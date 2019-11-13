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 Политика Украины
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Все про:ГБР (695) Устинова (3)

 Комитет рекомендовал Раде сформировать конкурсную комиссию при ГБР из представителей монобольшинства, что может привести к политическому назначению директора, - Устинова

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять ко второму чтению законопроекта №2116 поправку, которая предусматривает создание конкурсной комиссии с назначения директора ГБР из 9-ти членов, 6 из которых будут представлять парламент и президента.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ. после заседания комитета нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

"К сожалению, я считаю, что и комиссия, которая была проголосована - это огромный риск. Потому что имея шесть человек, которые являются представителями монобольшинства - это опять могут быть политические назначения ", - сказада Устинова.

"Была проголосована комиссия, когда 3 человека - от администрации президента, 3 человека - от ВРУ, и еще 3 - от Кабинета министров по представлению международных организаций. В этом нет смысла. Потому что если представители международных организаций, или тех людей, которых она рекомендует, без блокирующего, грубо говоря голоса, то есть реального влияния, то смысл вообще их вводить. У нас тогда монобильшинство все равно будет принимать решение о том, кто будет новым главой ГБР, а руководитель правоохранительного органа не может быть политически назначенным", - добавила нардеп.

Также читайте: Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, добыче янтаря, реформе ГБР и ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Источник: https://censor.net.ua/n3159547
 
 
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Портнов должен быть руководителем ГБР!!! Репрессии, так репресси!!!
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"Хотите завалить дело - создайте комиссию..".Остап Бендер
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Пам'ятається, років зо три тому гуляла одна красива фраза. "Прощати чи ні російських, то вже нехай мої онуки вирішують". А ось і до дітей не дійшло. велено прощати
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Из представителей монобольшинства... Дальше можно не читать
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