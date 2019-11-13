 Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Ассоциации городов Украины.

В сообщении отмечается: "Сегодня в 15-00 на заседании парламентского Комитета по вопросам бюджета был согласован до голосования в сессионном зале законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

В пресс-релие отмечается: "Ассоциация городов Украины заявляет, что заложенный в проекте Государственного бюджета на 2020 год беспрецедентный дефицит средств местных бюджетов приведет к невозможности обеспечения элементарной жизнедеятельности громад и предоставления их жителям основных услуг - здравоохранения, образования, соцпомощи, содержания ЖКХ и дорог, благоустройства и тому подобное. Это касается всех общин без исключения - сел, поселков, ОТГ, малых и больших городов".

"Выбранная в этом году власть неоднократно заявляла, что децентрализация должна быть логически завершена, поскольку эта реформа направлена ​​на улучшение жизни людей", - отмечают в Ассоциации городов.

В пресс-релизе подчеркивают: "Но, вместо обещанной децентрализации Правительство в проекте Госбюджета-2020 не только существенно уменьшает доходы местных бюджетов, отбирая источники этих доходов, но и переводит на местный уровень расходы, которые должно нести государство - повышение зарплат учителям, льготы на проезд и прочее. А парламент по рекомендации бюджетного комитета и благодаря монобольшинству, этот Госбюджет готов поддержать".

"Ассоциация городов Украины призывает защитить интересы простых граждан, ведь все они живут в общинах, которые власти пытаются лишить ресурсов для существования!". - резюмируется в информации.

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