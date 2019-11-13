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 Политика Украины, Авто
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Все про:дороги (1856) ДТП (5865) Зеленский (3631)

 Зеленский подписал закон об аудите безопасности автомобильных дорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог", принятый парламентом 17 октября 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования. Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в европейских странах.

Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".

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Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международные дорожные сети с высоким уровнем безопасности инфраструктуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159543
 
 
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Почему ничего? Вон лохов продали за 100 лярдов с земелькой в качестве бонуса
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Вы дороги новые хорошие и скоростные, построенные зеленой командой до 1 ноября 2019 года видите? Нет? А они типа есть Зеленський підписав закон про аудит безпеки автомобільних доріг - Цензор.НЕТ 2115
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Зеле фсьо мона... и за буйки заплывать Зеленський підписав закон про аудит безпеки автомобільних доріг - Цензор.НЕТ 741
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осталось написать на границе с рашкой - путен Вел комм
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Имитация бурной деятельности...в турборежиме...
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