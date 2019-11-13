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 Политика Украины
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Все про:ВМС (753) корабль (1248) США (15753)

 США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд"

США передадут Военно-Морским Силам Украины еще три патрульных катера класса "Айленд".

Об этом в Одессе заявил временный поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Катера "Старобельск" и "Славянск" - это лишь небольшая часть помощи в сфере безопасности, которую США уже предоставили Украине с 2014 года. В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим 2 патрульным катерам класса "Айленд", которые передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще 3 дополнительных катера этого же класса. Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские возможности ВМС Украины.

Также смотрите: Прибывшие из США катера украинских ВМС класса Island "Славянск" и "Старобельск" пришвартовались в военной гавани Одесского порта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

США будут помогать в сфере безопасности для поддержки Украины в условиях российской агрессии. И не только предоставляя подготовку и технику, но и привлекая советников по вопросам оборонной реформы для развития профессиональных Вооруженных Сил. Соединенные Штаты как стратегический партнер Украины, гордятся тем, что предоставляют оборудование и технику, а также консультируют, чтобы поддержать в защите суверенитета и территориальной целостности. Как и в реализации своих стремлений к членству в НАТО. Мы будем стоять рядом с Украиной на каждом шагу этого пути", - сказал дипломат.

Также смотрите: Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Всего в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), построенные 1988 году, получила Украина.

В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

22 октября 2019 года прибывшие из США  катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3159497
 
   
 Топ комментарии
 
Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Давайте янки свои Айленды - а то пЭтя своей продукцией с Кузни на Рыбальском уже уморил всех! США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 8546
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Совет форумчанПравила форума
 
Крейсер Україна США можуть передати в склад ВМСУ?
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Навіщо він потрібен? Кавуни з Херсону до Києва возити?!
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Кто такой коломойский-- старый вор место которому в тюрьме !!! Непонятный ажиотаж вокруг этого продажного олигарха
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Хай каже. Треба щоб європейські парнери ***** та ті хто вякає про українські банди, прикинули що з ними стане, коли ми втомимось кацапів стримувати без реальної європейської домоги та разом з кацапами подідимо Європу між собою.
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Ви хочите "поділити" санкції з РФ??? Товарищ майор, у вас ус отклеился=)
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Беня, как страый прохиндей, устроил блеф перед США и МВФ, который скорее всего свернет программу из-за того, что зеленый дурак исполняет все хотелки Бени. Но без МВФ осенью будет бунт бюжетников, которые сметут зеленых большевиков, а до которых дотянуться, - повесят на фонарях.. Беня ступил на тонкий лед..
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вообще-то нам нужно +10 таких катеров и уже в следующем году..
плохо работаете, товагищи Амеры!..
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І багато берегових ракетних протикорабельних батарей і ще більше батарей Patriot
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і безліч джавелінів ))) щоб у кожну хату - по джавеліну!
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Давайте янки свои Айленды - а то пЭтя своей продукцией с Кузни на Рыбальском уже уморил всех! США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 8546
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"резиновая" лодка по цене Айленда этого тебе мало ?! тогда ты поц
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а Гюрза це гумовий човен? дуже помиляєтесь
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Просто треба щось перднути про Петра.
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*** - он РЕЧНОЙ , его заказывали у нас африканские страны для военных действий в мелководных реках Африки а пЭтя всучил нам в ТРИ дорога для ВМС .. учи мат часть
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А ты в Азовском море на АПЛ в подводном положении хотел пройтись?
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а Азов глибоководний? )) середня глибина 7 метрів, максимальна 14
але навіть не в тому справа - справа в тому, що проект був модифікований під прибережну морську зону і катери цілком нормально справляються, ще жоден не потонув. і взагалі - коли ви кажете "Пєтя всучив", а хтось іще робить у нас в Україні подібні кораблі? у Нібулона трохи інша спеціалізація. То як завжди виходить, що насправді найбільше для розбудови української армії, флоту зробив Порошенко, але навіть тут говорять - "всучив". так хай тепер хтось інший "всучує" не втридорога. вже ж не Петро у влади
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Гюрза не выдерживает 3-х бальный шторм и спроектирован только для рек !!! и цена которую мы за него предлагали африканцам - чуть больше 2 лямов долл. - а петя продал флоту за 10 лямов !!! вопросы еще есть порохобот!!!
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не ври придурок . цена Гюрзы 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.) США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 8763
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хорошо пусть будет так - и сколько мы переплатили за них?! можешь не отвечать
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переплатили? вооруженный бронекатер за 6 млн. долларов это переплатили? представляю как Порошенко "нажился" на этой сделке века! при том, что просто подготовить и пригнать старый Айленд стоит 5 млн. дол.
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ну почему же я отвечу . узбеки платили за них по 9 миллионов за штуку . к слову это была цена за более простую Гюрзу . у нас же навороченная и соответственно более дорогая версия Гюрза М . за 6 с копейками
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крім того, Гюрза М - це саме морська модифікація.
Попри певну схожість з «річковими» катерами проекту 58150 «Гюрза», катери проекту 58155 «Гюрза-М» мають й низку істотних відмінностей: у них інші габарити, власні конструктивні рішення, силова установка, системи озброєння, модулі, тощо. Таким чином, «Гюрза-М» - морський катер, повністю пристосований для дій на морі[5].
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спроектирован для рек, а затем перепроектирован для прибрежной морской зоны, построен по обновленному проекту. да, при большой волне ему выходить в море не рекомендуется, но это ж и не для Бискайсокго залива или Северного моря корабль, а для Азова и Черного! у всего есть свое целевое назначение. ты же не будешь гвоздь забивать кувалдой?
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ну ка подробнее . кто и когда из африканцев их заказывал

я то знаю что их кроме нас юзают только узбеки . хотя может я не в курсе и Узбекистан это страна в Африке ? США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 3838
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их проектировали на Николаевском заводе для продажи африканцам, пЭтя забрал у них всю документацию и стал клепать их на кузне т.к. почуял запах денег...
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Тормоз, открой поисковик, "Азовское море, глубины", и посмотри! У нас в Днепровских водохранилищах глубины больше встречаются!... Где вас, таких идиотов, набирают? В каком ПТУ?...
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Чюнга-чанга --- на Днепровских водоемах шторма в 3 балла почти нет...
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ты Игорь дурачек или прикидываешься ?
но хорошо прикинем . цена новенькой Гюрзы 6 миллионов баксов . это все . с вооружением .
изрядно поюзаные Айленды нам передают бесплатно . но ремонт и доставку в Украину оплачиваем мы . это 10 лимонов . по пять за штуку . но . они фактически безоружны . нам их нужно вооружить . что будут ставить пока не решили но в любом случае там будет не один миллион

что имеем в сухом остатке . тридцатилетние катера . которые с вооружением подрастут до 8-9 миллионов за штуку . преимущество которых перед Гюрзой только в мореходности

пишу Игорек не для тебя . ты вряд ли это поймешь но может кто другой прочитает
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зато вы ЗЕлупы все такие великоразумные США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 3646
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... да ты почитай как я куесошу Зе кАмАнду а потом открывай свой паганый рот дебил...
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Как-то слышал африканскую поговорку, от одного "интернационалиста", воевавшего в Анголе: "Если лев вступил в драку с гиенами, над тушей антилопы, не думай, что он хочет за неё отомстить...". Твои дела с "ЗЕ-********" - это твои дела... Они нормальных людей, не касаются...
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Ти конкретно дебіл. Айленти вчетверо більше мікрокатерів рошенка і можуть нести протикорабельні ракети та становити реальну силу. Це як порівняти танк та уазік
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А він і сам не знає... Так у методичці написано...
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Тому що барига рокамт не брав ДАРОМ Айленди, щоб корита свої по ціні авіаносців Україні продавати.
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кузня на рыбальском это соевая свинонаковальня?
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американцам конечно спасибо . а сами шо ? что нибудь крупнее Гюрзы и Кентавра строить будем ? США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 5340
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ну раніше були шанси, що почнем, а тепер вже навряд
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а какие у нас судостроительные заводы остались в рабочем состоянии?!
я хочу напомнить, в приблизительно в 2005 году все судостроительные госпредприятия, передали менеджементу Новинского (на тот момент еще гражданина Рашки) и и за 10 лет его менеджмент очень "успешно" убил все наши знаменитые судостроительные заводы (ЧСЗ, НСЗ и еще что-то (названия счас не помню)..
в итоге ,на 2014 год, в Украине осталась "Лен Кузня" (Порошенко) и Херсонский завод (Новинского)..
более того, правительство Януковича - Азирова передало проект "корвета" в строительство Новинскому..
И никого катастрофическое положение дел в судостроении не интерсовало!.. зато все начали ругать и плеваться на Пороха, когда только его завод взялся строить военные катера..
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Нам сейчас, в акватории Азовского моря, учитывая перепады его глубин( особенно, западной части, включая Сиваш), нужны, в первую очередь, суда на воздушной подушке... Как десантные, так и патрульные... Учитывая, что проблем со строительством газотурбинных авиадвигателей у Украины нет ("Мотор-Січ"), то уж "коробки", думаю, спроектировать и построить - не проблема...
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проблема . суда воздушной подушке это не так просто как кажется . а завод который их производил остался в Крыму
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Так совпало, что во время президентства Порошенко американские катеры были не особо нужны и их получение всячески затягивалось, а принадлежащая президенту "Кузня" получала дорогие контракты.
Как только Порошенко убрали - и зарубежные катера появились, и Кузню продали.
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сейчас холодно на улице ,а ты шапочку не одеваешь.. вот у тебе ветер все мысли перемешал в нелепую кучу.. что по времени, что по последовательности событий у тебя в голове бардак!
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Порошенко за свої гроші одягав і озброював усю Українську армію!! Ми в курсі.
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И минометы по 500 тыс гр -- такое не забываеться США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 4886
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Після заяви Коломийського про «дружбу» з Московією, потрібно зупиняти програму військової допомоги Україні. Є дуже великий ризик того ще це озброєння дістанеться одному із головних ворогів Америки.
🤔
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