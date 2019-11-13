 У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, я сейчас не успеваю следить за такими новостями. Первой мне информацию об этом (драке с главой Офиса президента Андреем Богданом. - Ред.) мне сбросила жена, вторым или третьим человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуба!
У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжал будет со временем в спине", - заявил Баканов.
При этом он затруднился ответить, кому нужно распускать такие слухи: "Мне трудно сказать - думаю, со временем мы узнаем. Да и разве это имеет значение?".
Также Баканов не одобрил то, что Богдан сам в соцсетях подогревает интерес к этим фейкам. "Знаете, в политике мне нравится чувство юмора господина Трампа (президента США Дональда Трампа. - Ред.). А за юмором господина Богдана я не слежу", - отметил глава СБУ.
Он также опроверг навязывание Богданом кадровых решений.
Напомним, СМИ сообщили о драке Андрея Богдана и Ивана Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе президента эту информацию опровергли. После появления этих сообщений глава Офиса президента выставил в соцсети фото с подбитыми глазами и выбитыми зубами.
Ви зробили це разом.
Президенту Коломойському суд пробачив заборгованість перед Приват, - це вкрадені їм ваші гроші.
Значить вам пробачили все кредити!!! Радість то вам яка!!!!!!!!!!!!!!!
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе
народ вас уже ненавидит!
истерики эти нет сил уже читать. лечись усердней!
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Крім того, голова СБУ вважає, що громадські організації мають право витрачати гроші на масові акції протесту.
«Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх - у тому числі на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання», - наголосив Баканов.
Може і на фото на БМП зітре так само гармату)
а чО, мордобой тоже работа )))))))
дорученнявказівки Богдану телефонувати до Баканова на предмет інформації про різних там "чьортів" а "навушник" ігнорував гаранта? Якась недоработочка виходить.
13 листопада Київський апеляційний суд звільнив Борис Германа від подальшого відбування покарання через стан здоров'яhttps://detector.media/community/article/172405/2019-11-13-sud-zvilniv-borisa-germana-zasudzhenogo-za-organizatsiyu-vbivstva-zhurnalista-babchenka/
Зразу видно,що це за хєр льойтнант задротних військ .
".... А то что мы спим вместе - это еще ничего не значит!!!!"