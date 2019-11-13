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 Политика Украины, Общество
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 Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко

Президентские и парламентские выборы-2019 были проведены качественно, хоть и стали испытанием. Главные проблемные моменты были вызваны недостатками законодательства.

Такое мнение озвучил председатель Центральной избирательной комиссии на открытии Национальной конференции "Президентские и парламентские выборы 2019 года в Украине: выводы и рекомендации", которая проходит в Киеве 13-14 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В рамках действующего законодательства ЦИК делала все от нее зависящее для решения вопроса недобросовестной агитации и минимизации влияния на избирательный процесс так называемых "кандидатов-двойников", - отметил Диденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Раду: ЦИК завершила пересчет голосов на 198 округе

Также, по мнению председателя ЦИК, одной из самых больших угроз стал вопрос реализации государственных закупок в ходе избирательной кампании. "Для недопущения аналогичной ситуации в будущем среди предложений, которые мы подали в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, есть и те, что формализуют процедуру осуществления закупок именно во время проведения выборов. Хотя ЦИК не является субъектом законодательной инициативы, однако мы считаем, что подготовка Избирательного кодекса - наша общая с парламентариями ответственность. Ведь проводить выборы придется Комиссии", - подытожил он.

Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко 01

Также читайте: Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко

Источник: https://censor.net.ua/n3159503
 
 
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Навіщо тоді розігнали ЦВК? Тому у що там на 100% не мої чєлавєкі?
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Як показали вибори, українців залишилося десь 6-8 мільйонів. Решта - малороси, хохли, підкацапники, тобто жадібний, тупий, заздрящий, зрадливий йо@аний скот (навіть на слово бидло вони не заслуговують). Фактично, націю знищено.
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Але 6-8 млн.це активна частина, яка здатна на дії, а та частина просто аморфна маса не здатна ні на що. Надіюсь, що це буде уроком для всіх, щоб думали, коли ставлять крючок в бюлетені.
Хоча закликати думати охлос, це теж що вимагати від курей знань тригонометрії
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Конечно качественно, 73% зебилов это ещё то качество как оказалось...
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Це були не вибори, це був перепис. Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2981
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Виявляється радники Зеленського Єрмак і Новіков, які показували конгресменам США в телефоні фото своїх "убієнних" рідних братів, виявляється настільки ублюдочні тварі, що заради цього фейку "поховали" своїх родичів. Тобто вони збрехали ВО посла Тейлору який під присягою розповів цю брехню в Конгресі. Який **** пздц. І як США після цих всіх скандалів і підстав має ставитись до нас? Це свідома провокація за для знищення міжн. підтримки України!
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Жидовская хунту ко и личный коллектор зеленского богдан обменом путем скупки зомбоящика продала вам дурака за земли
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Лисуня‏ @OksuMeD 30 мин.30 минут назад

Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2608

Згадала старий анекдот про "вєрьовку самім приносить ілі профсоюз видаст?"
Під 73% одобрямс політики партії Слуга нароту...
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"Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше..., не убедят меня, что говно - это вкусно".- Иосиф Египетский
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...когда на Майдан выходим ? 21 числа годовщина. Гниды жи2ы уже в открытую грабят.
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а у минулі роки чому не виходив? все влаштовувало? чи свиню хитати не можна було?
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Жидовская хунта коломойши и личный коллектор зеленского богдан обменом путем скупки зомбоящика впарила вам дурака за земли
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Ви мабуть здивуєтесь але Ізраїль був готовий видати свого громадянина Коломойського американському правосуддю - це якийсь зашквар! Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 3390
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Диденко, сколько ты получил за фальсификацию выборов. И то сейчас брешешь
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