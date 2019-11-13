 Мы предлагали дообсуждать вопрос земли, но нам сказали нет, - Вакарчук

Об этом Вакарчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил, что его партия не выступает против открытия рынка земли, однако считает, что "такая реформа требует очень тщательного и всестороннего обсуждения".
"Очень важно, чтобы за словами о хорошем законе мы не приняли то, что потом на самом деле не улучшит жизнь крестьян, малых и средних фермеров, а при этом улучшит жизнь нескольких земельных латифундистов. И мы предлагали: давайте дообсуждаем, мы общались, фактически, со всеми ключевыми игроками политического процесса в Украине, нам сказали - нет, мы будем голосовать. Тогда это ваша ответственность. Мы свое мнение четко сказали", - сказал Вакарчук.
Он выразил надежду, что ко второму чтению удастся учесть все позиции к законопроекту. По словам Вакарчука, вопросы рынка земли требует консолидированной позиции.
"А на самом деле была возможность найти консолидированное решение, которое бы поддерживали многие фракций парламента", - сказал он.
Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.
Тем более на этих концертах аншлаг из "свядомых беларусау", национально ориентированных, видящих будущее Беларуси в ЕС.
На ротациях приднестровских - до сих пор даришь.
За кума путена наверное голосовал.
За собой смотри, лишенец!
Ссявик, не лезь
Власть была избрана на кредит по распродаже основных ресурса народа украины через воровство.
Хапок под названием распродажа земель есть не что иное как криминальная схема богдана выборы в обмен на остаток ресурсов. за деньги коголомойского по зомбояшщику были затоплены конкуренты по мелочи и теперь хапок на сотни миллирадов долларов под обвинения о разворовывании на миллионы гривен свинарчука.Отдача на 500-1000% кредитору коломойскому, который на выборы выделил несколько миллиардов для обмана зомбоящиковцев.Зеленский требования коломойского выполнил.
Потому эта власть обманом за деньги земель был избран дурак зоо
Теперь всех ждет после эпохи дурака колючка "частная территория" и увеличения рабства с налогами. Да может уже завтра это как бенефициар захочет, вернее как ему выгодно
Дурак был избран за земли.
Как защита от таких слежек являются сети доступа по системе блокчейн. Но путин после скандала с выборами зеленского 2го тура собрал совбез, где шойгу говорил что новые технологии несут немного проблем путину для его контроля всех, так как кое-кто находит способ обойти его слежки и быть вне контроля чекистов всех и вся.Тут же собрал комманды самых пойманных продвинутых хакеров, которые собирают например крайние ноды системы tor, чтобы понимать кто из какого компьютора с другой стороны планеты заходит на тот или иной сайт. И целые суперкомпьютеры занимаются огромными сложными математическими вычислениями с дешифрованием по доступным возможностям(https например по зубам только пока сша, да и то не все соединения, путину https пока недоступен, но это не значит что промежные задачи чекисты не способны решить - потому и пытаются сломать например tor через сопоставлением и перебором крайних нод) чтобы понимать кто и какой нод в мире использует и смотрит антипутинские новости.
Вот потому путин параноик, интернет читает с листочков, потому что делает так сам. И ходит без телефона, потому что делает так сам. Параноиком становятся все те, кто делает так сам.
Проект путин он еще на лет 30-40. Имеется ввиду с тем епалом и формой.А днк может быть другое, ведь не спроста проект путин бегает с кружкой, чтобы не сняли днк, чтобы не выяснили какое тело пило или что-то жрало.Может в целях безопасности, а может ***** сами чекисты давно чпокнули и правят(хапают по триллионах при таком самом великом в мире хапке и взамен кормят вату крымнашем и имитацией вяличия) всем сами(как кгб при позднем брежневе) под видом проекта путин и его понты для репутации.
Им чтобы хапать и дальше нужно всего лишь чпокнуть путла и сменить на свое тело и отдать крым. И хапать триллионами дальше еще лет 40, пока проект пут не превратится в труху.Оригинальное днк пока мешает им это сделать.
чи зеля і його ко-ко
И даже Зеленский не депутат
А вот Вакарчук и ваши ко-ко-ко - депутаты 😁
ото ти сказонула...
а нахіба зелені його обирали, як воно таке нікчемне ?
Выходит, вы все никчемные
Сама написала, що в земельному питанні не шурупаєш.
А ты считаешь. А какой мерой меряете, такой и вам... ну и дальше по тексту
Больше такого шанса не будет.
Модель навязанной германией(в обмен на мерседесы и запчасти) в 1991 году модели демократии ущерная, основой которой является проедание и разграбление по нуля и минуса на сотни лет(как в китае до 1990года), пока не совратятся имперцы и не погонят в рабство. Как курды у украины нет силы сопротивляться как одно целое и антиимперско-соседское. Модель ведет к рабству.И к миске риса как в китае по праздникам на чужих скупленных за колючкой землях.Украинским стать(по типу кулаков в сср) вам это никто ДАРОМ не даст(сегодня более 7 млрд черных и китайцев, управляемых кредиторами типа блэкстоун, которых нужно кормить)-будете ходить возле колючки-"часная территория-тюрма или смерть если доведет голод как в 33м за нарушение или что-то типа того, чтобы не ходили" Как не дают выбрать нормального правителя.Все заинтересованные стороны нормальных уничтожают еще на заре их политического будущего.
Модель зеленского сделана такой что ему едут мозги от напряжения и он через ущербность и отсталость ничего сделать не может и не сможет. Это заложено в его фигуре - деградация, даже если он будет что-то там типа стараться. Специально был выбран такой тупой и ни в чем не разбирающейся для продолжения разграбления.
Потому эту дурилку нужно менять с конфискацией жизней до десятого колена.