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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (930) бюджет (4406) децентрализация (448)

 Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов

Власть, которая провозгласила курс на завершение реформы по децентрализации, руками своего большинства в парламенте эту реформу просто сворачивает.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Ассоциации городов Украины.

В сообщении отмечается: "Сегодня в 15-00 на заседании парламентского Комитета по вопросам бюджета был согласован до голосования в сессионном зале законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

В пресс-релие отмечается: "Ассоциация городов Украины заявляет, что заложенный в проекте Государственного бюджета на 2020 год беспрецедентный дефицит средств местных бюджетов приведет к невозможности обеспечения элементарной жизнедеятельности громад и предоставления их жителям основных услуг - здравоохранения, образования, соцпомощи, содержания ЖКХ и дорог, благоустройства и тому подобное. Это касается всех общин без исключения - сел, поселков, ОТГ, малых и больших городов".

"Выбранная в этом году власть неоднократно заявляла, что децентрализация должна быть логически завершена, поскольку эта реформа направлена ​​на улучшение жизни людей", - отмечают в Ассоциации городов. 

В пресс-релизе подчеркивают: "Но, вместо обещанной децентрализации Правительство в проекте Госбюджета-2020 не только существенно уменьшает доходы местных бюджетов, отбирая источники этих доходов, но и переводит на местный уровень расходы, которые должно нести государство - повышение зарплат учителям, льготы на проезд и прочее. А парламент по рекомендации бюджетного комитета и благодаря монобольшинству, этот Госбюджет готов поддержать".

"Ассоциация городов Украины призывает защитить интересы простых граждан, ведь все они живут в общинах, которые власти пытаются лишить ресурсов для существования!". - резюмируется в информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансовый коллапс и катастрофа инфраструктуры: мэры украинских городов возмущены проектом Госбюджета-2020

Источник: https://censor.net.ua/n3159534
 
   
 Топ комментарии
 
Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 4 часа назад

Коломойський оголосив дефолт свого патріотизму.
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Для тих «полєзних патріотів», хто голосував: «Только нє Порошенко !»:
«Юрій БірюковСтежити

11 листопада о 21:02

Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.

Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то пи*****ц... то вы правильно думаете.»
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Та тут не дефолт, а бавовняний камінг-аут.
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Ее просто отодвигают в Лугандонию.
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Для тих «полєзних патріотів», хто голосував: «Только нє Порошенко !»:
«Юрій БірюковСтежити

11 листопада о 21:02

Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.

Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то пи*****ц... то вы правильно думаете.»
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А откуда гражданский Бирюков знает про этот план и грифы на нем, если он такой секретный?
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«Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно".
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Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
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«Коломойський закликав відновити смертну кару для Порошенка і судити за націоналізацію Приватбанку Володимир Маркопольский 13, Листопад 2019, 14:27 456

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що колишній президент Петро Порошенко і його команда, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.»

Про це Коломойський заявив під час свого інтерв'ю виданню The New York Times.
Так, олігарх заявив, що команда Порошенка повинні понести відповідальність за націоналізацію Приватбанку.»
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І ЩО? У нас демократія і навіть коломойський може заявляти те що йому хочеться. а хочеться йому курку яка несла б йому золоті яйця-Приватбанк. Бо цей жидяра ніяк грошима не нажереться. Подавився б скоріше! Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 7668
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Юрій БірюковСтежити

11 листопада о 15:25

Вот суд. В нем судья. И это я сейчас не про Дмитрий Марченко.
На Воздухофлотском в здании Генштаба есть особо режимные помещения. И в этих особо режимных помещениях есть особо режимные документы.

Есть документ - Стратегический план использования ВСУ. Я не знаю что там. Догадываюсь. Что-то очень и очень секретное. Очень. Поэтому на документ гриф «Совершенно секретно». Очень и очень важный документ.
Сегодня Печерский районный суд постановил дать допуск следователям ДБР к этому документу.
Печерский суд.
Генеральный штаб.
Государственное бюро расследований.
Стратегический план использования ВСУ.
Немая сцена...
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Якщо "асоціація міст України" - це Віталя, Боря, гєпа та труханов - ну тоді все зрозуміло , заважають потужним "пацанам" дерибанити бюджети..
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Судячи з бюджету на 2020 рік. місто Дніпро не отримає 1,7 млрд грн, а точніше вперше після 2014 року відправить до Києва цю суму. Це кінець децентралізації.
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Немного осталось, когда зеля решит передать финансирование Украины с Киева в московию как в савецкие времена...
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Потому, что децентрализация в редакции кудряшкипью, это федерализация по хотению *****.
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Об этом рассуждает чудо под немецким флагом , лучше бы промолчал
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Да зелики уже свернули всё вплоть до здравого смысла. Хоть бы развернуть потом,когда эта шло@бень исчезнет.
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Ця мокшанська мавпа з Даунецка і справді замість фулбека сказала кулбек? Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 1427
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Так, це одоробло сказало callback Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 647 Теж зазнав поразки з підливою )))))))))))
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Тобто Київ податки збирає, а назад нічого не видає.
Живіть в регіонах як хочте.
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У Києва теж забрали 4 млрд грн. Тому у нас к Києві розбиті дороги, не будується метро, не створюються робочі місця, досі маємо тролейбуси і трамваї 90-х років... Треба казати, що забрав не Київ, а це зробили криворіжські варяги.
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то гроші на дамбас збирають.
ну і для себе.
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И правильно делает. Нет Федерализации(Децентрализации)!
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от побачите, вони приймуть дійсно закон про особливий статус ордло.
і будуть його відбудовувати за наші гроші.
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це буде кінець зепанування зейолупів.
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Алексей Арестович
1 ч. ·

Рынок земли - хорошо (с поправками).
Коломойский - плохо (по любому).
Зеленский - никакой (без вариантов).

---
Те, кто голосовал «...не за Зеленского, а против Порошенко», и «...лишь бы что-то поменялось»: ну, поменялось.)
Как, не жмёт?
А ведь это ещё не поменялось.
Еще поменяется.)
З.Ы. Господь интересным способом решил приделать украинцам мозги.
Но мы Его не подведём - опять поступим по-своему.)
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Децентрализация-прохиндиация. Выходит, так. При Порошенко одна малоизвестная консалтинговая компания по задания одного из подельников из АП собирала данные о имуществе Укроборонпрома и сведения о сдаче в аренду недвижимости и прочего имущества. Цифры шокировали. Сотни тысяч кв метров сдаются под склады, офисы за копейки, а сами предприятия, институты, учреждения едва-едва сводят концы с концами (на бумаге). Реакция подельника (читай - государства)? В наблюдательные советы ряда этих госкомпаний вошли "свои люди" с окладами от 50000 гривень в месяц (+дивиденды нужным людям!). Думаете, зеленая плесень чем-то отличается от подельников Петра Алексеевича?
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я таких "романов" два десятка за полчаса нарисую.
пи..ть не мешки ворочать
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увы, факты упрямая вещь.
у тебя, ублюдок, лучше получается пи..ть, потому лучше читай, а не пиши.
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Віталій Маліцький
16 октября ·



То друг Леонтій Носенко - невтомний дослідник феномену відомого як малоросійсьтво. Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 4243

А як вам малоросоангліканство?

Ідеш такий від Андріївської до Софіївської, а тут на тобі barPirogъ.

А в голові випускника іномв Каразіна 2000 + айтішника з того ж таки 2000 року - така жорстка профдеформація: не читає літерами, а просто фотографує шматки тексту і вони просто в голові швидко "озвучуються".

Тут фотографуєш - виходить якийсь "ваг рігод" (а нафіга там твердий знак? - шоп паччєркнуть сваю абразованасть?). І шо це за абракадабра? Не клеїться!

Уповільнюєш ходу, ще одна знімка, включилися складніші фільтри з декількох мов - всі разом накинулися на той дурний напис. Прошов повз. Озирнувся, - третя знімка - бо не клеїться ж!

Нарешті мої бідні фільтри уопралися - "Бар ПірогЪ" - новітні малоросоанглікани.

Задоволений, шо це все ж таки були лижі на асфальті, а ти ще нормальний. Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 4243:D

І яка логіка. Ідеш такий від Андріївської. Думаєш от би пирога з'їсти в барі. А тут тобі бар, та ще й пірог, та ще й позначили: "захаді мьі сваі відішЪ". ЕхЪ і харашо та какЪ тут в Кієвє! Єслі бЪ іщьо нє еті укрАінцьі са сваєйЪ мовайЪ! А мьі вот їзьікі знаєм! Какая разніца вапщє главанє шоп пірагЪі бьілі фкусньієЪ Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 4243:D!
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Цього дня, 13 листопада, у 1918 році, Українська Національна Рада у Львові прийняла закон про створення самостійної держави на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття Західно-Української Народної Республіки (колишньої Австро - Угорської монархії).
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Правильно робить. Місцева влада отримавши кошти розкрадає їх прискореними темпами і вчорашні голосракі мери та губернатори уже чернз одного на бентлях їздять.
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