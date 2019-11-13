 На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории области осуществляется незаконное перемещение через государственную границу, хранение и транспортировка с целью дальнейшего сбыта подакцизных товаров иностранного производства.

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Был также установлен один из местных жителей, причастный к указанной незаконной деятельности, в автомобиле которого были обнаружены и изъяты почти 25 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога общей ориентировочной стоимостью 774 тыс. грн, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.





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Автомобиль, на котором товар незаконно перевозили, также изъят.

Продолжается следствие.