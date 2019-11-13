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Все про:НАБУ (2956) взятка (4775) правоохранительные органы (547) Офис Президента (156) Кондзеля Светлана (1)

 Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

13 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении трем лицам - участникам преступной группы в составе руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, 12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе президента подтвердили задержание руководителя одного из департаментов по подозрению в коррупции

Руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу - экс-замминистра культуры Украины и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша взятки в сумме 150 тыс. долл.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Устанавливаются другие лица-участники преступной группы.

Также читайте: Функции задержанного НАБУ директора департамента ОП Кондзели исполняет другой работник: официально ее могут отстранить после решения суда, - ОП

Напоминаем, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.

Источник: https://censor.net.ua/n3159529
 
 
 Топ комментарии
 
Эта мадам там работала с 2005 года
И при Пете тоже

Сажать таких начали только сейчас
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Петефилка, сегодня день такой богатый на новости, а ты ещё без методички и не знаешь, шо делать и куда бежать. Хватит бредить про Петю, у тебя есть Зюзя.
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https://lenta.ru/news/2019/11/13/soldier/
18:47, 13 ноября 2019
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат.
На полигоне Кузьминки в Ростовской области летом этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов. Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.»


Прочитайте Шуфрічю, а то він нє вєріт.
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"тупиє парахаботи нє панімают,што тєпєрь,вмєсто бариг і марадьорав взяткі бєрут наши,с народа,абичниє,здєсь єсть агрооооооомная разніца...тупиє парахаботи!!!" Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3963
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Эта мадам там работала с 2005 года
И при Пете тоже

Сажать таких начали только сейчас
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Виходить, п'ять років поспіль за кадрові рішення у адміністрації президента відповідав Порошенко. І ця пані хабарниця його цілком влаштовувала... Не можу повірити...
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Петефилка, сегодня день такой богатый на новости, а ты ещё без методички и не знаешь, шо делать и куда бежать. Хватит бредить про Петю, у тебя есть Зюзя.
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я немного в шоке от этих сумасшедших) тебя петефилкой называют)
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Да, она петефилка, только скрывает это. 😁
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Петефіл, що в тебе з твоїми мордовскими очима?
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я отвык, долго не заходил сюда) деградация только набирает темп
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Я называю это «агонией режима»

Тоже не заходила пару недель (ну ты дольше)

И, знаешь, каждый раз одно и то же: пишу я тут или пропадаю по своим делам, разницы вообще никакой. Процессы идут своим чередом, а шо собаки на караван лают, то уже такое
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Мені подобається ця логіка: мадам гребла хабарі, пересиджуючи 5-х президентів, але до них у шанувальників Порошенка питань немає. І от за президентство Зеленського її арештовують - і піднімається гвалт: "он атвєчаєт за каааадри!", "он вєрхушка карупционной пірамідиииии".
Тобто...без слів.
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Ну що, ЗЕбіли, розпочався в цирку ранок? Тут в команді пріпіздента хабарі беруть... Хто б міг подумати?! Він же переміг корупцію?!

Ще одна ЗЕбілка Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5639
Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5245
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Как раз Шапошников насмехается с этого случая))
Зашкваривает всех, всех ненавидит и ехидно пинает.
Особенно "любит" Дубинского и Авакова.
https://www.youtube.com/watch?v=NIkOlgLng3Y
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я вообще хренею от этих формулировочек, которые повносили в кодекс. Взяли чувиху на взятке с поличным, но это не точно, глазам своим не верят, а только подозревают. Пусть погуляет пару дней , может, подозрения то и рассеются...
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До суда она будет подозреваемой
Во время судебного процесса - подсудимой
После - осуждённой

Так везде
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да я понимаю, но звучит диссонансно для меня
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дайте угадаю: их возьмут на поруки или выпустят поз залог 10-15000 долларов (до 450000 грн)
============
или нет! официальная платежная единица в Украине гривна, поэтому та взятка не взятка!
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На поруки -вряд ли возьмут,а под залог 10% от взятки это они млгУт..... Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3658
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мера пресечения - взять, и отпустить - они же просто на блокпосту стояли
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