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Все про:Минобороны (6090) Бронежилет (32) Марченко Дмитрий (13) Жуков Евгений (26)

 "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко"

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков выступил в поддержку группы чиновников Минобороны во главе с генералом Марченко, обвиняемых в закупке некачественных бронежилетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жуков отметил: "Кризиса нет, вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами!

Три видео.
Первое - это весна 2014 года. Тогда ещё майор Марченко заезжает в Крым, держа телефон со включённой камерой возле уха и проводит съёмку казаков и всякого рода бандитов, которые установили вооружённые блокпосты на въезде в АРК Крым. Сбор информации и своеобразная разведка в то время - очень важный шаг. Так как все органы управления - в ступоре и растерянности.
Ребята работали.

Второе - июль 2014г., командир разведовально-десантной роты капитан Почтаренко с позывным "Феникс" и командир бандитов с позывным "Рязань", после продолжительного боя, обмениваются телами павших в бою ребят.
В этом бою погиб Женя Трофимов - боец РДР.
Ребята работают.

Третье - сегодня, не смотря на то, что офицеры полностью сотрудничают со следствием по теме "бракованной партии бронежилетов", были взяты на поруки, пользуются авторитетом и уважением среди окружающих.
Даже мысли не проскакивало куда-то скрыться, так как есть честь и совесть!
Полковник Почтаренко Сергей Виталиевич был взят под арест с залогом почти 77 миллионов гривен!!!
3 миллиона долларов!!!
Это если всеми десантными войсками скинуться - не хватит!
Ребята отработали...

Ранее был взят под арест генерал Марченко.

И после будут взяты еще несколько офицеров.
Все из 79-й бригады.
Церковные мыши!

Даже служебного жилья нет.
Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.
А за одного 3 млн.долларов залог.

Без эмоций и объективно, обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, обратить внимание на эту абсурдную ситуацию и принять меры по восстановлению справедливости, - что касается кадровых военных с боевым опытом и боевыми наградами!

Это не убийцы и не насильники,не воры и не рецидивисты!
Наркоторговцев, которых задерживает полиция с 300 или 600 кг тяжёлых наркотиков , суд почему-то отпускает под домашний арест.

Следствие должно разобраться и установить истину по " бракованной партии бронежилетов". На это есть закон и процесс. Но пока идёт это следствие, которое ещё непонятно, что установит, зачем закрывать офицеров, которые всю жизнь служили своей стране, которые своей кровью заслужили доверие общества этой страны!
Адекватных людей, которые и не собирались скрываться (без домов, самолётов и машин на маме с папой и бабушке) закрывают под залог в 3 млн.долларов за одного.

Вы сделали их вместе!
Спасибо, что наши услуги больше не нужны.

Конечно парни и это пройдут и выдержат.
но для чего такое унижение и позор!?

P.S. И да, со всеми ними я и учился, и служил, и выполнял боевые задачи, и собирал по кусочкам раненых ребят.

Выполнял свою работу по защите страны и людей! И выполнял её правильно вместе со всеми, когда было тяжело, когда целостность и независимость нашей с вами страны была в опасности!

Надеюсь на адекватную реакцию руководства страны и лично президента !!!"

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность"

Источник: https://censor.net.ua/n3159555
 
   
 Топ комментарии
 
Отак от...
В бійців нерви вже не витримують від дій влади.
Це реваншисти прийшли та аферисти. На жаль..
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И после будут взяты еще несколько офицеров.
Все из 79-й бригады.
Церковные мыши!
Даже служебного жилья нет.
Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.
А за одного 3 млн.долларов залог. !!!!!!!!!

Питання. В чому обвинувачують ? Вони нажили статки на броніках ?
НІ.
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Наголосували, суки сєпарські?
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Але, як гасить одна кацапська приказка:"на Зєлю надєйся, а сам нє плошай". Можливо, бойовим офіцерам варто згадати, що вони таки бойові офіцери і говорити з владою не з колінно-пвктьоаої позиції, як ка відео у Золотому, а з позиції гідності?
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Дійсно жаль, коли поважні люди і суспільство донині вважають ЗЕ дурником або зрадником. Ні! Він не помиляєтся і не зраджує нікого. Це відкритий ворог України, дуже розумний, жорстокий і підступний. Продукт свинособачого "міра", він старанно виконує план орди по окупації України.
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Все вірно, пане Петренко, крім того, шо ваше ватне зе взагалі має спроможність мислити! "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко" - Цензор.НЕТ 3928
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Отак от...
В бійців нерви вже не витримують від дій влади.
Це реваншисти прийшли та аферисти. На жаль..
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И после будут взяты еще несколько офицеров.
Все из 79-й бригады.
Церковные мыши!
Даже служебного жилья нет.
Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.
А за одного 3 млн.долларов залог. !!!!!!!!!

Питання. В чому обвинувачують ? Вони нажили статки на броніках ?
НІ.
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Це реванш совковати і донецьких !
Боже, невже Вам ще досі не зрозуміло?
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Це перемога Кремля. Проект Суркова та Малофєєва під кодовою назвою ;Буратіно;.
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Про план "Буратіно" попереджали ще у 2014 році! Але народ в нас заковтнув епатажне прикриття Жиріка, вважаючи його просто клоуном, а клоунів, як тепер зрозуміло, в Україні не тільки не бояться, а ******* та шанують більше ніж воїнів.

Документи зі зламаної бази російської ЛДПР 2014 року окреслюють план, що дуже нагадує кампанію Зеленського

"Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко" - Цензор.НЕТ 7837
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Як би і не хотілось вірити, бо це жах... Але певно деведеться таки...
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Вам не здається, що ГлавЗЕдібіл вже не реагує на шторми, червоні лінії та ін.?
ЙОМУ ВЖЕ пох, а шавки у вигляді Пристайко, Кулеби, сивухи та ін. Озвучують повний сюр, який буде втілений в життя ...
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Свыни, вам только начали пердаки поджигать! То ли ешё будет!
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Я так и не могу понять. если он знал что броники бракованые то зачем принимал? Это же его "зона ответственности"! Если не знал... то вообще бред, какого хрена он тогда делал на этой должности???
Это уборщица тьотя Галя может сказать, - тююю так я ничога и незнала!...
Ей можно!
Ему нельзя!!!
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Зараз «закривають» комсостав ЗСУ, невеликими але стабільними группами.
День за днем зменшуючи можливості армії протистояти реваншу.
Ну, а далі - арешт Порошенка.
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Не ври! Порошенко уже всех давно закрыл! Все патриоты уже давно в тюрмах!!!
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Пані, як це «прийшли» ?
Їх на руках наріт заніс у владу !
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Так эти же байци и выбрали эту власть?!
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Ну как не? Ну 73% из них так точно!
Одного из них при встрече с Янелох мы уже видели!
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Они не сами пришли, их демократия привела к власти. Власть голосования = власти дебилов и рекламы.
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Скільки мотузці не витись, а кінець буде "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко" - Цензор.НЕТ 1211
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Документи зі зламаної бази російської ЛДПР 2014 року окреслюють план, що дуже нагадує кампанію Зеленського.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2676765-pro-realizaciu-proektu-buratino-v-ukraini.html
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А ось і ні. Думаю, просто зірвався. І було від чого. І потрібно розуміти, що таке на душі у багатьох, хто там був і кого тепер принижують. Якщо Буков не побоявся за місце у поліції і кар'єру, то що втрачати тим, у кого нічого немає?
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"Без эмоций и объективно, обращаюсь к Президенту Украины Влад.. Источник: https://censor.net.ua/n3159555 "
так моника один из заказчиков и исполнителей этого абсурда...
)))))))))))))))) как дети чесслово )))))))))
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моніка монікою але когорта колаборантів таких як портнов,шуфрич медведчук,бойко та багато інших теж працюють не покладаючи рук щоб знищити Україну. "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко" - Цензор.НЕТ 4722
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За три года от майора до генерал-майора- этот круто- и сколько ж это стоит
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Крові, поту і здоров'я, втраченого в окопах.
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Жду обвинений в антисемитизме.
Хочу смертной казни для Коломойского.
Можно просто жестокой расправы,без суда
(C)
@dmitriypaut
🤔
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Сергій Дмитриченко

Абсолютно закономірна орієнтація типового "крутелика" 90-х років. Хіба не зрозуміло?
Ці доморощені мільярдери не вміють чесно заробляти, бояться конкуренції і ринку, який існує за природними законами. Їх до смерті лякають реформи, які запровадять конкурентне середовище. Там не буде ані "смотрящих", ані "блатних". А Росія - звичне болото. Там можна і домовитися, і "порєшать вопроси ". Як для коломойських, це звичне середовище. Отже, саме нам вирішувати, куди прямувати.
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Начать с того, что воевать в донецком аэропорту. Но да, для зебилки понятно только сколько стоит.
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Трусливой зелупе надо пренепременно именно сильных мужиков унизить. Зелупа чувствует свою ущербность и мстит мужикам за свою ущербность
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Тут стрелять надо, а не обращаться. Толку от этих обращений? Завтра до тебя доберутся - тоже будешь писульки выкладывать?
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в Украине сейчас у власти предатели украинского народа.
Как жто можно было подпустить к секретным военным документом агентов ФСБ ( Портнова?)
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Кто такие ГБР и посему они не на фронте? Кто такой Портнов- и посему он не на фронте?
СЕЙЧАС РОЮТ ДОКУМЕНТЫ, Стобы обвинить киевскую постмайданрвскую власть в организации войны. И потом снять санкции с раши.
так вот - ВОЕННЫЕ ЗАЩИШАЛИ ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ. А при защите народа все средства хороши
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ТА я вот смотрю и не могу понять... как это им удалось защищать землю Украины они же себя защитить не могут?!
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Украинский народ в 20е годы выехал в Канаду, остальных выморили голодом... Может конечно и есть гдето эти самые украинци, но большей мере это сброд разных наций!
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не "надеяться" надо, а отстреливать зелёную сволочь
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это личные враги зели, бени, пути, портного, трубы и прочая, прочая, прочая.
КАКОЙ ДОМАШНИЙ АРЕСТ??????????? ))))))))))))))))))0
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Цел , деморализовать активную ещё оставшуюся часть деградирующего общества! Я не прав ?
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Цел, пересажать воров! Не смотря на всякий там опыт!
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Презумпция невиновности.
Вы сказали, что Марченко вор? Что он украл?
А вы знаете что украинская сталь не подходит для бронежилетов ? А в первые месяцы выхода не было, бо хорошую сталь везти надо из Швеции , а Швеция не разрешала
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Завыла соевая банда.
Не, а шо, давайте отправлять в армию гнилое мясо, патроны без капсюлей, автоматы без бойков, танки без гусенец, пушки с кривым дулом, главное шоб это делали боевые офицеры, им можно
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Українці це все самі зробили і роблять.
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Это да! С боевым опытом можно красты!
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а що вони вкрали ?
в них навіть житла свого немає.
і на їхніх родичах теж ніде не приписано, як в песика з плюсів дубінського.
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Бідні пецєботи, як їм важко зараз. Не можуть навіть дивитися, як зебіли знущаються з України!! Добре що практично всі пецєботи живуть в кацапії, де всьо стабільно)))
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"Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко"



крал у солдат вот и посадили.

как и его мальдивский камандующий с гладковскими

нет надежды на енту солдатскую помойку,

защищают гладковских, кравших 500 % на ремонте танков

болото в полигоне широкий лан...

но нет, кадровое офицерье все исполнит, только бы не выгнали
с работы в запас

ахахаха
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Зеленая плесень со своим жидовско- кацапском подходе ВЛЕЗЛА В ЗДОРОВУЮ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА( фронтовых военных) и ковыряется там своими грязными лапами
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Здається лісів в Україні ще багато залишилось. Коли Бог хоче когось покарати, то забирає розум. "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко" - Цензор.НЕТ 8570
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Стоит кого прихватить как начинают кричать что это политический заказ или что это офицеры и их трогать ни-ни. Так что теперь вообще никого не трогать и воровства и коррупции в армии нет как таковой, там ведь кого не возьми все ворюги офицеры.
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Рука руку греет, ворон воину злаз не выклюет, того, кто подписался в разработку он точно в теме, крутить надо, расколется, никуда не денется.
Гниды плять, он значит, как хочет, а к нему только по закону. Поколение гнид, которые разворовали Украину, твари!!!
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Когда порохосрани ,говорили,дайте по рукам пете,чтоб не беспределил,вы все ахенты хремля,зрадныки,а теперь уже оказывается все это можно "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко" - Цензор.НЕТ 4824Как говорил профессор преображенский из собачьего сердца,я смеюсь вам в лицо
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