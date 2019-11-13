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 Политика Украины
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 "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан

Бывший глава партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан раскритиковал предложенный Кабмином законопроект о рынке земли, за который сегодня в первом чтении проголосовала Верховная Рада.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее голосование в Раде навеяло воспоминания о начале ваучерной приватизации 90-х. Тогда Украина слепо пошла по российскому сценарию и приняла по-душную приватизацию. Обычные граждане получили на руки приватизационные сертификаты и обменяли их на акции предприятий, в основном тех, на которых они и трудились. В результате акции были проданы за бесценок, а в Украине так и не появился фондовый рынок.

То же самое будет и с украинской землёй. Не трудно догадаться, какой передел начнётся на первичном рынке земли. Стрельба, рейдерство и отъем паев, как и тогда в 90-ых. Очень жаль, что невовремя прикрыли чёрных регистраторов. Но думаю, довбенки найдут и тут лазейку", - написал Корбан.

Смотрите: Рада приняла за основу законопроект о рынке земли. ВИДЕО

Бизнесмен отмечает, что рынок земли в Украине должен быть, но для этого необходимо принять новый Земельный кодекс.

"Безусловно, стране нужна земельная реформа, а земля должна стать ликвидным активом. Но лично я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за закон о рынке земли. Украине необходим Земельный кодекс, подготовленный специалистами, устанавливающий прямые нормы и правила игры, а не закон, написанный на коленке Милованова", - считает Корбан.

Также читайте: "Я верю в демократию, основанную на собственности", - Милованов под крики "Ганьба" представил в Раде закон о рынке земли

Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли, - Корбан 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159548
 
   
 Топ комментарии
 
А вот депутат из ОПЗЖ одной рукой массирует член, а другой голосует против рынка земли "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан - Цензор.НЕТ 3900
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Смешно слушать,когда оценку дает один из главных рейдеров Днепра.Особенно про рынок земли.
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А может, вообще, той же самой. "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан - Цензор.НЕТ 3090
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А вот депутат из ОПЗЖ одной рукой массирует член, а другой голосует против рынка земли "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан - Цензор.НЕТ 3900
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А не доверяю евреям типа Корбана и жидам, типа Зебила и Хряка Мальдивского. "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан - Цензор.НЕТ 8376
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Чергове яйце з кошика бородатої бабки відсікає частину електорату ЗЕбіла
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Ну там таких два.
А кому ти довіряєш? Капітєльман?
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Тысяча чертей! Я отказываюсь в это верить, неужели нас теперь двое?
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А чем тот кто голосует за 200000 гектаров на одно лицо, плюс ещё больше если через мам пап жён, лучше того кто масирует член?
Продажу Украины гораздо худший грех
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Смешно слушать,когда оценку дает один из главных рейдеров Днепра.Особенно про рынок земли.
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Да потому,что при открытие рынка земли все их липовые бумажки,станут филькиными грамотами.
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После открытия "рынка земли" автоматом узаконятся все незаконные схемы приобритения земли, в период действия моратория. И для многих "собственников паёв" станет открытием, что хозяева на самом деле не они, а какой нибудь охранник папы Бени...
Начинать нужно с обнуления всех незаконных схем в период моратория и детального, открытого реестра всех собственников, до, принятия "закона" о земле!
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Когда мне нужно было выбрать новый телевизор, то я шёл к знакомым в телемастерскую, чтобы узнать какие телевизоры больше всего попадают в ремонт, чтобы не купить такой же.
Когда мне нужно было в новой квартире вставить дверь и замки, я нашёл давнего знакомого отсидевшего вора и он выбрал мне дверь и замки.
Ход мысли надеюсь понятен.
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И что,корбан специалист по земле?Ну да в своем роде "специалист".
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Он нанимал и хорошо платил куче юристов, чтобы те искали дыры и не стыковки в законах того времени. И на этом играл.
Может и сейчас он в теме явных и скрытых "дыр" проекта закона, в отличии от нас с вами.
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Да он в "теме" и при его участии наотжимали паев с головой,только все прийдется это по новому выкупать,вот о чем печется этот субьект,от того и речи такие и.
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Ну тогда бы он говорил что закон отличный. Такие как Корбан от лишних денег никогда не откажутся.
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А раз он не нахваливает законопроект - значит что?...
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Может и сейчас он в теме явных и скрытых "дыр"

Какая дыра- приходит предводитель днепропетровских титушек типа вилкула -и все решает.При любых законах...
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А какая разница между рейдерами в аренде, для контроля которых кстати не хотят делать законы, вместо чего продвигают "рынок" и делают новых рейдеров.

Кто из рейдеров сел? Мы его убрали?

Только в этот раз будет все навсегда.
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Ну, если говорить отстраненно, то одно другому не мешает. И не нужно мешать секс с работой. Да и Корбан далёк от святости и норм морали. Хотя бородач, конечно, обхезался по полной с этими проститутчоками.
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Корбан-мультипаспорт же человек бенифация? что оно несет про слуг нарида-то? "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан - Цензор.НЕТ 986
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Я тоже не доверяю людям, заказывающим проституток. Но Корбану я доверяю еще меньше. "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан - Цензор.НЕТ 1642
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А що Вам так проститутки поперек горла? "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан - Цензор.НЕТ 555
Можна бути добрим фахівцем і бавитися з дівчатками -- у фахівця нема часу на залицяння "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан - Цензор.НЕТ 555
Хоча я так само, як і Ви не довіряю Корбанові, але думку, яку він озвучив, поділяю. (за винятком пасажу про проституток, даруйте тавтологію)
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смешно...
чего это корбан решил о себе напомнить?
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Может потому что, это были его проститутки, ну, которых бэмс заказывал "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан - Цензор.НЕТ 6630
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Есть сейчас такая схема у криминальных элементов. Они ездят по сёлам и "убеждают" местных жителей отдать им свой пай в пользование. А тем кто этим не занимается эти паи и не нужны, продать они их тоже не могут. Из этих паёв они потом составляют уже целые поля и сдают в их аренду.
Ну и вот с новым законом наверное эта схема рухнет.
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я думаю...что криминал все равно идет на два шага впереди...и что-то придумает и на это..
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правильно - проституток нужно заказывать двумя руками...
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охренеть... они там шо сороканожки, вернее сорокаручки все?
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На этот вопрос только кива, вяликий опзжопый спроможен ответить! Но я боюсь смотреть на его ответ, вернее, стесняюсь..
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Та ниже ПЕСыкы сидят...., а ты тупым текстиком закрыл!
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Шо не везло тобі?
Ти отой на самому низу крайній зліва?
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yakutua - "Никому нет доверия"

Ну, вам из Якутии виднее - с вершины статуи петуха из гуавна.

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Вони хочуть продати державну землю юридичним особам, перекупщикам, зареєстрованим десь на кіпрах, які не заплатять і копійки в український бюджет.
Отак просто Україну виставили на розпродаж.
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а в бюджет і так мало, що потрапить. Власник пайової землі отримає гроші, а покупець - земельну ділянку. В залежності від ділянок буде податок 5% та 1,5 % віськового при укладені угоди.
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так я і написала, що нові бариги хочуть захопити державні земельні паї.
оце і є сенс "реформи".
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так все захоплено тільки через інші схеми: через довгострокові договори оренди на років 25+ заповіт, по якому спадкоємець - агрохолдінг.
От чого людей заставляють викручуватись, жульнічать, чого вони не можуть продати, своє нормально? по ринковій ціні? І так вже 20 років!
а ринкова ціна виникне лише, коли буде оборот земель.
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Так я не кажу, що ринок непотрібний.
Але ж треба виписати закон щоб не сталось масштабних махінацій як з приватизацією.
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я закон не читав, але з того, що чув зразу можу придумати, як отримати не 200 тис га, а мільон га.
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этим " слугам" и в Трускавец рано ездить. Им место в Артеке!
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І до речі, Зеля збрехав про польський ринок землі.
Там аренда. А не продаж.
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ясно! цей мен довіряє лише порядним імпотентам.
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Рейдер Корбан готов заступить на службу....до 2024 года надо успеть отжать все паи у селян
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корбан, гниденыш ты мерзкожидовский, выполз ? недоработали с вами
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Шлем Зеленского‏ @shlemofondo25 5 часов назад

Спаситель Днепра хочет взять деньги у русни.
Боевые побратимы Яроша и Гены Корбана стекаются на Майдан
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Там всі Зюзіки такі , що аж дивитись гидко , ну я вже не кажу про їх рівень розвитку , сплошні дебіли і секссуально озабочені придурки ,немає на кому спинити погляд ,я думаю їм просто заплатили откат ,той же кернел ,який отримує 9 млрд. ПДВ і вивозить зерно за кордон ,цікаво ,який умнік придумав цю схему .Податкові ,це тисячі людей за прилічну з.плату з державних грошей відраховують кернелам ПДВ за товар.яким користуються іноземні громадяни
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"там" цэ тут, чы там де ты батрачишь?
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Там - це в верховній Зраді ,Зюзік .Зюзік воно і є зюзік ,навіть обідився .На правду не обіжаються
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"обіжаються" это по афроамерикански или по хахляндски? Хотя скорее "па мацковски"!
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I лани широкополi,
i Днiпро,
i кручi.
Все продали "Слуги Бенi",
клоуни вонючi...
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"Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли".

То ли дело игра на рояле и на Конституции Украины- и всё одним и тем же членом. "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан - Цензор.НЕТ 5211
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ЗеБєня



Земельний приватБАНК! Після прийняття законопроекту про ринок землі в першому читанні та оголошення у залі ВР про її вартість 2200 доларів за сотку, дуже різко подорожчала земля на кладовищах у великих містах України та сьогодні вже називають ціну 2200 доларів за кв.м.
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Корбан непонаслышке знает про приватизация, рейдерские захваты в 90-е, ведь его шеф Беня так и поднялся. Даже с названием банка не стали заморачиваться и назвали его в честь своего основного вида деятельности.
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Корбан в оппозии - мендель у власти. Мендель в оппозии - корбан у власти, а Украина 28 лет в нищите.
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А при чем тут шлюхи и рынок земли?
Ты же с беней кореша.
Угадай КТО большая шлюха. Проститутка или беня?
он же твой "друх". Проститутка продает ТОЛЬКО свое тело. твой беня хочет продать тела, жизни РОДИНУ (украинцев). Так что хуже? Договориться трахнуть проститутку (10-20 минут) или беня договориться продать УКРАИНУ ********, продать жизни живых, аннулировать память о подвиге кто УЖЕ отдал свою жизнь за Украину, здоровье.
И ты шота рассказываешь
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Україною править антихристиянська секта "Хабад" за допомогою своїх "ЗЕлених" маріонеток. А нам кажуть, що ZOG - це вигадка!
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Пока казнокрадов и мародеров в этой стране не начнут стрелять , отбросив на год два Европейские ценности и поставив за главное существование самой страны как независимого государства , не чего не будет .
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ну а чего такого не правильного сказал корбан ? как говорят часто говорят зе тролли - он мне не нравится , но он прав . вот тут как раз тот случай где я могу применить их любимое выражение
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потому что Корбан никогда и никак не может быть в прав по методичке порохоботов
поэтому когда Корбан несогласен с Зеленским, у порохоботов группа информприкрытия поднята по тревого во главе с Геббэльсом
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А теперь хор мальчиков - онанистов исполнит песню "Наши руки - не для скуки". Песня исполняется левой рукой.
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Если даже главный рейдер не доверяет слугам коломойского
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Корбан, бэня и марионетка их зеля дебильная, хрен вы украинцев разведьоте, козлы маланские! "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан - Цензор.НЕТ 1971 Мы просто тупо сидим на берегу ... "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан - Цензор.НЕТ 2257 И ждьом, когда ж оно проплывьот наконец"Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан - Цензор.НЕТ 6020
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не вижу связи, проститутка практически всегда и везде уместна
так же можно сказать что нельзя верить чеку, который одной рукой производит шоколад, а другой рукой танки
одной рукой держать флаг Украины. а другой рукой порохоботствовать
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...члЄном по рАялю і по констітуциі... (однім і тєм же). Пардон, не підпадає під правило Корбана. "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан - Цензор.НЕТ 6634
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