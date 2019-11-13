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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3631) указ (376)

 Зеленский подписал указ о генеральских званиях в Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, ООС, СВР и ГСЧС

Президент Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по оптимизации перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям.

Соответствующий указ №845/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поручил Кабинету Министров, Службе безопасности, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны и Службе судебной охраны подать до 21 ноября предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей.

В указе также прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ВСУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, СВР и других структурах.

"Обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, которые занимают должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о проведении основных реформ

Источник: https://censor.net.ua/n3159499
 
 
 Топ комментарии
 
У него самого есть звание
ЗАСЛУЖЕННЫЙ КЛОУН УКРАИНЫ.
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Подписал. Писатель. Шо он в этом понимает? Или в чём вообще, кроме как рожи корчить?
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Цирк продолжается. Парад-але в разгаре.
Такими заявлениями он хочет доказать что якобы не имеет отношений с властью:
- ну вы же читали мое интервью, посмотрите у меня с ними разная позиция.
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ПреЗЕдент сядет на политический шпагат, если попросить его это прокомментировать?... Зеленский подписал указ о генеральских званиях в Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, ООС, СВР и ГСЧС - Цензор.НЕТ 2685
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потому что туда не было правильного отбора и должного обучения..
так же КГБ просрал СССР..
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У него самого есть звание
ЗАСЛУЖЕННЫЙ КЛОУН УКРАИНЫ.
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Здается мне, что писюнист уже побил все рекорды по количеству кликух.
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чистка генералов началась.. Зеленая Шмаркля боится переворота
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Не допоможе. Свого часу до влади у Греції прийшла хунта "чорних полковників", бо генерали виявилися паркетними.
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у греков длинная обеденная сиеста.. они пол дня отдыхают, а во время переворота нужно пахать 20 часов в сутки..
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Баканову хенерала - досрочно! Заслужил!
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Ничего,решим скоро. До глубины заднего прохода.
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Подписал. Писатель. Шо он в этом понимает? Или в чём вообще, кроме как рожи корчить?
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Сцыт Зелёная шмаркля, думает погонами прикрыться. Не поможет.
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еще предлагаю ввести воинские звания; уклонист 1 степени, 2, 3 и Командующий Уклонист.
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Зеленский - в должности Верховного Главнокомандующего,но в звании - Уклонист 4-й степени!
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Кацапы в турборежиме готовятся к войне - а мы награждаем званиями и продаем землю..пздц
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Украине нужно максимум 3 генерала - министр обороны, нач.ГШ и командующий сухопутными войсками... остальных всех разжаловать и на минималку
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Жидовская хунта коломойши и личный коллектор зеленского богдан обменом путем скупки зомбоящика продала вам дурака за земли
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Когда Игорь Коломойский в интервью New York Times заявляет, что «российские танки будут стоять у Кракова и Варшавы» и поэтому «НАТО испачкает себе штаны и купит памперсы», он же не об Альянсе говорит.
Это предложение в Москве создать новый Варшавский Договор на украинской земле. Такой себе «отсель грозит мы будем шведам». Даже прайс озвучено. 100 млрд и антиамериканский пир на двоих будет к вашим услугам.
. replyua.net/news/177847-televeduschaya-kolomoyskiy-predlozhil-moskve-sozdat-novyy-varshavskiy-dogovor-na-ukrainskoy-zemle.html
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О це підтримую! Бо курва цим генералів в Украіні разів в 5 більше ніж у всіх краінах НАТО разом !
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Генералов у нас наверное больше чем во всей европе
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а из этого числа хенералов...сколько боевых?
(а за 5 лет противостояния рашеской военщине такие должны были бы быть)
одного я знаю (не Лично, конечно) - это генерал-майор, Герой Украины - Игорь ГОРДЕЙЧУК (вчера у него была днюха...47лет! Щастья Вам и здоровья, Герой Украины! а Мужество, Доблесть и Честь, еще сила Воли и мужественная, верная жена рядом - у Вас уже есть!!! )
Зеленский подписал указ о генеральских званиях в Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, ООС, СВР и ГСЧС - Цензор.НЕТ 7145
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Помнится Коля Литвин был генералом армии Украины в пограничных войсках. Какая, нахер, армия у погранцов? Два десятка погранотрядов и кучка управленцев в Киеве.
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интересно - снова плодим генерашек - а армия не гарантирует териториальной целостности
нах нада такая армия? Зеленский подписал указ о генеральских званиях в Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, ООС, СВР и ГСЧС - Цензор.НЕТ 7659
да кстати спасибо пе за очередную проваленую рехВорму))
может ктото перечислит что удалось кроме безвиза и опереточной понтиции ))
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