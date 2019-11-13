 "Я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за рынок земли", - Корбан

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее голосование в Раде навеяло воспоминания о начале ваучерной приватизации 90-х. Тогда Украина слепо пошла по российскому сценарию и приняла по-душную приватизацию. Обычные граждане получили на руки приватизационные сертификаты и обменяли их на акции предприятий, в основном тех, на которых они и трудились. В результате акции были проданы за бесценок, а в Украине так и не появился фондовый рынок.

То же самое будет и с украинской землёй. Не трудно догадаться, какой передел начнётся на первичном рынке земли. Стрельба, рейдерство и отъем паев, как и тогда в 90-ых. Очень жаль, что невовремя прикрыли чёрных регистраторов. Но думаю, довбенки найдут и тут лазейку", - написал Корбан.

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Бизнесмен отмечает, что рынок земли в Украине должен быть, но для этого необходимо принять новый Земельный кодекс.

"Безусловно, стране нужна земельная реформа, а земля должна стать ликвидным активом. Но лично я не доверяю компетенции людей, которые одной рукой заказывают проституток, а другой голосуют за закон о рынке земли. Украине необходим Земельный кодекс, подготовленный специалистами, устанавливающий прямые нормы и правила игры, а не закон, написанный на коленке Милованова", - считает Корбан.

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