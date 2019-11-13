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 Политика Украины, Общество
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Все про:обмен (834) СБУ (14010) Боинг-777 Malaysia Airlines (1033) Баканов Иван (74) Цемах (77)

 Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов

Наличие фигуранта дела об авиакатастрофе МН-17 Владимира Цемаха в списке ставило под вопрос весь обмен удерживаемыми лицами с РФ.

Об этом заявил в интервью Главкому глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен Цемаха - абсолютно осознанное решение. Мы должны делать все для того, чтобы украинские граждане, которых незаконно удерживают на территории другой страны, возвращались домой. Если бы у нас не было претензий к Цемаху, я думаю, он бы не был обменян. Наличие Цемаха в списке на обмен ставило под вопрос весь обмен. Мы могли еще годами держать Цемаха, который не сказал бы ни слова больше ни украинским, ни нидерландским следователем. Это был бесперспективный путь", - отметил Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевик Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, но только если они приедут на неподконтрольную территорию, - российский адвокат

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Также читайте: Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать показания Цемаха по делу МН17

Источник: https://censor.net.ua/n3159519
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, тут головне що Кремлю вгодили.
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-Крестний, як дізнатися, хто зрадник?

-Хто перший запропонує домовлятися з ворогом."

Маріо П'юзо "Хрещений батько."
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Я б даже сказал лизнули Пуцину межу булок! Ты, Бакланов, твой Лох, и пр.
Смотрите там, не увлекайтесь! Ми могли роками тримати Цемаха, який не сказав би слідчим ні слова більше, - Баканов - Цензор.НЕТ 2858
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Самое главное что не важно что бы он там бы говорил, главное что признал все, даже если и молчал...
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Они его потому и отдали, что он бесполезным оказался.
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-Крестний, як дізнатися, хто зрадник?

-Хто перший запропонує домовлятися з ворогом."

Маріо П'юзо "Хрещений батько."
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даже и дело не завели за убийство раненых пленных ВСУ настолько бесполезным оказался ?
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Поэтому куйло готов был весь обмен похерить? Ну из за бесполезного Цемаха? Ню, ню.
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путин карпюка не хотел отдавать. но потом все-таки согласился.
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Что несёт это пустоголовый ? Теперь Цемах будет свидетельствовать против Украины
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Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов

А шо, в СБУ спрашивать разучились? Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов - Цензор.НЕТ 9965
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Если "спрашивать", то Цемах мог сказать и что лично с ****** и шойгу загружал ракеты в "Бук", но какой смысл в этих свидетельствах для суда в Гааге где он может отказаться от чего угодно?
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С такой логикой его вообще не нужно было допрашивать, потому что где-то мог бы потом отказаться.
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С такой логикой был смысл от его допроса голландскими следователями, что и произошло. С тех пор Цемах стал Украине не нужен.
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Конечно. Нас же эта тема не касается.
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Правильно. Каким образом нас должна касаться тема преступления, совершенного гражданами россии против граждан Малайзии и Голландии? Место преступления? Так все необходимые следственные действия уже были совершены.
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Непонятно, зачем, с таким настроением. мы людей за ним посылали.
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Пусть бы голландцы его и выковыривали с Донбасса.
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Оно пошло пепечитывать методички. Ты его застал врасплох.. Законтачил, одним словом
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напомню тут всем - факт - 18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян ----- то есть - 1 - 1027
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Зебобик, а палестинские заключенные это граждане Израиля? Израиль тоже хер на Конституцию Израиля ложил и потом этой Конституций жопу вытер?
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почему не кто не когда не хочет правду слышать - а слушают только то шо ти кажется правильным - вы в том числе - только индейцы свободны ))))))))))))
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а томагавком в область головы - ты это меня,меня кем назвал ? алкоголя лишу на неделю - будешь знать как ошибаться))))
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Вы можете сравнить частоту таких сделок в Израиле и Украине? И сколько террористов из отпущенных осталось не уничтоженными в последствии?
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А отдать голландцам было слабо? Чем ты хвастаешься Баканов?
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Просили не видавати, щоб у березні судити міжнародним трибуналом

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/7/7225615/
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Для Баканова отдать Цемаха голандцам это нарушить Конституцию. т.е. НИЗЬ-ЗЯ, а вот русские это свои, тем можно...
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А при чём здесь Конституция? Идет расследование , Цемах свидетель , надо было отдать голландцам
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Тогда своих бы не получили. Неужели не понятно?
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Достали эти зеленые шмаркли, ни на что не способные...
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почему додики считают что зе-воши тупые и не способные.

тупые те, которые считают их тупыми - а зе-воши просто колаборанты - работают на врага.
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Тобто це пряме визнання того, що Цемах володів надважливою інформацією інформацією.
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У меня в гараже бы сказал ,еще бы просил его слушать Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов - Цензор.НЕТ 5569
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А прсто взять и дать пи...ды цемаху нельзя было?
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Что ты тут угрожаешь??! Вы руCCкие оккупанты даже головы, не то что уши, посылали в посылках матерям запытаных вами украинскиx воинов. https://n-v-e.livejournal.com/83877.html
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Баканов цемаха и держал бы годами, а у нормального главы СБУ цемах заговорил бы где-то минут через 10, а может и 5. Поэтому хай не рассказывает сказки. Цемах из шлемайзеров поэтому его и отпустили.
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Та нашо голову, у любого нормального слідчого загаворив би так, що три Баканова записувати би не встигали.
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Баканов наверное даже не понял, что сказав подобное он выставил себя перед всем украинским народом и козломордым стадом полным дураком.
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Окуенный подход! ПО-ЗЕБОБИКОВСКИ И ДЛЯ ЛОХОВ!
=============
А зачем тогда годами в тюрьмах держат преступников? Типа "для прикола"? А у Цемаха судя по всему есть индульгенция на военные преступления от клоуна?
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все дураки, следователи там какие-то с нидерландов, а баканов самый умный...
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СБУ теперь институт благородных девиц? На каких зебилов рассчитано это блеяние?
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"Мы могли годами держать Цемаха..."

Ну так возьмите этого дамбаского уголовника еще раз и держите...
А если руки из задницы выросли, не ляпайте языком ерунды. Надеюсь, очень скоро избиратель станет чуточку умнее(небольшая надежда, но она пока не умерла), и вашей "команде" путь в тюрму, где вас будем держать не годами, - десятилетиями.
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От як такий придурок міг стати головою спецслужби?
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Среди зелектората всегда можно найти лучшего, IQ40 заведомо лучше, чем IQ39...
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Тут справа не в тому, може він і має розум, но він повний дилетант. Цемах нічого більше не скаже, тому відпускаємо, дурдом.
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Доказанный факт, что очевидцы одного и того же преступления/происшествия рассказывают разное и показания всегда необходимо уточнять, чтобы на суде не завалить дело...
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"Мы должны делать все для того..."
когда пукина в жопу поцелуешь?
все так все..))))))))))
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Тогда вы просто помогли избежать ***** ответственности по решению трибунала...
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Тиски и паяльник иногда лучше уговоров.
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Винтовий поліграф і терморектальний криптоаналізатор
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Обычно за такие преступления и держат годами взаперти... в этом и есть смысл.
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И эти люди рассказывают про пытки в подвалах НКВД. Чем вы отличаетесь от кацапов? Гребаный савок, комментаторы выше, вы конкретно "одиннарод".
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Малыш, на войне как на войне. Мир это не розовые пони.
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Т.е если ты молчишь и не сознаешься в содеяном теперь выпускают? Норм схема😁
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Нет шпиона, который бы ни признался, а есть следователи плохие или хорошие, в ГРУ следователи - хорошие (с)
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Зє!льона плєсєнь - агєнти кримля. С такого ракурса поступкі баканових становяца понятнимі і логічнимі. Нєлогічно почєму ми ето тєрпім
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Цемах с дуру ляпнул, а все и купились,спецоперацию замутили. Цемах, ты больше так не делай, в годах уже.
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так на хрена погиб разведчик добывая столь ненужный "язык" ?
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ээээ иван...ты тут недооцениваеш методы своей конторы
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а соевые против. им Сенцов и другие на свободе не нужны. Им они нужны в тюрьме, чтоб пиариться.
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Все має свою ціну. Таке враження, що для звільнення полонених керівництво готове торгувати суверенітетом України і життєво важливими речами.
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Якщо так, то чому так Мацква наполягала саме на Цемаху? щось не складається. Взагалі з такою логікою навіщо ловити злочинців?
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как дети малые ей Богу. во время войны с врага нужно выбивать признания.
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А как же Конституция Украины, он же гражданин Украины!!! Коломойского не хотите выдать, дешевки...
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Бесперспективны путь? Да теперь вся Украина идёт бесперспективным путём, под вашим чутким руководством, твари зеленые!
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а дать ***** этому деду не пробовали? Я уверен он от вида паяльника возле своей жопы обосрался бы так, что сдал бы всех
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Давайте відпустимо всіх причетних до злочинів, хто не говорить.
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Директор цирка уже ясно дал знать, что к чему, так что не надо врать.
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