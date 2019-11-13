 "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Жуков отметил: "Кризиса нет, вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами!
Три видео.
Первое - это весна 2014 года. Тогда ещё майор Марченко заезжает в Крым, держа телефон со включённой камерой возле уха и проводит съёмку казаков и всякого рода бандитов, которые установили вооружённые блокпосты на въезде в АРК Крым. Сбор информации и своеобразная разведка в то время - очень важный шаг. Так как все органы управления - в ступоре и растерянности.
Ребята работали.
Второе - июль 2014г., командир разведовально-десантной роты капитан Почтаренко с позывным "Феникс" и командир бандитов с позывным "Рязань", после продолжительного боя, обмениваются телами павших в бою ребят.
В этом бою погиб Женя Трофимов - боец РДР.
Ребята работают.
Третье - сегодня, не смотря на то, что офицеры полностью сотрудничают со следствием по теме "бракованной партии бронежилетов", были взяты на поруки, пользуются авторитетом и уважением среди окружающих.
Даже мысли не проскакивало куда-то скрыться, так как есть честь и совесть!
Полковник Почтаренко Сергей Виталиевич был взят под арест с залогом почти 77 миллионов гривен!!!
3 миллиона долларов!!!
Это если всеми десантными войсками скинуться - не хватит!
Ребята отработали...
Ранее был взят под арест генерал Марченко.
И после будут взяты еще несколько офицеров.
Все из 79-й бригады.
Церковные мыши!
Даже служебного жилья нет.
Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.
А за одного 3 млн.долларов залог.
Без эмоций и объективно, обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, обратить внимание на эту абсурдную ситуацию и принять меры по восстановлению справедливости, - что касается кадровых военных с боевым опытом и боевыми наградами!
Это не убийцы и не насильники,не воры и не рецидивисты!
Наркоторговцев, которых задерживает полиция с 300 или 600 кг тяжёлых наркотиков , суд почему-то отпускает под домашний арест.
Следствие должно разобраться и установить истину по " бракованной партии бронежилетов". На это есть закон и процесс. Но пока идёт это следствие, которое ещё непонятно, что установит, зачем закрывать офицеров, которые всю жизнь служили своей стране, которые своей кровью заслужили доверие общества этой страны!
Адекватных людей, которые и не собирались скрываться (без домов, самолётов и машин на маме с папой и бабушке) закрывают под залог в 3 млн.долларов за одного.
Вы сделали их вместе!
Спасибо, что наши услуги больше не нужны.
Конечно парни и это пройдут и выдержат.
но для чего такое унижение и позор!?
P.S. И да, со всеми ними я и учился, и служил, и выполнял боевые задачи, и собирал по кусочкам раненых ребят.
Выполнял свою работу по защите страны и людей! И выполнял её правильно вместе со всеми, когда было тяжело, когда целостность и независимость нашей с вами страны была в опасности!
Надеюсь на адекватную реакцию руководства страны и лично президента !!!"
Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.
Также на Цензор.НЕТ: Дело против генерала Марченко - попытка дискредитировать реформу ВСУ и деморализировать армию, - "Европейская Солидарность"
В бійців нерви вже не витримують від дій влади.
Це реваншисти прийшли та аферисти. На жаль..
Все из 79-й бригады.
Церковные мыши!
Даже служебного жилья нет.
Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.
А за одного 3 млн.долларов залог. !!!!!!!!!
Питання. В чому обвинувачують ? Вони нажили статки на броніках ?
НІ.
Боже, невже Вам ще досі не зрозуміло?
Документи зі зламаної бази російської ЛДПР 2014 року окреслюють план, що дуже нагадує кампанію Зеленського
ЙОМУ ВЖЕ пох, а шавки у вигляді Пристайко, Кулеби, сивухи та ін. Озвучують повний сюр, який буде втілений в життя ...
Это уборщица тьотя Галя может сказать, - тююю так я ничога и незнала!...
Ей можно!
Ему нельзя!!!
День за днем зменшуючи можливості армії протистояти реваншу.
Ну, а далі - арешт Порошенка.
Їх на руках наріт заніс у владу !
Одного из них при встрече с Янелох мы уже видели!
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2676765-pro-realizaciu-proektu-buratino-v-ukraini.html
так моника один из заказчиков и исполнителей этого абсурда...
)))))))))))))))) как дети чесслово )))))))))
Хочу смертной казни для Коломойского.
Можно просто жестокой расправы,без суда
(C)
@dmitriypaut
🤔
Абсолютно закономірна орієнтація типового "крутелика" 90-х років. Хіба не зрозуміло?
Ці доморощені мільярдери не вміють чесно заробляти, бояться конкуренції і ринку, який існує за природними законами. Їх до смерті лякають реформи, які запровадять конкурентне середовище. Там не буде ані "смотрящих", ані "блатних". А Росія - звичне болото. Там можна і домовитися, і "порєшать вопроси ". Як для коломойських, це звичне середовище. Отже, саме нам вирішувати, куди прямувати.
Как жто можно было подпустить к секретным военным документом агентов ФСБ ( Портнова?)
СЕЙЧАС РОЮТ ДОКУМЕНТЫ, Стобы обвинить киевскую постмайданрвскую власть в организации войны. И потом снять санкции с раши.
так вот - ВОЕННЫЕ ЗАЩИШАЛИ ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ. А при защите народа все средства хороши
КАКОЙ ДОМАШНИЙ АРЕСТ??????????? ))))))))))))))))))0
Вы сказали, что Марченко вор? Что он украл?
А вы знаете что украинская сталь не подходит для бронежилетов ? А в первые месяцы выхода не было, бо хорошую сталь везти надо из Швеции , а Швеция не разрешала
Не, а шо, давайте отправлять в армию гнилое мясо, патроны без капсюлей, автоматы без бойков, танки без гусенец, пушки с кривым дулом, главное шоб это делали боевые офицеры, им можно
в них навіть житла свого немає.
і на їхніх родичах теж ніде не приписано, як в песика з плюсів дубінського.
крал у солдат вот и посадили.
как и его мальдивский камандующий с гладковскими
нет надежды на енту солдатскую помойку,
защищают гладковских, кравших 500 % на ремонте танков
болото в полигоне широкий лан...
но нет, кадровое офицерье все исполнит, только бы не выгнали
с работы в запас
ахахаха
Гниды плять, он значит, как хочет, а к нему только по закону. Поколение гнид, которые разворовали Украину, твари!!!