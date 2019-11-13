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 Происшествия
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Все про:обстрел (8417) Донбасс (19908)

 Враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "8 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Хутора Вильного - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;

неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям у Лебединского.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте разведения сил в Петровском началось разминирование территории, - штаб ООС

На участке разведения №1 (Станица Луганская) проводились работы по демонтажу лестницы в районе девятой опоры моста с правой стороны, сварочные работы по формированию водоотводной системы. Кроме того, идет подготовка по установке перил.

На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Работает инженерная группа и 5 пиротехников ГСЧС Украины.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, начался процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности. в которой находятся взрывоопасные предметы. К этим мерам привлечены 4 расчеты ГСЧС Украины в составе 20 человек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два бойца ОС ранены на Донбассе, с начала суток враг открывал огонь пять раз, - пресс-центр

Источник: https://censor.net.ua/n3159522
 
 
 Топ комментарии
 
Не писали. Коломойский виставив Україну на торги.
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И перемирия нет - есть здача территории Украины зё-предателем.
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А шо там с письмом в нато? Написали уже зеленые придурки повторно заявку о вступлении в НАТО? Или языков не знают
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ЗЕлена Шмаркля МАЄ ПОЯСНІТІ СУСПІЛЬСТВУ, ЩО означають НОВІ ЗАЯВИ бородатої бабці
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А общество должно собрать КОНЫЕРЕНЦИЮ ПЕРЕД КАМЕРАМИ и начать задавать вопросы.
Под лежачий камень вода не течет
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Не писали. Коломойский виставив Україну на торги.
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Ціна України, оголошена бородатою бабцею, чия рука(?) керує ляльковим президентиком - $100 міль'ярдів. Якщо вважати, що населення України ~40 мільйонів. То оголошена Коломойським ціна кожного тіла населення ~ $2500. Не густо, правда? Цікаво, скільки коштує купити коня?
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И перемирия нет - есть здача территории Украины зё-предателем.
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Пам'ятаєте, це інтерв'ю Жириновського, Зелібобики?
А він сказав тоді правду: Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. Мы вернём ему все деньги. Он будет самым богатым человеком. В кабинете президента марионетка. Только нужно вернуть юго-восток россии.
Жри-ТЕ, пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&feature=emb_logo
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Кто то им еще верит? Этим штабным?
У них все время "потерь нет", а госпиталя забиты, и ребят периодически хороним!
Обидно что продолжается статистика как в СССР, рашке и т.п. "смотря как считать"!!!!!
Может для них потери только если погиб в рабочее время, на посту, при свидетелях, от снаряда танка Армата!
А в госпитале или в обед - "не потеря"!
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***
Сонце заходить, гори чорніють,

Пташечка тихне, поле німіє.
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину
В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
Ой зоре! зоре! - і сльози кануть.
Чи очі карі тебе шукають
На небі синім? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку щоб і не чулиТ.Г.Шевченко
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