 Законопроект о СБУ предусматривает сокращение сотрудников с 27 до 15 тысяч за 5-7 лет, - Баканов

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что в документе есть дискуссионные моменты.

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"Например, демилитаризация, ведь сегодня страна находится в состоянии войны. Остальное - это существенное сокращение сотрудников Службы безопасности - за 5-7 лет с нынешних 27 до 15 тысяч человек. С одной стороны, говорят: это долго. С другой - мы должны понимать, что сегодня у нас война. Мы должны понимать, что любая реформа требует средств. Именно в нашем случае эта реформа требует больших средств. Например на 2020 год мы пытались сократить штат на 1700 человек, это предполагает выплаты из государственного бюджета на уровне 1,3 млрд грн. К сожалению, в бюджете-2020 эти средства не предусмотрены. Возможно, они еще будут предусмотрены. Также рассчитываем на поддержку международных партнеров в этом вопросе. Но понятно, что мы не можем сократить людей и не выплатить им предусмотренное законом, это недопустимо", - отметил Баканов.