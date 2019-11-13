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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон про обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 г.

Об этом информирует Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связаном с коррупцией правонарушении, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

Источник: https://censor.net.ua/n3159554
 
 
 Топ комментарии
 
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бедно живешь? у соседа круче машина и красивее жена? Выход есть - АНОНИМКА!
АНОНИМКА - мы вернулись!
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Трава на лужайке чужого дома всегда кажется более зелёной, сочной и привлекательной. Зеленский подписал закон про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 2369
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есть более короткая но более емкая поговорка на ту же тему. про чужую руку и МПХ
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И шо, теперь Беню таки посадят? Или закон, аки дышло...
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друзьям всё, остальным закон.
а уж папе бене - два всё)))
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Закон об отзыве депутатов , импичменте , да ну это завтра , может быть .. Борьба с коррупцией на таможне и сфере добычи полезных ископаемых , потом , може свободная секунда найдется . Уничтожение олигархов задавивших страну , не тут ФОПЫ и таксисты во всех бедах виноваты.
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А слабо вместо фопов , взять за яйца Ахметова , Порошенко , Медвейчука , Фукса , и др.Ведь это они убивают Украину а не ФОПЫ .
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Шел 25+ год борьбы с коррупцией борцуны стали миллиардерами, имеют свиту, дворцы...
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Зеленский, ты будешь что то делать с этой тварью- Беней...!?!? Или надеешься , вместе с ним, рвануть на Ростов.. !? Зеленский подписал закон про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 8328
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По-моему у ап.Павла такой призыв есть:
Обличайте, обличайте, обличайте без устали. За это вас будут гнобить, судить, лишать домов... и т.д.... но, мол, вы помните, что ... типа это Богоугодное дело и не надо дрейфить.
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И хватит копировать ПаРашу в самых гнустных законах
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А за непідтверджену стукотню покарання є ?
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