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 Политика Украины, Экономика
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 На референдум можно выносить только вопрос о продаже госземель, – экс-и.о. министра агрополитики Мартынюк

На референдум о рынке земли можно выносить только вопрос о продаже сельскохозяйственной земли, которая принадлежит государству, но не владельцам паев, считает исполняющий обязанности министра агрополитики 2018-2019 гг. Максим Мартынюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо ТВ.

По словам Мартынюка, сегодня государству принадлежит 8,5 млн га сельхозземли, однако никто не говорит о том, что с ней планируется сделать.

"Вот такие вопросы – что нам делать с 8,5 млн га земли? – нужно рассматривать на референдумах. Тут я согласен. Потому что только эта земля и есть нашим национальным достоянием", - сказал он в эфире телеканала "Эспресо"

Что касается вынесения на референдум вопроса – разрешать ли продажу земли владельцам паев, то к такому референдуму Максим Мартынюк относится скептически, поскольку сегодня право голоса на референдуме имеют более 20 млн граждан Украины, в то время как собственниками сельскохозяйственной земли являются только около 7 млн из них. "Я хочу всех спросить: почему 20 млн человек будут решать, как этим 7 млн распоряжаться или не распоряжаться своей собственностью?", - сказал эксперт.

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По мнению Мартынюка, низкая поддержка идеи открытия рынка земли среди населения объясняется еще и тем, что владельцы не знают ее реальной стоимости, а политики спекулируют на этой теме, называя нереальные завышенные или заниженные цифры в зависимости от того, что им выгодно. Поэтому экс-и.о. министра считает, что следует провести серию аукционов по продаже небольших участков государственной сельхозземли, но – в каждом административном районе Украины. "И этим мы покажем людям сколько реально стоит земля… И если государство продаст землю по 2 тыс. долларов за гектар, я вас уверяю – никто с меньшей ценой к селянам уже даже не пойдет. Селяне не такие глупые, как о них думают политики", - сказал он.

Максим Мартынюк отметил, что технически рынок земли абсолютно готов к запуску, поскольку всю подготовительную работу уже провело правительство Владимира Гройсмана.

Также смотрите: Рада приняла за основу законопроект о рынке земли. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3159508
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Люди не проти ринку землі, а проти цього закону, бо він невдосконалений. Аудіту землі не було, є ризик створення латіфундій, мінімальна вартість не зрозуміла, екологічні питання не розглядались і так далі.
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для этого существуют поправки во втором чтении.
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Все эти референдумы лишь повод затянуть народ в игру, чтобы далее его облопошить.
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Ввважаю, що першочерговим має відбутися загальнодержавний референдум із єдиним запитанням:
-Чи повинні українці сплачувати комуналку? Це питання допоможе об'єднати захід та схід. Всі інші референдуми від лукавого.
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Наступний референдум має бути на тему:
- встановити мінімальний розмір пенсії і зарплатні - 4000$.
Нічого учителям тільки жирувати! Підтримка такої ініціативи 73% виборців - гарантована!
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А бабки взять у МВФ, у нас же своих нет.
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Глядя на его рожу, хочется в нее плюнуть. Никто людям на предвыборной кампании не рекомендовал читать то, что было написано мелким шрифтом. Брехуны сцаные.
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Мартынюк, у нас пока что никакого рынка нет и вся земля принадлежит государству и должна принадлежать, а государство уже может сдавать ее в аренду. А что накрали противозаконно за все эти годы, пусть возвращают. Власть и олигархат прихватизировали незаконно огромное количество земель, даже заповедные. Пусть за это отвечают по законам Украины.
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демократия (для охлоса) так называемая у сн))) тут можна а там уже низзя))
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Це не наші методи. Цих людей, радянська влада 70 років вчила лізти у справи сусідів, у чужі гаті, чуже майно і т.п., тому їм просто кортить вирішити на референдумі питання чужої приватної власності.
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Якшо питати в плебсу його думку в державоуправлінні, то нахера було обиратись на виборні посади?
Це ж представницька, мать його, демокатія! Якшо керуватись думкою люмпену - то вони б і комуналки не платили, і податків, і лиш би субсидії додаткові (незрозуміло звідки) хотіли б
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Слава богу. Мою землю никто не трогает.
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Дожились: к сволочам, управляющим нашей страной, добавились олигофрены. Куда идем, украинцы?
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Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставной фирмой не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло произойти, ведь при продаже земли они приоритеты отдавали в первую очередь своим финнам.
А сейчас россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной иностранной "туристической" фирме с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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Дурак зо променял украину на другого дурака мишу галустяна
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А почему президент и вр должен решать как распоряжаться землёй 7млн???

НЕТ, В ес владельцем земли НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КТО УГОДНО, ТАМ К ВЛАДЕЛЬЦУ ТРЕБОВАНИЯ ВПЛОТЬ ДО ОБРАЗОВАНИЯ, выращивать на земле в частной собственности они не имеют права, что хотят, и продавать ее кому попало нельзя.
Одно рыло не может скупить там 200000 гектаров.
Значит, В ЕС ВСЯ ЗЕМЛЯ -ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ. И УКРАИНЫ.
За землю проливали проливают кровь, поэтому их да не их. ПОЭТОМУ РЕШАТЬ ЧТО БУДЕТ С ЗЕМЛЕЙ ИМЕЮТ ПРАВО ВСЕ.
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камунякам страшно что люди станут хозяевами
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Это только инструмент для манипуляций и перекладывания ответственности. Гарантирую что при проведении например данного референдума там не будет прямого вопроса о продаже земли иностранцам. А будет шо нибудь на кшталт " Вы за то что бы украинская земля была самой высокоурожайной о дорогой в мире?" И догадайтесь какой будет ответ и какой вывод власть сделает из этого ответа.
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Продавать землю, за которую проливают кровь лучшие сыны нации - верх цинизма !!! И в истории еще не зафиксировано фактов продажи земли в странах где идет война... Жирная КРАПКА
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