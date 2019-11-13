 Зеленский подписал указ о генеральских званиях в Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, ООС, СВР и ГСЧС

Соответствующий указ №845/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поручил Кабинету Министров, Службе безопасности, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны и Службе судебной охраны подать до 21 ноября предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей.
В указе также прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ВСУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, СВР и других структурах.
"Обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, которые занимают должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
Такими заявлениями он хочет доказать что якобы не имеет отношений с властью:
- ну вы же читали мое интервью, посмотрите у меня с ними разная позиция.
так же КГБ просрал СССР..
ЗАСЛУЖЕННЫЙ КЛОУН УКРАИНЫ.
Это предложение в Москве создать новый Варшавский Договор на украинской земле. Такой себе «отсель грозит мы будем шведам». Даже прайс озвучено. 100 млрд и антиамериканский пир на двоих будет к вашим услугам.
. replyua.net/news/177847-televeduschaya-kolomoyskiy-predlozhil-moskve-sozdat-novyy-varshavskiy-dogovor-na-ukrainskoy-zemle.html
(а за 5 лет противостояния рашеской военщине такие должны были бы быть)
одного я знаю (не Лично, конечно) - это генерал-майор, Герой Украины - Игорь ГОРДЕЙЧУК (вчера у него была днюха...47лет! Щастья Вам и здоровья, Герой Украины! а Мужество, Доблесть и Честь, еще сила Воли и мужественная, верная жена рядом - у Вас уже есть!!! )
нах нада такая армия?
да кстати спасибо пе за очередную проваленую рехВорму))
может ктото перечислит что удалось кроме безвиза и опереточной понтиции ))