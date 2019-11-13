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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1331) рыба (172) Госрыбагентство (31) Яременко Богдан (83)

 Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко

Комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады рекомендует Кабинету Министров системно изучить вопрос ситуации в Азовском море, и до этого отозвать разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава комитета Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов председателя Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядел убедительным. К сожалению, не готовы к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений", - написал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность за подписание соглашения с РФ на вылов рыбы в Азове пытаются переложить на парламентское большинство и премьера, - журналист Клименко

Как сообщалось ранее, в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подписание нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, ссылаются на Конвенцию ООН. В МИД не комментируют вопрос о том, по каким админграницам будут распределены квоты, и означает ли данное соглашение фактическое признание границ, на которых наставивает РФ, требуя признать Крым российской территорией.

Также смотрите: Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе "с украинским пиратством". ФОТО

Напомним, что ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.

"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.

Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко 01

Читайте: Украина дистанционно подпишет протокол с РФ о вылове рыбы в Азове

Источник: https://censor.net.ua/n3159550
 
 
 Топ комментарии
 
Все слова этого ебуна уже воспринимаются смешно. Шо бы правильное он не говорил.
Он свою репутацию и авторитет растратил на проституток.
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Хаха, попал чувак, вроде сейчас и правильную вещь сделал но в коментах только про проституток.))
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 6 часов назад

Слушайте, у меня один вопрос - а ЗАЧЕМ завтра приезжает МВФ? чисто поржать?
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єто чудовище шлюху заказовало на рабочем месте в Верховной Раде. В Верховной Карл!!! По его внешнему виду там уже с ней делать нечего... разве, что батогом по спине отхлестать на что оно похоже зе слуга нариту Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 4003
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а мне шота, когда вижу это чучело, хочется обработать его средством от блох. Вот навязчивая ассоциация. Так и кажется, шо это - барбос такой специальный, и в его шерсти живут блохи.
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Гоп-стоп мы подошли из-за угла
Гоп-стоп вчера мне Ленка не дала
Зато есть номерок Еремы
С ним давно знакомы
И вообще сейчас без шуток
Снимем проституток
Вот такой крутой у нас Квартал Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 2248
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Интересно как там его проститутки поживают, мог бы уже и легализировать вместесо слугами Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 4765
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Так!!!
Я принимаю от Яремченка только одни рекомендации!!!
Рекомендации касательно проституток Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 3829 Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 3829 Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 3829
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Все слова этого ***** уже воспринимаются смешно. Шо бы правильное он не говорил.
Он свою репутацию и авторитет растратил на проституток.
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Куда не пусти кацапа оно все засрет . Посмотрите на Калининградскую обл , до и после , на Финские и Грузинские земли .
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Раскажи лучше о проститутках,и нахрена тебе такая борода ?
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Хаха, попал чувак, вроде сейчас и правильную вещь сделал но в коментах только про проституток.))
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Рыбе-то ведь пофиг на войны и границы. Так что лучше квоты всё-же согласовать.
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я по "наивности" думала, что этого "чубаку" поперли после его СМС-"приключения" во время работы........ Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 839
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Он ведь теперь, типа,
почётный клиент всех проституток Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 2009
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Казали ж що воно не буде вже очолювати комітет. Приберіть цей сором Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 9023
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Яременко нужно подоть исковое заявление против государственного казначейства за использование его изображения на тысячных купюрах, и оговорить % вознаграждения ему с каждой выпущенной в оборот, купюры.

Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 9255
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Яременко профессиональньій дипломат и говорит дельньіе вещи , стоит прислушаться.
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