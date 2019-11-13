 Враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "8 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
вблизи Хутора Вильного - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза в районе Зайцево - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям у Лебединского.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".
На участке разведения №1 (Станица Луганская) проводились работы по демонтажу лестницы в районе девятой опоры моста с правой стороны, сварочные работы по формированию водоотводной системы. Кроме того, идет подготовка по установке перил.
На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Работает инженерная группа и 5 пиротехников ГСЧС Украины.
На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, начался процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности. в которой находятся взрывоопасные предметы. К этим мерам привлечены 4 расчеты ГСЧС Украины в составе 20 человек".
"Russian tanks will be stationed near Krakow and Warsaw," he said. "Your NATO will be soiling its pants and buying Pampers."
Под лежачий камень вода не течет
А він сказав тоді правду: Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. Мы вернём ему все деньги. Он будет самым богатым человеком. В кабинете президента марионетка. Только нужно вернуть юго-восток россии.
Жри-ТЕ, пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&feature=emb_logo
У них все время "потерь нет", а госпиталя забиты, и ребят периодически хороним!
Обидно что продолжается статистика как в СССР, рашке и т.п. "смотря как считать"!!!!!
Может для них потери только если погиб в рабочее время, на посту, при свидетелях, от снаряда танка Армата!
А в госпитале или в обед - "не потеря"!
***
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину
В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
Ой зоре! зоре! - і сльози кануть.
Чи очі карі тебе шукають
На небі синім? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку щоб і не чулиТ.Г.Шевченко