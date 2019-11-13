EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  737  54
Все про:Баканов Иван (74) Богдан Андрей (218)

 У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов

Отношения главы СБУ с главой Офиса президента обрастают слухами и мифами, но сам Игорь Баканов "не успевает следить за такими новостями".

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, я сейчас не успеваю следить за такими новостями. Первой мне информацию об этом (драке с главой Офиса президента Андреем Богданом. - Ред.) мне сбросила жена, вторым или третьим человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуба!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Бухарева с Бакановым все время были стычки", - Арахамия

У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжал будет со временем в спине", - заявил Баканов.

При этом он затруднился ответить, кому нужно распускать такие слухи: "Мне трудно сказать - думаю, со временем мы узнаем. Да и разве это имеет значение?".

Также Баканов не одобрил то, что Богдан сам в соцсетях подогревает интерес к этим фейкам. "Знаете, в политике мне нравится чувство юмора господина Трампа (президента США Дональда Трампа. - Ред.). А за юмором господина Богдана я не слежу", - отметил глава СБУ.

Он также опроверг навязывание Богданом кадровых решений.

Напомним, СМИ сообщили о драке Андрея Богдана и Ивана Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе президента эту информацию опровергли. После появления этих сообщений глава Офиса президента выставил в соцсети фото с подбитыми глазами и выбитыми зубами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Баканов, лови!" - Чорновол отнесла в СБУ заявление о госизмене Богдана. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3159531
 
 
 Топ комментарии
 
Липецька фабрика, говорили?
Сміх на крові: ЗЕлена Шмаркля по франшизі експортує жарти про Україну на московію

У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 3344
 показать весь комментарий
 
ЗЕбіли, агов, краще скажіть, вам подобається, що ви віддали купу своїх грошей Бєні? Святкуєте?
Ви зробили це разом.У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 7999
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЗЕбіли, агов, краще скажіть, вам подобається, що ви віддали купу своїх грошей Бєні? Святкуєте?
Ви зробили це разом.У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 7999
 показать весь комментарий
 
 
Зедібіли! Радість прийшла звідки не чекали!!!!!!!!!!!!
Президенту Коломойському суд пробачив заборгованість перед Приват, - це вкрадені їм ваші гроші.
Значить вам пробачили все кредити!!! Радість то вам яка!!!!!!!!!!!!!!! У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 9296
 показать весь комментарий
 
 
Конечно если открыть сие изображение в текстовом редакторе, то там будет информация о самом редакторе которым его редактировали. Сколажировали, ну и хай. Обычно морда лица после пары хороших плюх, выглядит куда насыщеннее)
 показать весь комментарий
 
Поц, зебилов уже нет - были и вышли. Теперь обращатся к зебилам это всё равно, шо в большую жопу орать. Теперь обращаться к зе-билам это выглядеть де-билом, причём полным и бесповоротным.
 показать весь комментарий
 
як би двое. це ще б пережели..але там уси...
 показать весь комментарий
 
 
как же эти мрази зелеНЫе врут!
народ вас уже ненавидит!
 показать весь комментарий
 
 
иди на уколы, "народ" ты наш.
истерики эти нет сил уже читать. лечись усердней!
 показать весь комментарий
 
 
Уколы кислым борщом и уринотерапия трехразовая.
 показать весь комментарий
 
Липецька фабрика, говорили?
Сміх на крові: ЗЕлена Шмаркля по франшизі експортує жарти про Україну на московію

У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 3344
 показать весь комментарий
 
 
Просто Богдан уже с Моникой, не хочет разрушать семью.
 показать весь комментарий
 
 
Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що відомство немає достовірних відомостей, які б підтверджували факт проплати акцій «Ні капітуляції».

Крім того, голова СБУ вважає, що громадські організації мають право витрачати гроші на масові акції протесту.
«Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх - у тому числі на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання», - наголосив Баканов.
 показать весь комментарий
 
 
Та вже стер і кулемета і автомат - так чистив шо аж обчистився
Може і на фото на БМП зітре так само гармату)
 показать весь комментарий
 
Зебіле, вам там 100 млрд скоро дадуть. Намажете нарешті на хліб
 показать весь комментарий
 
 
Він то і був. Але підтримки достатньої не мав. В нас радше оберуть клоуна, ніж комбата.
 показать весь комментарий
 
 
А кто то писал что диалог.юа пророссийская . По Ярошу - дружил с СБУ, когда там заправляли россияне.
 показать весь комментарий
 
Та ладна прибіднятись. Зуби вибив, знай наших.
У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 6178
 показать весь комментарий
 
 
У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме любовных шпили вили
 показать весь комментарий
 
 
и хто тебе поверит после таких слов?, а богдаша вообще обидится...
 показать весь комментарий
 
 
Баканов, харэ скрывать ваши с бурятом отсношения! У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 8423 Щаз прийде експерд Ляшко і всіх по поличках розпреділить. Хто на верхній, хто на нижній... У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 5033
 показать весь комментарий
 
 
Да врёшь ты, думаешь так тебе и поверили, ха-ха-ха.
 показать весь комментарий
 
 
"У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих,"
а чО, мордобой тоже работа )))))))
 показать весь комментарий
 
 
Так ШО ж виходить: Зеленський давав доручення вказівки Богдану телефонувати до Баканова на предмет інформації про різних там "чьортів" а "навушник" ігнорував гаранта? Якась недоработочка виходить. У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 9238
 показать весь комментарий
 
Суд звільнив Бориса Германа, засудженого за організацію «вбивства» журналіста Бабченка
13 листопада Київський апеляційний суд звільнив Борис Германа від подальшого відбування покарання через стан здоров'яhttps://detector.media/community/article/172405/2019-11-13-sud-zvilniv-borisa-germana-zasudzhenogo-za-organizatsiyu-vbivstva-zhurnalista-babchenka/
 показать весь комментарий
 
нету тела - нету дела. Как старшину-попрошайку убьют, так и задержат.
 показать весь комментарий
 
Друзья мои, не давайте врагу радости видеть как вы деретесь. А то будет как в басне Крылова: "В этой речке утром рано утонули два барана (Бакана, Богдана). Без обид. Это шутка...
 показать весь комментарий
 
А ты тупо и слово это уже забыла не говоря,шо это такое.
 показать весь комментарий
 
не будет у вас кинжалов в спине. За много чести. веревка буде. И конкурс кто вздернет ********* и Ивана.
 показать весь комментарий
 
это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуба!Источник: https://censor.net.ua/n3159531

Зразу видно,що це за хєр льойтнант задротних військ .
 показать весь комментарий
 
Чисто поржать....

".... А то что мы спим вместе - это еще ничего не значит!!!!"
 показать весь комментарий
 
 
В рабочем порядке повыбивал ему зубы и расквасил нос возле большого фонаря под глазом. Поработали.
 показать весь комментарий
 
Рабочие отношения в рабочие отверстия
 показать весь комментарий
 
"не успевает следить за такими новостями то какого хрена оно сидит в СБУ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 4218
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх