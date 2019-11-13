 Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.
Отмечается, что Третий комитет ГА ООН по инициативе Украины рассмотрит завтра проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека в оккупированных Крыму и Севастополе.
Напомним, 6 ноября украинская делегация в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главная цель документа - заставить РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.
Зараз би був депутатом, чи міністром
І остаточно навіть самим тупим ЗЕбілам має стати зрозуміло, чому Порох вигнав з країни стару сиву бабусю.
Або не зрозуміло?
В 2016 году Путин предлагал Порошенко 50-80 миллиардов долларов за слив Крыма Порошенко тогда отказался. Судя по интервью Коломойского, становится понятно - кто согласился взять эти деньги.
А він сказав тоді правду:Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. Мы вернём ему все деньги. Он будет самым богатым человеком. В кабинете президента марионетка. Только нужно вернуть юго-восток россии. Жри-ТЕ
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&feature=emb_logo
Про план "Буратіно" попереджали ще у 2014 році! Але народ в нас заковтнув епатажне прикриття Жиріка, вважаючи його просто клоуном, а клоунів, як тепер зрозуміло, в Україні не тільки не бояться, а ******* та шанують більше ніж воїнів.
Документи зі зламаної бази російської ЛДПР 2014 року окреслюють план, що дуже нагадує кампанію Зеленського