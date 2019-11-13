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 Экономика, За рубежом
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 Немецкий бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2"

Бундестаг в среду принял поправки к газовой директиве ЕС. Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Сама директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС - теперь газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома" (MOEX: GAZP), а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бундестаг сегодня рассмотрит законопроект о защите "Северного потока-2"

В минувшую пятницу бундестаг не смог принять этот закон. Голосование шло ночью, около 1:45 (2:45 по Киеву) в субботу фракция правой партии "Альтернатива для Германии", которая придерживается пророссийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поименного голосования. В ходе него выяснилось, что было подано 133 голоса при необходимых для кворума 355 голосов. В соответствии с уставом заседание было прекращено, а решение вопроса - перенесено.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге не смогли принять поправки по газовой директиве для "Северного потока-2"

Источник: https://censor.net.ua/n3159551
 
 
 Топ комментарии
 
Навіть більше, саме існування Німеччини під загрозою. Німецький бундестаг підпорядкував функціонування "Північного потоку-2" нормам законодавства Євросоюзу - Цензор.НЕТ 1397
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А Украина здесь вообще не при делах: она как ягнятко на вертеле к обеду сильных мира сего...
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Німецький бундестаг підпорядкував функціонування "Північного потоку-2" нормам законодавства Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4256Статью не осилил? Это кацапы загнали ЕС в стойло, которые сделали исключение для СП-2
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статья мутная. Ничего непонятно. Это хорошо, или плохо?
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Я так понял Бундестаг принял поправки, которые как раз и выводят СП-2 из-под европейской директивы на территории Германии, это из других источников, тут статья не полностью
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Я так понял что принятая в мае директива в том виде в котором она предполагалась с самого начала и была выгодна Украине должна быть ратифицирована национальными парламентами без всяких поправок. Нынешние роправки принятые бундестагом по сути нивелируют эту директиву, лишают Украину транзита, развязывают руки ***** в новом витке войны и вбивают клин в единство ЕС. Браво фрау рибентроп, апплодисменты, отмочили похлеще коломойского сегодня
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Получается так. Дался тебе тот Коломойский, он болтает что угодно.
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