 Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко

Такое мнение озвучил председатель Центральной избирательной комиссии на открытии Национальной конференции "Президентские и парламентские выборы 2019 года в Украине: выводы и рекомендации", которая проходит в Киеве 13-14 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В рамках действующего законодательства ЦИК делала все от нее зависящее для решения вопроса недобросовестной агитации и минимизации влияния на избирательный процесс так называемых "кандидатов-двойников", - отметил Диденко.

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Также, по мнению председателя ЦИК, одной из самых больших угроз стал вопрос реализации государственных закупок в ходе избирательной кампании. "Для недопущения аналогичной ситуации в будущем среди предложений, которые мы подали в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, есть и те, что формализуют процедуру осуществления закупок именно во время проведения выборов. Хотя ЦИК не является субъектом законодательной инициативы, однако мы считаем, что подготовка Избирательного кодекса - наша общая с парламентариями ответственность. Ведь проводить выборы придется Комиссии", - подытожил он.

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