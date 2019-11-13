 Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Ассоциации городов Украины.
В сообщении отмечается: "Сегодня в 15-00 на заседании парламентского Комитета по вопросам бюджета был согласован до голосования в сессионном зале законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год".
В пресс-релие отмечается: "Ассоциация городов Украины заявляет, что заложенный в проекте Государственного бюджета на 2020 год беспрецедентный дефицит средств местных бюджетов приведет к невозможности обеспечения элементарной жизнедеятельности громад и предоставления их жителям основных услуг - здравоохранения, образования, соцпомощи, содержания ЖКХ и дорог, благоустройства и тому подобное. Это касается всех общин без исключения - сел, поселков, ОТГ, малых и больших городов".
"Выбранная в этом году власть неоднократно заявляла, что децентрализация должна быть логически завершена, поскольку эта реформа направлена на улучшение жизни людей", - отмечают в Ассоциации городов.
В пресс-релизе подчеркивают: "Но, вместо обещанной децентрализации Правительство в проекте Госбюджета-2020 не только существенно уменьшает доходы местных бюджетов, отбирая источники этих доходов, но и переводит на местный уровень расходы, которые должно нести государство - повышение зарплат учителям, льготы на проезд и прочее. А парламент по рекомендации бюджетного комитета и благодаря монобольшинству, этот Госбюджет готов поддержать".
"Ассоциация городов Украины призывает защитить интересы простых граждан, ведь все они живут в общинах, которые власти пытаются лишить ресурсов для существования!". - резюмируется в информации.
Коломойський оголосив дефолт свого патріотизму.
«Юрій БірюковСтежити
11 листопада о 21:02
Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.
Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то пи*****ц... то вы правильно думаете.»
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що колишній президент Петро Порошенко і його команда, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.»
Про це Коломойський заявив під час свого інтерв'ю виданню The New York Times.
Так, олігарх заявив, що команда Порошенка повинні понести відповідальність за націоналізацію Приватбанку.»
http://www.dymka.com.ua/ukraina/kolomojskyj-zaklykav-vidnovyty-smertnu-karu-dlya-poroshenka-i-sudyty-za-natsionalizatsiyu-pryvatbanku/?fbclid=iwar0uz7moq-0zv7oeeslpctpgbwbyj5u1flhenw2yhgc8yfwcp-8unlpqd3a
11 листопада о 15:25
Вот суд. В нем судья. И это я сейчас не про Дмитрий Марченко.
На Воздухофлотском в здании Генштаба есть особо режимные помещения. И в этих особо режимных помещениях есть особо режимные документы.
Есть документ - Стратегический план использования ВСУ. Я не знаю что там. Догадываюсь. Что-то очень и очень секретное. Очень. Поэтому на документ гриф «Совершенно секретно». Очень и очень важный документ.
Сегодня Печерский районный суд постановил дать допуск следователям ДБР к этому документу.
Печерский суд.
Генеральный штаб.
Государственное бюро расследований.
Стратегический план использования ВСУ.
Немая сцена...
https://www.youtube.com/watch?v=1hpTTMG3gak&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2D3eEch04DdevfCM8z7V9vvVVCAypOwL8ptHjH5ASTwlOBPSNwYGoDYlw
Живіть в регіонах як хочте.
ну і для себе.
і будуть його відбудовувати за наші гроші.
Тисячу разів респект цій чарівній і незламно твердій жіночці 💛💙
1 ч. ·
Рынок земли - хорошо (с поправками).
Коломойский - плохо (по любому).
Зеленский - никакой (без вариантов).
---
Те, кто голосовал «...не за Зеленского, а против Порошенко», и «...лишь бы что-то поменялось»: ну, поменялось.)
Как, не жмёт?
А ведь это ещё не поменялось.
Еще поменяется.)
З.Ы. Господь интересным способом решил приделать украинцам мозги.
Но мы Его не подведём - опять поступим по-своему.)
пи..ть не мешки ворочать
у тебя, ублюдок, лучше получается пи..ть, потому лучше читай, а не пиши.
16 октября ·
То друг Леонтій Носенко - невтомний дослідник феномену відомого як малоросійсьтво.
А як вам малоросоангліканство?
Ідеш такий від Андріївської до Софіївської, а тут на тобі barPirogъ.
А в голові випускника іномв Каразіна 2000 + айтішника з того ж таки 2000 року - така жорстка профдеформація: не читає літерами, а просто фотографує шматки тексту і вони просто в голові швидко "озвучуються".
Тут фотографуєш - виходить якийсь "ваг рігод" (а нафіга там твердий знак? - шоп паччєркнуть сваю абразованасть?). І шо це за абракадабра? Не клеїться!
Уповільнюєш ходу, ще одна знімка, включилися складніші фільтри з декількох мов - всі разом накинулися на той дурний напис. Прошов повз. Озирнувся, - третя знімка - бо не клеїться ж!
Нарешті мої бідні фільтри уопралися - "Бар ПірогЪ" - новітні малоросоанглікани.
Задоволений, шо це все ж таки були лижі на асфальті, а ти ще нормальний. :D
І яка логіка. Ідеш такий від Андріївської. Думаєш от би пирога з'їсти в барі. А тут тобі бар, та ще й пірог, та ще й позначили: "захаді мьі сваі відішЪ". ЕхЪ і харашо та какЪ тут в Кієвє! Єслі бЪ іщьо нє еті укрАінцьі са сваєйЪ мовайЪ! А мьі вот їзьікі знаєм! Какая разніца вапщє главанє шоп пірагЪі бьілі фкусньієЪ :D!