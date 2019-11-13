 "Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре", - Парасюк о запрете продавать землю иностранцам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Парасюк отметил: "Вы хоть понимаете, что такое 200 тыс. гектаров? Это 2000 км². Для примера: Яворовский район Львовской области имеет 1548 км².
Вы можете представить, что такая огромная территория будет в собственности одного человека?
Никто не говорит, что не нужно идти к рыночной модели экономики, где продажа земли является одним из элементов, но это надо делать разумно, а не так как у нас обычно. Когда страна находится на грани выживания, то кто эту землю сможет себе позволить? Простые, беззащитны фермеры, о которых все так заговорили?
Ни доступных кредитов, ни честного судопроизводства и здесь рынок земли. Такое ощущение, что в нашей стране прекратилось рейдерство, а олигархи - исчезли. Вы еще продайте леса и тогда мы будем ходить тонкими тропинками между полями и лесами. Очень интересно, кто нашему президенту вкладывает все это в голову? Нужно руководствоваться реальностью, а не собственными ощущениями и проводить интуитивные эксперименты над государством.
И если даже отбросить все эмоции, то где в этом законе реальные предохранители? "Не продаем землю тому, у кого нет украинского паспорта?" Вы серьезно? К сожалению, Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре!
Кто будет стоять на защите страны, после того как будет принято такое важное решение? Кто придет на помощь простым людям и честно расставит все точки над "і"? Может наши правоохранительные органы? Сначала нужно построить справедливую систему, а уже потом делать такие шаги как "рынок земли".
P.S. Уже однажды некоторые проголосовал за реструктуризацию внешнего долга, теперь эти последствия будут ощущать еще наши правнуки".
Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.
я думал он сбухался давно
https://youtu.be/8A867ouirUk
шоу
Наш Вятрович.
А твій Бужанський ?
...Серед багатьох часто протилежних векторів операцій розвідки Росії в Україні, дослідники Стенфорда виділили дезінформацію, спрямовану на зменшення легітимності влади у Києві; зниження рівня довіри до ЗСУ (з використанням для цього частини громадських організацій); для переконання українських громадян у тому, що у їхньої батьківщини "немає майбутнього" і тому необхідно емігрувати (в першу чергу, в Польщу)
Хоча сторінки у соцмережах, які були проаналізовані, мали різні напрямки діяльності, загальною об'єднуючою метою було знищення рівня підтримки влади та підсилення суперечок між східною та західною частинами країни.
Загалом, дослідники зі Стенфорда доходять висновку, що розвідка Росії використовувала модифіковані для інтернету методи, які відомі ще з часів Радянського Союзу: їх призначення штучно підсилювати наративи, вигідні для Росії та такі, що послаблюють її ворогів. Цікаво, що на відміну від значно більш успішного "Ольгіно" (які поширюють в першу чергу "меми", а не наративи), розвідка досягала успіху лише в обмеженій кількості випадків, особливо коли внаслідок інформаційних спецоперацій їм вдавалося використати "корисних ідіотів" у мейнстрімних західних медіа. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/97966/Pora_jihaty_v_Polshhu_Jak_rosijska_rozvidka?a_offset=
На народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал один из украинских телеканалов.
Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340865-na_slugu_naroda_napali_pod_verhovnoj_radoj
...
Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!!
Mr.Zorg @BauldganBabukan 9 часов назад
Ох нихрена себе! Советники Зеленского Ермак и Новиков, которые показывали конгрессменам США в телефоне фото своих "убиенных" родных братьев, оказывается настолько ублюдочные твари, что ради этого фейка "похоронили" своих родственников. Братья которые были на фото живы и здоровы!
Защита украинцев-собственников земли.
Установление минимальной цены сельскохозяйственной земли - на уровне не ниже, чем эквивалента 2-3 тысячи долларов за гектар (в зависимости от качества и расположения участка).
Защита интересов общества. Установление высокого регистрационного сбора с купли-продажи земли, который будет поступать именно в бюджет громады.
Защита украинской земли. Предусматривание механизма изъятия земли у собственника в случае преступно халатного отношения к ней.
Ограничение возможности концентрации земель в одних руках олигархами и иностранцами.
Введение механизма тщательной проверки происхождения средств, за которые покупается сельскохозяйственная земля".
Источник: https://censor.net.ua/n3159541
у собственника в случае преступно халатного отношения к ней" - павлики морозовы будут доносы
писать и закладывать
собственников земли? Халатное отношение - это весьма неопределенное понятие.
Але гої цього не знають і знати не хочуть. Втратять останнє що мають- землю і навіть власну сорочку. Бідні чо ? бо дурні. А дурні чо ? бо бідні
Бідні, бо живуть у диктатурі "юристів".
а бідні, бо хочуть бути ними у ярмі олігархів
А решта жити у ярмі не хоче.
"Юристи" ж не кажуть про себе: багаті, бо крадемо, а крадемо, щоб бути багатими.
шию не натерло, кріпаче ?
Засунь їх собі у свою ши ддівську дупу.
ане на словах, что ты не согласен.
Звиздеть - не мешки ворочать.
А теперь ихним стонам никто не верит, от кормушки отодвинули, вот и плач.
Про Украину никто не думает, вот же скоты, причем это утверждение без партийной принадлежности. Они все,верхушка, работа на свой карман, не платя налоги, а взять за это не кому, потому как правоохранители по своим схемам работают.
Как вы думаете бесконечно это будет продолжаться???
Не думаю, скоро все решится, дай Бог без кровопролития тех, кто ставит всевозможные преграды для изменений.
А за пустобрехні, хай відповість по закону. От же бидло, невгамовне.