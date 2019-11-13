 "Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре", - Парасюк о запрете продавать землю иностранцам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Парасюк отметил: "Вы хоть понимаете, что такое 200 тыс. гектаров? Это 2000 км². Для примера: Яворовский район Львовской области имеет 1548 км².

Вы можете представить, что такая огромная территория будет в собственности одного человека?

Никто не говорит, что не нужно идти к рыночной модели экономики, где продажа земли является одним из элементов, но это надо делать разумно, а не так как у нас обычно. Когда страна находится на грани выживания, то кто эту землю сможет себе позволить? Простые, беззащитны фермеры, о которых все так заговорили?

Ни доступных кредитов, ни честного судопроизводства и здесь рынок земли. Такое ощущение, что в нашей стране прекратилось рейдерство, а олигархи - исчезли. Вы еще продайте леса и тогда мы будем ходить тонкими тропинками между полями и лесами. Очень интересно, кто нашему президенту вкладывает все это в голову? Нужно руководствоваться реальностью, а не собственными ощущениями и проводить интуитивные эксперименты над государством.

И если даже отбросить все эмоции, то где в этом законе реальные предохранители? "Не продаем землю тому, у кого нет украинского паспорта?" Вы серьезно? К сожалению, Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре!

Кто будет стоять на защите страны, после того как будет принято такое важное решение? Кто придет на помощь простым людям и честно расставит все точки над "і"? Может наши правоохранительные органы? Сначала нужно построить справедливую систему, а уже потом делать такие шаги как "рынок земли".

P.S. Уже однажды некоторые проголосовал за реструктуризацию внешнего долга, теперь эти последствия будут ощущать еще наши правнуки".

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.