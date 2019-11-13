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 Политика Украины
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 Фракция "Евросолидарность" готовит комплексный пакет поправок в закон о рынке земли

"Европейская Солидарность" всегда последовательно поддерживала, поддерживает и будет поддерживать становление в Украине свободного, цивилизованного рынка земли. При этом приоритетом должна оставаться защита интересов миллионов сельхозпроизводителей, защита национальных интересов нашего государства. В случае учета поправок, предложенных фракцией, "Европейская Солидарность" поддержит законопроект во втором чтении.

Об этом Цензор.НЕТ заявили в пресс-службе политсилы. 

В сообщении отмечается: "Принятый в первом чтении проект закона о рынке земли несет в себе существенные угрозы по концентрации земельных ресурсов в одних руках, а также теневой продажи украинской земли российскому капиталу.

Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на учете во время второго чтения закона следующих предложений:

Защита украинцев-собственников земли.

Установление минимальной цены сельскохозяйственной земли - на уровне не ниже, чем эквивалента 2-3 тысячи долларов за гектар (в зависимости от качества и расположения участка).

Защита интересов общества. Установление высокого регистрационного сбора с купли-продажи земли, который будет поступать именно в бюджет громады.

Защита украинской земли. Предусматривание механизма изъятия земли у собственника в случае преступно халатного отношения к ней.

Ограничение возможности концентрации земель в одних руках олигархами и иностранцами.

Введение механизма тщательной проверки происхождения средств, за которые покупается сельскохозяйственная земля".

Источник: https://censor.net.ua/n3159541
 
 
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Шановні виборці Зеленського, поясніть мені будь ласка, чому при Порошенку Україна продавала електроенергію, а зараз купує? І не деінде а в Московії?
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Готуй чи не готуй поправки до цього закону, але зебіли тікатимуть після продажу іноземцям землі.
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думаю после таких реформ бежать будут вынуждены украинцы в страны ЕС и кацапстан в поисках работы
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Поправка №1: минимальная цена на землю равна 10 тыс. долларов за гектар.
Поправка №2 (мелким почерком): к гражданам Косюку и Порошенко поправка №1 не применяется.
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Порошенко продавав і гроші крав. А Зеленський ще й свої докладає, щоб купити для країни. Так ЗЕдібіле?
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я просто в "восторге", когда прислужники олигархов, защищают народ от олигархов)
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ЗАГАДКА.
Зєпар на Зєпару і Зєпаром "поганяє"...
Підкажіть-но, людоньки, як ся партія називає?

Фракция "Евросолидарность" готовит комплексный пакет поправок в закон о рынке земли - Цензор.НЕТ 8038
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Покупать может только рашен и косюк с бахматюком. Все！
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Слуга урода, йой, одін нарот, йой,не так слуга нарота, нєєє?
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партия европейска ж опа уже привела страну туда , как и названа
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Запретить продажу свободных земель запаса Украины, потому как это лишает граждан Украины права на получение и безоплатную приватизацию земельных участков, а также даёт возможность злоупотребления, возможностью покупки за бесценок земель сельскохозяйственного назначения с последующим переводом их под другие виды использования и продажи гораздо дороже.
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