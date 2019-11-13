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 Политика Украины, За рубежом
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 Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 14 ноября рассмотрит предложенный украинской делегацией проект обновленной резолюции по Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.

Отмечается, что Третий комитет ГА ООН по инициативе Украины рассмотрит завтра проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека в оккупированных Крыму и Севастополе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года в ООН рассмотрят две "крымские" резолюции

Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины 01

Напомним, 6 ноября украинская делегация в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главная цель документа - заставить РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Также читайте: Вопрос крымскотатарской автономии нужно вынести на более широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3159553
 
 
 Топ комментарии
 
А если скажут, что нужно пустить воду в мышибратьям, то как на это отреогирует зепрезедент? Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины - Цензор.НЕТ 7984
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Петр Петров‏ @Rooftop564 6 часов назад

В 2016 году Путин предлагал Порошенко 50-80 миллиардов долларов за слив Крыма Порошенко тогда отказался. Судя по интервью Коломойского, становится понятно - кто согласился взять эти деньги.
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а пам'ятаєте, був колись такий сєпарок з рідкими вусами - Бузина?
Зараз би був депутатом, чи міністром
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А если скажут, что нужно пустить воду в мышибратьям, то как на это отреогирует зепрезедент? Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины - Цензор.НЕТ 7984
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а пам'ятаєте, був колись такий сєпарок з рідкими вусами - Бузина?
Зараз би був депутатом, чи міністром
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хочу щоб долю бузини послідував пошівець одягу портнов
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Вот что значит все нужно делать вовремя 😂
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Сьогодні остаточно скинулися маски.
І остаточно навіть самим тупим ЗЕбілам має стати зрозуміло, чому Порох вигнав з країни стару сиву бабусю.
Або не зрозуміло?
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Тобі московитові під проксі цього не зрозуміти ніколи.
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Петр Петров‏ @Rooftop564 6 часов назад

В 2016 году Путин предлагал Порошенко 50-80 миллиардов долларов за слив Крыма Порошенко тогда отказался. Судя по интервью Коломойского, становится понятно - кто согласился взять эти деньги.
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ЗЕідіоти ніколи не збагнуть, що росія нам просто винна більше 100 млрд. Без жодних поступок з нашого боку.
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За 5 лет ,что то забрали у параши?Только конкретно.хуйло не признает никаких судов.
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Пам'ятаєш, це інтерв'ю Жириновського, ЗЕбіле?
А він сказав тоді правду:Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. Мы вернём ему все деньги. Он будет самым богатым человеком. В кабинете президента марионетка. Только нужно вернуть юго-восток россии. Жри-ТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&feature=emb_logo
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слушаешь жирика и инсайды из параши,ну вы обречены тогда.соловья с секилевым тоже слушай,не отвлекайся.
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ЗЕбіле, Мене ще тоді зацікавила фраза,* МЫ вернем все деньги*.Схоже, великі гроші коломойського лишилися у рашці.

Про план "Буратіно" попереджали ще у 2014 році! Але народ в нас заковтнув епатажне прикриття Жиріка, вважаючи його просто клоуном, а клоунів, як тепер зрозуміло, в Україні не тільки не бояться, а ******* та шанують більше ніж воїнів.

Документи зі зламаної бази російської ЛДПР 2014 року окреслюють план, що дуже нагадує кампанію Зеленського

Генасамблея ООН розгляне оновлений проєкт резолюції щодо Криму завтра, - представництво України - Цензор.НЕТ 3910
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дурень думкою багатіє.ты ещё сокровища Полуботка вспомни.
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Есть другой инсайд,***** обычно 4 триллионна баксов. предлагает Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины - Цензор.НЕТ 212.При сое,***** просто пошло и отобрало срым и даунбасс,просто бесплатно,молча.
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Наркоман, який віддав свій голос за зрадника України малороса ЗЕбіла - на медальки МО Московії вказана дата 20.02.2014 за взяття Криму. Ти про що, наркоман?
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Дірявий ссиклівий наркоман, не кричи так, останні пломби повипадають Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины - Цензор.НЕТ 8110
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Чучело очередное петино,тебе на сикелева Генасамблея ООН розгляне оновлений проєкт резолюції щодо Криму завтра, - представництво України - Цензор.НЕТ 6065
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За місяць, після засідання четвірки, все стане зрозумілим. А нам, українцям, своє робити, тримати порох сухим.
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ООН все больше мне напоминают Лигу Наций . Пока Европы не стало , все играли свои мелкие закулисные игры . Плохо что история не чему не учит .Хотя те , козломордых из лиги удалили .
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