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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговая милиция блокировала на Донетчине нелегальную торговлю горючим, изъято топливо и оборудование на 1,5 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, вовлеченные в ООС, остановили безлицензионную торговлю горючим.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция блокировала на Донетчине нелегальную торговлю горючим, изъято топливо и оборудование на 1,5 млн грн 01

Так, было установлено, что на АЗС, расположенной на территории одного из населенных пунктов региона, местный житель осуществляет розничную реализацию горюче-смазочных материалов без соответствующей лицензии на осуществление данного вида хозяйственной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение всего 21 тыс. 790 литров топлива (бензин марок "А-92", "А-95" и ДТ) и оборудование АЗС общей ориентировочной стоимостью более 1,5 млн грн.

Смотрите: На Донетчине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота топлива на 800 тыс. грн. ФОТО

Налоговая милиция блокировала на Донетчине нелегальную торговлю горючим, изъято топливо и оборудование на 1,5 млн грн 02

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Также смотрите: Налоговая милиция остановила деятельность трех нелегальных АЗС на Николаевщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3159517
 
 
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У украины 3 врага: путин, коломойский и олигархи и миша галустян в голове больного упоротого ублюдка зеленского
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Як потрапили ці сигарети в самий центр країни? Для цього потрібно сприяння митниці, поліції, СБУ та багатьох інших служб! Тобто всі гілки влади працюють проти України. Які вам ще потрібні докази, що це економічна війна проти України? І очолює її, - пріпіздент!
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В Березанке Николаевской обл, под РОВД стоит очень хитрая заправка и тишина.
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