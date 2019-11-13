 США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд"

Об этом в Одессе заявил временный поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Катера "Старобельск" и "Славянск" - это лишь небольшая часть помощи в сфере безопасности, которую США уже предоставили Украине с 2014 года. В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим 2 патрульным катерам класса "Айленд", которые передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще 3 дополнительных катера этого же класса. Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские возможности ВМС Украины.
США будут помогать в сфере безопасности для поддержки Украины в условиях российской агрессии. И не только предоставляя подготовку и технику, но и привлекая советников по вопросам оборонной реформы для развития профессиональных Вооруженных Сил. Соединенные Штаты как стратегический партнер Украины, гордятся тем, что предоставляют оборудование и технику, а также консультируют, чтобы поддержать в защите суверенитета и территориальной целостности. Как и в реализации своих стремлений к членству в НАТО. Мы будем стоять рядом с Украиной на каждом шагу этого пути", - сказал дипломат.
Всего в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), построенные 1988 году, получила Украина.
В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.
В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.
22 октября 2019 года прибывшие из США катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
плохо работаете, товагищи Амеры!..
але навіть не в тому справа - справа в тому, що проект був модифікований під прибережну морську зону і катери цілком нормально справляються, ще жоден не потонув. і взагалі - коли ви кажете "Пєтя всучив", а хтось іще робить у нас в Україні подібні кораблі? у Нібулона трохи інша спеціалізація. То як завжди виходить, що насправді найбільше для розбудови української армії, флоту зробив Порошенко, але навіть тут говорять - "всучив". так хай тепер хтось інший "всучує" не втридорога. вже ж не Петро у влади
Попри певну схожість з «річковими» катерами проекту 58150 «Гюрза», катери проекту 58155 «Гюрза-М» мають й низку істотних відмінностей: у них інші габарити, власні конструктивні рішення, силова установка, системи озброєння, модулі, тощо. Таким чином, «Гюрза-М» - морський катер, повністю пристосований для дій на морі[5].
я то знаю что их кроме нас юзают только узбеки . хотя может я не в курсе и Узбекистан это страна в Африке ?
но хорошо прикинем . цена новенькой Гюрзы 6 миллионов баксов . это все . с вооружением .
изрядно поюзаные Айленды нам передают бесплатно . но ремонт и доставку в Украину оплачиваем мы . это 10 лимонов . по пять за штуку . но . они фактически безоружны . нам их нужно вооружить . что будут ставить пока не решили но в любом случае там будет не один миллион
что имеем в сухом остатке . тридцатилетние катера . которые с вооружением подрастут до 8-9 миллионов за штуку . преимущество которых перед Гюрзой только в мореходности
пишу Игорек не для тебя . ты вряд ли это поймешь но может кто другой прочитает
я хочу напомнить, в приблизительно в 2005 году все судостроительные госпредприятия, передали менеджементу Новинского (на тот момент еще гражданина Рашки) и и за 10 лет его менеджмент очень "успешно" убил все наши знаменитые судостроительные заводы (ЧСЗ, НСЗ и еще что-то (названия счас не помню)..
в итоге ,на 2014 год, в Украине осталась "Лен Кузня" (Порошенко) и Херсонский завод (Новинского)..
более того, правительство Януковича - Азирова передало проект "корвета" в строительство Новинскому..
И никого катастрофическое положение дел в судостроении не интерсовало!.. зато все начали ругать и плеваться на Пороха, когда только его завод взялся строить военные катера..
Как только Порошенко убрали - и зарубежные катера появились, и Кузню продали.
🤔