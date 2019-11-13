 Зарплаты шахтерам выплатят сегодня, - Минэкоэнерго

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Вопрос выплаты зарплат шахтерам - один из ключевых повестки дня Минэкоэнерго. Напомним, ранее Министерство просило у Минфина при внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" увеличить объем бюджетных ассигнований на 4 066,0 млн грн, тогда согласовали только 1 млрд грн на выплату задолженности перед шахтерами.

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31 октября Верховная Рада приняла проект закона № 2283 о внесении изменений в госбюджет на 2019, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн должны направить на погашение задолженности перед шахтерами. Все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах уже сегодня", - говорится в сообщении.

Напомним, шахтерские профсоюзы угрожали бунтом с отбойными молотками под стенами Рады, если задолженность не будет погашена.