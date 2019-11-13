 Зеленский подписал указ о назначении стипендий 350 спортсменам Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №844/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Учредить 350 стипендий Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский поручил Кабинету Министров Украины предусматривать при разработке проекта закона о Государственном бюджете Украины расходы на выплату стипендий, учрежденных этим указом.

Отмечается, что стипендии назначены с целью отметить достижения выдающихся спортсменов, поощрить молодых и перспективных спортсменов, стимулировать творческий труд тренеров, создать благоприятные условия для эффективного развития физической культуры и спорта как важной составляющей здорового образа жизни.

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