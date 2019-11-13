EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  413  10
Все про:депутат (2771) неприкосновенность (962) Янченко (13)

 Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №2237 по реализации депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, законопроект поможет привести в соответствие украинское законодательство.

"Он предусматривает гармонизацию всего украинского законодательства с теми изменениями в Конституцию, которые Верховная Рада приняла в начале своей деятельности - отмена депутатской неприкосновенности. Мы этим законопроектом предлагаем внести изменения в три закона: Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о статусе народного депутата и в Регламент Верховной Рады. Потому что именно в этих законах содержались определенные упоминания и прописывалась процедура о том, как должна сниматься неприкосновенность при помощи Верховной Рады и ее органов. Более парламент не будет вмешиваться в расследование преступлений, которые совершат народные депутаты", - сказала нардеп.

Читайте: Холодницкий: депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, а не частично

Она рассказала, что законопроект предлагает, чтобы сведения в ЕРДР касательно совершения преступления народным депутатом вносил генеральный прокурор. Кроме того, генпрокурор должен завизировать ходатайство в суд, чтобы начать прослушивание народных депутатов, обыск, и др. Янченко отметила, что генпрокурор выступает предохранителем, чтобы на народных депутатов не осуществляли политическое давление.

Также читайте: Принятие закона о реализации отмены неприкосновенности в интересах самих же нардепов, - Рябошапка

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности (№2237): задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда. Партия "Голос" внесла альтернативный ему №2237-1: "По предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация".

Источник: https://censor.net.ua/n3159552
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что разве еще не отменили? Так это Порошенко зря чтоли напрягся, что пришлось Луценка и его жену отправить к Гонтаревой на хлеба ?
 показать весь комментарий
 
как бы и приняли Прикосновенность но еще надо это доказать что к неприкосновенным уже готова гельйотина
 показать весь комментарий
 
 
одному корупционеру отрубить голову на улице Небесной Сотни - слабовато ,надо еще лет 5 тянуть с законами поправками пилотными проэктами рехформами ..а потом скажут что оно и нах...й не надо было
 показать весь комментарий
 
Слуги коломойского не проголосуют, это же была показуха, в УПК то без изменений
 показать весь комментарий
 
Просто думки.
1. Підозра колишньому голові "Укроборонпрому"
2. Арешт Кіборга - Генерала ЗСУ
3. Арешт заступника у 2014 Голови НБУ Гонтаревої
4. Арешт Пашинського
5. Велика приватизація підприємств оборонного комплексу
6. Вилучення документів Генштабу
7. Знищення ВС
Хто це блд?
 показать весь комментарий
 
Коли тебе, падло провокаторське, вже арештують?
 показать весь комментарий
 
Мокша ти з ЗеКоМанда ліквідаторів в турборежимі? Правоохоронний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності - Цензор.НЕТ 4267
 показать весь комментарий
 
Люди, не лайкайте тролям, вони без ваших лайків здохнуть без ікри і лангустів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх