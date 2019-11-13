 Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, законопроект поможет привести в соответствие украинское законодательство.

"Он предусматривает гармонизацию всего украинского законодательства с теми изменениями в Конституцию, которые Верховная Рада приняла в начале своей деятельности - отмена депутатской неприкосновенности. Мы этим законопроектом предлагаем внести изменения в три закона: Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о статусе народного депутата и в Регламент Верховной Рады. Потому что именно в этих законах содержались определенные упоминания и прописывалась процедура о том, как должна сниматься неприкосновенность при помощи Верховной Рады и ее органов. Более парламент не будет вмешиваться в расследование преступлений, которые совершат народные депутаты", - сказала нардеп.

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Она рассказала, что законопроект предлагает, чтобы сведения в ЕРДР касательно совершения преступления народным депутатом вносил генеральный прокурор. Кроме того, генпрокурор должен завизировать ходатайство в суд, чтобы начать прослушивание народных депутатов, обыск, и др. Янченко отметила, что генпрокурор выступает предохранителем, чтобы на народных депутатов не осуществляли политическое давление.

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Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности (№2237): задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда. Партия "Голос" внесла альтернативный ему №2237-1: "По предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация".