 Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.
Программа размещения была полностью готова, но юристы компании сообщили, что не могут исключить проблем. Поэтому, как подтвердил источник в "Газпроме", выпуска не будет.
Источник "Интерфакса"добавил, что до конца года компания не собирается выходить на европейский рынок заимствований.
"Газпром" не признает долг "Нафтогазу", который, с учетом штрафов, достиг почти трех миллиардов долларов, и пытается опротестовать решение. Рассмотрение его жалобы назначено на февраль 2020 года. Однако украинская компания, не дожидаясь этого, добивается ареста средств "Газпрома".
Ранее стало известно, что "Нафтогаз" добился ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпустила еврооблигации "Газпрома" в японских иенах. В феврале компании удалось запретить ряду европейских компаний платежи в адрес "Газпрома". Среди них была и Gaz Capital S.A., эмитент прежней программы облигаций. Из-за этого "Газпрому" пришлось искать другую юрисдикцию для размещения.
Ситуацию с арестом счетов осложняет тот факт, что отказ от взаимных исков стал главным условием России для подписания соглашения по транзиту газа в Европу и прямых поставок украинским потребителям. Украина утверждает, что не станет отказываться от претензий, уровень которых достиг 22 миллиардов долларов. В Еврокомиссии сообщают, что прогресса в этом вопросе в переговорах нет.
Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток - 2».
а там самим впору у коломойши на
кофебояру просить))))
«Ситуацию с арестом счетов осложняет тот факт, что отказ от взаимных исков стал главным условием России для подписания соглашения по транзиту газа в Европу и прямых поставок украинским потребителям. Украина утверждает, что не станет отказываться от претензий, уровень которых достиг 22 миллиардов долларов. В Еврокомиссии сообщают, что прогресса в этом вопросе в переговорах нет.»
vAnilla Love t @5AllanLeVito 5 часов назад
А уже есть в продаже книга "Как спасти Днепр, чтобы потом продать его агрессору за 100 миллиардов" ?
Список лайкающих из той же серии.
У нафтогаза сплошные успехи, а цена газа для населения растёт регулярно раз в полгода.
Метаморфозы, наверное... Или нас продолжают тупо наё...ть.
Головне очікування виборців Зеленського - негайне зниження тарифів.
Так от, з 1 листопада ціна газу для населення зросте на 15%, тоді як обсяг субсидій зменшуються на 7,5 млрд. грн порівняно з 2019 р.
У виборців Голобородька починається збій Матриці.