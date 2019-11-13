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 Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза"

Из-за угрозы потери средств "Газпром" вынужден отказаться от размещения еврооблигаций в швейцарских франках, запланированного на эту неделю. Причиной такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

Программа размещения была полностью готова, но юристы компании сообщили, что не могут исключить проблем. Поэтому, как подтвердил источник в "Газпроме", выпуска не будет.

Источник "Интерфакса"добавил, что до конца года компания не собирается выходить на европейский рынок заимствований.

"Газпром" не признает долг "Нафтогазу", который, с учетом штрафов, достиг почти трех миллиардов долларов, и пытается опротестовать решение. Рассмотрение его жалобы назначено на февраль 2020 года. Однако украинская компания, не дожидаясь этого, добивается ареста средств "Газпрома".

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" добился ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпустила еврооблигации "Газпрома" в японских иенах. В феврале компании удалось запретить ряду европейских компаний платежи в адрес "Газпрома". Среди них была и Gaz Capital S.A., эмитент прежней программы облигаций. Из-за этого "Газпрому" пришлось искать другую юрисдикцию для размещения.

Ситуацию с арестом счетов осложняет тот факт, что отказ от взаимных исков стал главным условием России для подписания соглашения по транзиту газа в Европу и прямых поставок украинским потребителям. Украина утверждает, что не станет отказываться от претензий, уровень которых достиг 22 миллиардов долларов. В Еврокомиссии сообщают, что прогресса в этом вопросе в переговорах нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" добился ареста счетов компании, выпускавшей бонды "Газпрома" в Азии

Источник: https://censor.net.ua/n3159549
 
   
 Топ комментарии
 
Срочная новость
Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток - 2».



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Выигранные $3 млрд. по иску к Грязьпрому можно ждать ещё 100 лет. А вот $3 млрд. за транзит будут потеряны Нафтогазом уже в следующем году, в лучшем случае в 2021-м. Так что с премиями себе любимым затягивать не стоит.
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Там, в сущности,имеется юридическая лазейка. Газовая директива ЕС была принята после начала строительства СП-2, т.е., у германцев есть легальный аргумент, бо законы ЕС обратной силы не имеют, и поэтому СП-2 не подпадает под действие этого закона.
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Єто вообще как? Вечером стулья утром деньги? не смешите порохоботов Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 7377
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И на Зелены слова, что государство никогда не вернет ему Приват, отвечает "Он просто врет, он говорит то, что от него хотят сейчас слышать". Все веселятее и веселятее у зелепупиковых.....
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Срочная новость
Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток - 2».



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Очередная внешнеполитическая оглушительная "победа" величайшего лидера современности

Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3202
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Ну думаю на ФРГ подадут в суд, но это дело долгое и пару лет СП-2 поработает на 100%, на это и расчет..
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Директиви ЄС імплементуються в національне законодавство.
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Там, в сущности,имеется юридическая лазейка. Газовая директива ЕС была принята после начала строительства СП-2, т.е., у германцев есть легальный аргумент, бо законы ЕС обратной силы не имеют, и поэтому СП-2 не подпадает под действие этого закона.
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Це вони будуть розповідати тому ж суду, який на OPAL обмеження наклав. Там теж була побудова до введення в дію Третьої газової директиви.
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Ну є ж бойові поляки, котрі вірять, що заповнювати на 100% Сєвпотік незаконно, а газогін Ямал-Європа (через Польщу) - зер гут
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ну вот...а коломойша губу раскатал...
а там самим впору у коломойши на кофе бояру просить))))
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И опять деньги бабушке в Лондон . Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3823 Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6963
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На, укусі себе за пісю Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 5061
«Ситуацию с арестом счетов осложняет тот факт, что отказ от взаимных исков стал главным условием России для подписания соглашения по транзиту газа в Европу и прямых поставок украинским потребителям. Украина утверждает, что не станет отказываться от претензий, уровень которых достиг 22 миллиардов долларов. В Еврокомиссии сообщают, что прогресса в этом вопросе в переговорах нет.»
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у Газпрома, мабуть, я так думаю- касовий розрив, не вистачає витрат на операційні витрати, які не покриваються поточними доходами.
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Неправильно думаєте. Їм треба гроші на капвитрати, чергові "стройки вєка" Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8250
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Касовий розрив - це коли грошей на рахунку не вистачає на виконання поточних зобов'язань по виплатам, наскільки знаю, в Газпрома такого нема.
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Долг Нафтогазу в 2.56 млрд.долл.плюс процентьі, Газпром хотя и пьітается оспорить(бесперспективно), но деньги уже в прошлом году бьіли зарезервированьі в его финотчете под вьіплату долга.
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Айяйяй ШТО милярдоф уже нидадут...пічяль
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волшебний пэндэль ру такой... волшебний

vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 5 часов назад

А уже есть в продаже книга "Как спасти Днепр, чтобы потом продать его агрессору за 100 миллиардов" ?
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а вот Парламент ФРГ разблокировал только что .... ))
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Легко и просто выявлять кацапчиков по таким постам радости.
Список лайкающих из той же серии.
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Не в этой жизни . С кодлой мародеров и насквозь коррумпированной стране .
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Выигранные $3 млрд. по иску к Грязьпрому можно ждать ещё 100 лет. А вот $3 млрд. за транзит будут потеряны Нафтогазом уже в следующем году, в лучшем случае в 2021-м. Так что с премиями себе любимым затягивать не стоит.
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Ну и что же ты предлагаешь? Продлить действующий транзитный контракт на год, как этого хочет путин?
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Ничего не предлагаю. Нафтогаз проиграл и достойного выхода там нет вообще.
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Страшно представить, сколько Нафтогаз себе теперь премий выпишет.
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Чудеса!
У нафтогаза сплошные успехи, а цена газа для населения растёт регулярно раз в полгода.
Метаморфозы, наверное... Или нас продолжают тупо наё...ть.
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Це через ненажерливість зелених марАдЬОрів Україна заблокувала "Газпрому" доступ до грошей з Євросоюзу. Найважливіший успіх "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 6827
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Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 10 часов назад

Головне очікування виборців Зеленського - негайне зниження тарифів.
Так от, з 1 листопада ціна газу для населення зросте на 15%, тоді як обсяг субсидій зменшуються на 7,5 млрд. грн порівняно з 2019 р.
У виборців Голобородька починається збій Матриці.
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клоун, ти хоч раз у житті бачив зблизька платіжку за газ для приватного будинку?
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