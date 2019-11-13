 На референдум можно выносить только вопрос о продаже госземель, – экс-и.о. министра агрополитики Мартынюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо ТВ.
По словам Мартынюка, сегодня государству принадлежит 8,5 млн га сельхозземли, однако никто не говорит о том, что с ней планируется сделать.
"Вот такие вопросы – что нам делать с 8,5 млн га земли? – нужно рассматривать на референдумах. Тут я согласен. Потому что только эта земля и есть нашим национальным достоянием", - сказал он в эфире телеканала "Эспресо"
Что касается вынесения на референдум вопроса – разрешать ли продажу земли владельцам паев, то к такому референдуму Максим Мартынюк относится скептически, поскольку сегодня право голоса на референдуме имеют более 20 млн граждан Украины, в то время как собственниками сельскохозяйственной земли являются только около 7 млн из них. "Я хочу всех спросить: почему 20 млн человек будут решать, как этим 7 млн распоряжаться или не распоряжаться своей собственностью?", - сказал эксперт.
По мнению Мартынюка, низкая поддержка идеи открытия рынка земли среди населения объясняется еще и тем, что владельцы не знают ее реальной стоимости, а политики спекулируют на этой теме, называя нереальные завышенные или заниженные цифры в зависимости от того, что им выгодно. Поэтому экс-и.о. министра считает, что следует провести серию аукционов по продаже небольших участков государственной сельхозземли, но – в каждом административном районе Украины. "И этим мы покажем людям сколько реально стоит земля… И если государство продаст землю по 2 тыс. долларов за гектар, я вас уверяю – никто с меньшей ценой к селянам уже даже не пойдет. Селяне не такие глупые, как о них думают политики", - сказал он.
Максим Мартынюк отметил, что технически рынок земли абсолютно готов к запуску, поскольку всю подготовительную работу уже провело правительство Владимира Гройсмана.
-Чи повинні українці сплачувати комуналку? Це питання допоможе об'єднати захід та схід. Всі інші референдуми від лукавого.
- встановити мінімальний розмір пенсії і зарплатні - 4000$.
Нічого учителям тільки жирувати! Підтримка такої ініціативи 73% виборців - гарантована!
Це ж представницька, мать його, демокатія! Якшо керуватись думкою люмпену - то вони б і комуналки не платили, і податків, і лиш би субсидії додаткові (незрозуміло звідки) хотіли б
А сейчас россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной иностранной "туристической" фирме с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
НЕТ, В ес владельцем земли НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КТО УГОДНО, ТАМ К ВЛАДЕЛЬЦУ ТРЕБОВАНИЯ ВПЛОТЬ ДО ОБРАЗОВАНИЯ, выращивать на земле в частной собственности они не имеют права, что хотят, и продавать ее кому попало нельзя.
Одно рыло не может скупить там 200000 гектаров.
Значит, В ЕС ВСЯ ЗЕМЛЯ -ДОСТОЯНИЕ НАРОДА
ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ. И УКРАИНЫ.
За землю проливали проливают кровь, поэтому их да не их. ПОЭТОМУ РЕШАТЬ ЧТО БУДЕТ С ЗЕМЛЕЙ ИМЕЮТ ПРАВО ВСЕ.