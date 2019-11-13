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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1923) шахтеры (541) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (4)

 Зарплаты шахтерам выплатят сегодня, - Минэкоэнерго

Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах уже сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Вопрос выплаты зарплат шахтерам - один из ключевых повестки дня Минэкоэнерго. Напомним, ранее Министерство просило у Минфина при внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" увеличить объем бюджетных ассигнований на 4 066,0 млн грн, тогда согласовали только 1 млрд грн на выплату задолженности перед шахтерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам

31 октября Верховная Рада приняла проект закона № 2283 о внесении изменений в госбюджет на 2019, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн должны направить на погашение задолженности перед шахтерами. Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах уже сегодня", - говорится в сообщении.

Напомним, шахтерские профсоюзы угрожали бунтом с отбойными молотками под стенами Рады, если задолженность не будет погашена.

Источник: https://censor.net.ua/n3159510
 
 
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Шо-то они роют, роют. а большие пацаны уголь покупают хер знает где и по мутным ценам.. Зарплаты шахтерам выплатят сегодня, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 7991
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О, еще один кормилец нарисовался. Так отключи у себя дома свет и тепло,и живи с чувством полного удовлетворения, что не ушло ни копейки"скотам".
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