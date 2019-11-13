 Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.

Отмечается, что Третий комитет ГА ООН по инициативе Украины рассмотрит завтра проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека в оккупированных Крыму и Севастополе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года в ООН рассмотрят две "крымские" резолюции

Напомним, 6 ноября украинская делегация в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главная цель документа - заставить РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Также читайте: Вопрос крымскотатарской автономии нужно вынести на более широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич