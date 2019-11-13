 Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава комитета Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов председателя Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядел убедительным. К сожалению, не готовы к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений", - написал нардеп.

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Как сообщалось ранее, в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН. В МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.

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Напомним, что ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.

"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.

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