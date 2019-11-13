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Все про:импичмент (423) Конгресс США (501) Трамп (2623)

 В США стартуют открытые слушания по делу об импичменте Трампа: выступят Кент и Тейлор

В Конгрессе США начинаются первые публичные слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа и его возможном давлении на Украину.

В Конгресс, где будет проводиться открытое заседание, уже прибыли два высокопоставленных дипломата, которые будут давать показания перед законодателями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, перед конгрессменами в среду выступит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а также временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Ожидается, они подтвердят свои показания, озвученные на закрытых слушаниях по вопросу использования президентом США "теневого" канала влияния на Украину с целью запуска расследования в Киеве против его главного оппонента на выборах 2020 - Джо Байдена.

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Также сообщается, что в эту пятницу, 15 ноября, запланировано следующее открытое заседание с участием экс-посла США в Украине Мари Йованович.

На следующей неделе законодатели в Палате представителей планируют заслушать еще восемь бывших и нынешних высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159512
 
   
 Топ комментарии
 
снесли бы рыжего утерли б нос куйлу....
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Перемога Зеленського стала видатною геополітичною перемогою Кремля. А якщо Трампа імпічментують- це стане видатною вже поразкою Кремля.
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Cпит Америка. Не спит только гадкий утёнок Дональд. Он продался большевикам и теперь его мучает совесть.
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Бородата бабця як істеричка на даху. Орнула, що стрибне, а тепер буде стояти і дивитися хто що робить. А якщо промовчати? Зробить крок вниз чи ні?
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Кто, снесли бы? Демократы которые призвали признать "Азов" террористами?
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Перемога Зеленського стала видатною геополітичною перемогою Кремля. А якщо Трампа імпічментують- це стане видатною вже поразкою Кремля.
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А чому Цензор не пише шо в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз бородата бабця заявила про те, що повністю лягла під мацковію і погрожує Варшаві танками, а НАТО памперсами?
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Бородатая бабушка воюет в прошлом веке - танками и бронепоездами.
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Не читаючи коментів рагулів скажу, що це такий самий розвод лохів як в Раді. Республіканці в Конгресі вже сказали Нах цей цирк. Байден-в дупі. Ворен-в дупі. Блумберг як навіжений оформляється на вибори щоб встигнути за часом, бо ті два пролітають як фанера. Трамп виграє на другий термін. Ніхто тут не дивиться це шапіто демів. Всім насрати.
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будет много шороху, но вряд ли будет импичмент.
хотя взлохматить рыжему белку на голове, для порядка так, тоже совсем неплохо...
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Окасіо Кортез ваш наступний мер! Бу-га-га!!!!
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Какімі счамі? В нас в Рівердейлі в російському счі не продають) не подобається Кортез? Why?)))
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Вже говорять, що вона не буде балотуватись на другий термін-в мери піде! Enjoy!
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ты хворый?
сам шо то придумал, сам себе вопросы задаешь, сам на них отвечаешь...
забирай свою оказию и вали из под меня со своей дурью )))
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Пасть прикрой, нервный, а то не довезут тебя.
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опять ты школу прогуливаешь? - дураком же вырастешь.
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Слушаю показания Тейлора в Конгрессе. Фамилия Ермак звучит каждые 5 минут. Кто такой Ермак? Теневой министр Украинского МИДа? Пристайко (или другие сотрудники МИД Украины) не упоминаются вообще,т.е., ни в каких предварительных переговорах с официальными представителями США они никакого участия не принимали.
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Працювати не пробував? Хто дивиться це лайно?
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В Шифта очі червоні як в обкуреного)))
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ДревляниН‏ @freeukrman 6 часов назад

Виявляється брати Єрмака і Новікова живі здорові. Тобто вони збрехали ВО посла Тейлору який під присягою розповів цю брехню в Конгресі. Який **** пздц. І як США після цих всіх скандалів і підстав має ставитись до нас? Це свідома провокація за для знищення міжн. підтримки України!
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OK. Brooklyn? У США стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа: виступлять Кент і Тейлор - Цензор.НЕТ 2374 And I don't really care about an opinion of a 12-year old. That's about how old you are, according to what you write.
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Ты действительно тупой. Какой нах Бруклин?! Не отвлекайся от шоу, дурачек.
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You've got some really strange erotic fantasies, boy. Is your **** really your mama? У США стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа: виступлять Кент і Тейлор - Цензор.НЕТ 8563 Damn....disgusting.
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«runglish"))) right. I would just love to here your posh from King of Prussia Philadelphia!)))
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Wow, dude! Looks like you invented your own language. Did you go to school at all? У США стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа: виступлять Кент і Тейлор - Цензор.НЕТ 393
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быстрее бы чубатого на мыло отправили. надоел уже своими шашнями с ********* и русней.
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