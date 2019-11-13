 Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, 12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
Руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-замминистра культуры Украины и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша взятки в сумме 150 тыс. долл.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Устанавливаются другие лица-участники преступной группы.
Напоминаем, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.
18:47, 13 ноября 2019
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат.
На полигоне Кузьминки в Ростовской области летом этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов. Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.»
Прочитайте Шуфрічю, а то він нє вєріт.
И при Пете тоже
Сажать таких начали только сейчас
Тоже не заходила пару недель (ну ты дольше)
И, знаешь, каждый раз одно и то же: пишу я тут или пропадаю по своим делам, разницы вообще никакой. Процессы идут своим чередом, а шо собаки на караван лают, то уже такое
Тобто...без слів.
Ще одна ЗЕбілка
Зашкваривает всех, всех ненавидит и ехидно пинает.
Особенно "любит" Дубинского и Авакова.
https://www.youtube.com/watch?v=NIkOlgLng3Y
Во время судебного процесса - подсудимой
После - осуждённой
Так везде
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или нет! официальная платежная единица в Украине гривна, поэтому та взятка не взятка!