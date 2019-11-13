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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1864) налоговая милиция (1787) Одесская область (1867) правоохранительные органы (547) сигареты (670)

 На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с пограничниками под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий иностранного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории области осуществляется незаконное перемещение через государственную границу, хранение и транспортировка с целью дальнейшего сбыта подакцизных товаров иностранного производства.

На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн 02

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На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн 03

Был также установлен один из местных жителей, причастный к указанной незаконной деятельности, в автомобиле которого были обнаружены и изъяты почти 25 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога общей ориентировочной стоимостью 774 тыс. грн, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.

На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн 04
На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн 05

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Автомобиль, на котором товар незаконно перевозили, также изъят.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3159537
 
 
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Цигарки в Укра0ні значно дешевші за європейські. То звідки ці цигарки привезли?
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