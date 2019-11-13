 У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, я сейчас не успеваю следить за такими новостями. Первой мне информацию об этом (драке с главой Офиса президента Андреем Богданом. - Ред.) мне сбросила жена, вторым или третьим человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуба!

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У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжал будет со временем в спине", - заявил Баканов.

При этом он затруднился ответить, кому нужно распускать такие слухи: "Мне трудно сказать - думаю, со временем мы узнаем. Да и разве это имеет значение?".

Также Баканов не одобрил то, что Богдан сам в соцсетях подогревает интерес к этим фейкам. "Знаете, в политике мне нравится чувство юмора господина Трампа (президента США Дональда Трампа. - Ред.). А за юмором господина Богдана я не слежу", - отметил глава СБУ.

Он также опроверг навязывание Богданом кадровых решений.

Напомним, СМИ сообщили о драке Андрея Богдана и Ивана Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе президента эту информацию опровергли. После появления этих сообщений глава Офиса президента выставил в соцсети фото с подбитыми глазами и выбитыми зубами.

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