы и здоровы!
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Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на учете во время второго чтения закона следующих предложений:
Защита украинцев-собственников земли.
Установление минимальной цены сельскохозяйственной земли - на уровне не ниже, чем эквивалента 2-3 тысячи долларов за гектар (в зависимости от качества и расположения участка).
Защита интересов общества. Установление высокого регистрационного сбора с купли-продажи земли, который будет поступать именно в бюджет громады.
Защита украинской земли. Предусматривание механизма изъятия земли у собственника в случае преступно халатного отношения к ней.
Ограничение возможности концентрации земель в одних руках олигархами и иностранцами.
Введение механизма тщательной проверки происхождения средств, за которые покупается сельскохозяйственная земля".
Источник: https://censor.net.ua/n3159541
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"изъятия земли
у собственника в случае преступно халатного отношения к ней" - павлики морозовы будут доносы
писать и закладывать
собственников земли? Халатное отношение - это весьма неопределенное понятие.
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Слуги уже решили принять закон и потому необходимо было ввести какие-то ограничения и ЕС их предлагает.
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Украина - это государство, в котором любой парасюк с мандатом может врезать ногой в скулу кому пожелает, и ничего ему за это не будет.
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а, тому кому он врезал, тоже ничего не будет... сколько бы он не наворовал...
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А 250 парасюков могут продать землю Украины и им ничего не будет.
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а твоя московія це НЕДОімперія виродків і вбивць, кацапам слова не давали
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Моя Украина, а ты в неадеквате: нужно понимать, что парасюки далеко не безгрешны ни в политическом, ни в человеческом смыслах.
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твоя балалайка, водка і сцарь ****-батюка, а Парасюк - патріот України і якби таких 450 в Раді , то Україна вже б давно звільнилася від кремлівськ-ждсько-олігархічного ярма
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с дураком спорить - впустую тратить время.
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Ти тому підтвердження- у вас на московії всі дурні ! Не смію затримувати , ординцю
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Стаття 13 Конституції України "Земля, її надра....є об'єктами права власності Українського народу.

Але гої цього не знають і знати не хочуть. Втратять останнє що мають- землю і навіть власну сорочку. Бідні чо ? бо дурні. А дурні чо ? бо бідні
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Хватит повторять эту тупую *******.
Бідні, бо живуть у диктатурі "юристів".
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тупа х*ня - це мабуть стан твого розуму,
а бідні, бо хочуть бути ними у ярмі олігархів
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Якщо ти хочеш жити у ярмі - це твій вибір, тримай його при собі.
А решта жити у ярмі не хоче.
"Юристи" ж не кажуть про себе: багаті, бо крадемо, а крадемо, щоб бути багатими.
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в ярмі такі як ти, безідейні гої, про яких ще Тарас писав "За шмат гнилої ковбаси/ Увас хоч матір попроси/ То отдасте......
шию не натерло, кріпаче ?
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"Бідні бо дурні, а дурні, бо бідні" - це такі твої ідеї ?
Засунь їх собі у свою ши ддівську дупу.
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Парасюк: "Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре!" - вот до чего довел Украину Порошенко...
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Парасюк, возьми отряд проверенніх людей, возьми снаряжение и покажи на деле,
ане на словах, что ты не согласен.
Звиздеть - не мешки ворочать.
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Скажы на каком, есть люди готовые заплатить!
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Вова Нога-голова свою думку доніс. Чекаю з нетерпінням заяв Надюхи-Пулі ,Кості-Вомбата і Карлсона.
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А чем занимались папередники?
А теперь ихним стонам никто не верит, от кормушки отодвинули, вот и плач.
Про Украину никто не думает, вот же скоты, причем это утверждение без партийной принадлежности. Они все,верхушка, работа на свой карман, не платя налоги, а взять за это не кому, потому как правоохранители по своим схемам работают.
Как вы думаете бесконечно это будет продолжаться???
Не думаю, скоро все решится, дай Бог без кровопролития тех, кто ставит всевозможные преграды для изменений.
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со всем можно поспорить, кроме покупки паспорта на базаре и твердой таксы на каждое судебное решение....
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Хай Парасюк скаже де можна купити паспорт України, а також хай докаже, що він його не купив.
А за пустобрехні, хай відповість по закону. От же бидло, невгамовне.
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Залишилося продати українські чорноземи, зайвих людей в резервацію на Карпати. Решту розпродати по 11 євро за чуб.
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200 тыщ.га... И прямо все эти гектары будут использоваться по целевому назначению, не страна, а сад.
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