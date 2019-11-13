 "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жуков отметил: "Кризиса нет, вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами!

Три видео.

Первое - это весна 2014 года. Тогда ещё майор Марченко заезжает в Крым, держа телефон со включённой камерой возле уха и проводит съёмку казаков и всякого рода бандитов, которые установили вооружённые блокпосты на въезде в АРК Крым. Сбор информации и своеобразная разведка в то время - очень важный шаг. Так как все органы управления - в ступоре и растерянности.

Ребята работали.

Второе - июль 2014г., командир разведовально-десантной роты капитан Почтаренко с позывным "Феникс" и командир бандитов с позывным "Рязань", после продолжительного боя, обмениваются телами павших в бою ребят.

В этом бою погиб Женя Трофимов - боец РДР.

Ребята работают.

Третье - сегодня, не смотря на то, что офицеры полностью сотрудничают со следствием по теме "бракованной партии бронежилетов", были взяты на поруки, пользуются авторитетом и уважением среди окружающих.

Даже мысли не проскакивало куда-то скрыться, так как есть честь и совесть!

Полковник Почтаренко Сергей Виталиевич был взят под арест с залогом почти 77 миллионов гривен!!!

3 миллиона долларов!!!

Это если всеми десантными войсками скинуться - не хватит!

Ребята отработали...

Ранее был взят под арест генерал Марченко.

И после будут взяты еще несколько офицеров.

Все из 79-й бригады.

Церковные мыши!

Даже служебного жилья нет.

Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.

А за одного 3 млн.долларов залог.

Без эмоций и объективно, обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, обратить внимание на эту абсурдную ситуацию и принять меры по восстановлению справедливости, - что касается кадровых военных с боевым опытом и боевыми наградами!

Это не убийцы и не насильники,не воры и не рецидивисты!

Наркоторговцев, которых задерживает полиция с 300 или 600 кг тяжёлых наркотиков , суд почему-то отпускает под домашний арест.

Следствие должно разобраться и установить истину по " бракованной партии бронежилетов". На это есть закон и процесс. Но пока идёт это следствие, которое ещё непонятно, что установит, зачем закрывать офицеров, которые всю жизнь служили своей стране, которые своей кровью заслужили доверие общества этой страны!

Адекватных людей, которые и не собирались скрываться (без домов, самолётов и машин на маме с папой и бабушке) закрывают под залог в 3 млн.долларов за одного.

Вы сделали их вместе!

Спасибо, что наши услуги больше не нужны.

Конечно парни и это пройдут и выдержат.

но для чего такое унижение и позор!?

P.S. И да, со всеми ними я и учился, и служил, и выполнял боевые задачи, и собирал по кусочкам раненых ребят.

Выполнял свою работу по защите страны и людей! И выполнял её правильно вместе со всеми, когда было тяжело, когда целостность и независимость нашей с вами страны была в опасности!

Надеюсь на адекватную реакцию руководства страны и лично президента !!!"

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.

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