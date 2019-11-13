 В США стартуют открытые слушания по делу об импичменте Трампа: выступят Кент и Тейлор

В Конгресс, где будет проводиться открытое заседание, уже прибыли два высокопоставленных дипломата, которые будут давать показания перед законодателями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, перед конгрессменами в среду выступит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а также временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Ожидается, они подтвердят свои показания, озвученные на закрытых слушаниях по вопросу использования президентом США "теневого" канала влияния на Украину с целью запуска расследования в Киеве против его главного оппонента на выборах 2020 - Джо Байдена.

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Также сообщается, что в эту пятницу, 15 ноября, запланировано следующее открытое заседание с участием экс-посла США в Украине Мари Йованович.

На следующей неделе законодатели в Палате представителей планируют заслушать еще восемь бывших и нынешних высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.