 Враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "8 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Хутора Вильного - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;

неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям у Лебединского.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте разведения сил в Петровском началось разминирование территории, - штаб ООС

На участке разведения №1 (Станица Луганская) проводились работы по демонтажу лестницы в районе девятой опоры моста с правой стороны, сварочные работы по формированию водоотводной системы. Кроме того, идет подготовка по установке перил.

На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Работает инженерная группа и 5 пиротехников ГСЧС Украины.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, начался процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности. в которой находятся взрывоопасные предметы. К этим мерам привлечены 4 расчеты ГСЧС Украины в составе 20 человек".

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