 Налоговая милиция блокировала на Донетчине нелегальную торговлю горючим, изъято топливо и оборудование на 1,5 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, было установлено, что на АЗС, расположенной на территории одного из населенных пунктов региона, местный житель осуществляет розничную реализацию горюче-смазочных материалов без соответствующей лицензии на осуществление данного вида хозяйственной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение всего 21 тыс. 790 литров топлива (бензин марок "А-92", "А-95" и ДТ) и оборудование АЗС общей ориентировочной стоимостью более 1,5 млн грн.

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Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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