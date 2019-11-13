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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (271) земля (1564) земельная реформа (130) рынок земли (18)

 Мы предлагали дообсуждать вопрос земли, но нам сказали нет, - Вакарчук

Председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что ответственность за открытие рынка земли лежит на партии "Слуга народа", поскольку они не согласились дать еще время на обсуждение законопроекта к голосованию в первом чтении.

Об этом Вакарчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что его партия не выступает против открытия рынка земли, однако считает, что "такая реформа требует очень тщательного и всестороннего обсуждения".

"Очень важно, чтобы за словами о хорошем законе мы не приняли то, что потом на самом деле не улучшит жизнь крестьян, малых и средних фермеров, а при этом улучшит жизнь нескольких земельных латифундистов. И мы предлагали: давайте дообсуждаем, мы общались, фактически, со всеми ключевыми игроками политического процесса в Украине, нам сказали - нет, мы будем голосовать. Тогда это ваша ответственность. Мы свое мнение четко сказали", - сказал Вакарчук.

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Он выразил надежду, что ко второму чтению удастся учесть все позиции к законопроекту. По словам Вакарчука, вопросы рынка земли требует консолидированной позиции.

"А на самом деле была возможность найти консолидированное решение, которое бы поддерживали многие фракций парламента", - сказал он.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3159496
 
 
 Топ комментарии
 
Землю можна продавати тільки тоді, коли селянин зможе її купити, а зараз він може тільки її продати. Крапка.
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закон нужен однозначно, но его должны разрабатывать спецы, а не клоуны и им подобные. Турбулентность их заносит...
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Земля - це державна монополія. Продайте землю, і від держави ні чого не залишиться. Потрібен закон не про продаж, а Закон про Право користування, який регулює правові і фінансові умови між фізичними і юридичними особами.
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закон нужен однозначно, но его должны разрабатывать спецы, а не клоуны и им подобные. Турбулентность их заносит...
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Держатели украинских ценных бумаг требуют гарантий (90% из них-евреи, из Израиля и США). В этом году подкупили на 5 млрд$ под 20% годовых. За дефолт и падение ответите земелькой. ЗЕбаранов кинули как в 90х с приватизацией предприятий)))
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Все в порядке. Бене отдадут приват (и вряд ли ограничится только этим) за украинскую землю, а нам организуют давно обещанный каганат. Один плюс: 3/4 поголовья нашего рагулятника, наконец, получат то, чего хотели. Жаль оставшуюся четверть...
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С кем обсуждать, если ты в белоруссии по концертам шаришься
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Вообще непонятно для чего он в ВР сидит...
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Вы имеете право эти концерты вменять в вину депутату Вакарчуку, но коверкать название страны и писать неуважительно с маленькой - нет.
Тем более на этих концертах аншлаг из "свядомых беларусау", национально ориентированных, видящих будущее Беларуси в ЕС.
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Віктар, как тєбє парад русских танков в Мінскє? Цвєти бросал под тракі?
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А ты,кацахол, дарил цветы на параде в Крыму ихтамнетам Цхинвала?
На ротациях приднестровских - до сих пор даришь.
За кума путена наверное голосовал.
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Я в Криму раз був. в дев'ять років. Так що мимо.
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Ну хоть за хряка голосовал - того, что с Плахотнюком на пару молдавское Приднестровье разграбили. В прекрасном симбиозе с РФ
За собой смотри, лишенец!
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Віктар, так а как, ти вєрно русскому хозяіну служішь?- Суткамі на украінскіх сайтах с Порошенком і украінскімі патріотамі борєшся. Хвалят?
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Кацахол, ты жалок. За себя и своего вороватого и продажного божка даже внятно проблеять ничего не можешь. Сутками сидишь тут ты, а я переодически листаю новостные ресурсы.
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Віктар, ну так як, ти радий працювати на російського хазяїна? Вдома проблем нема, ні?
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Землю можна продавати тільки тоді, коли селянин зможе її купити, а зараз він може тільки її продати. Крапка.
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А заспівати щось сумне Вівцеславчіку ти не пробував ? 😕
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чому москальський нонейм бот ображає живих людей?
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ответственность лежит на всех и не надо перестраховываться.
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І що далі?! Нєт так нєт?! Ти що там робиш, пєвун?!
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ну вот, нафига ты шел туда, бард? чтобы теперь ************-поплакать и снять ответственность? полная импотенция
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Лише Петро Порошенко врятує Україну від пархатої зеленої чуми
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Ну это вопрос спорный. У меня предпочтения другие.
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Вона тобі зараз Пушиліна запропонує.
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Да ты что, а ничего что и он сам и его партия выступает тоже за рынок земли и даже год назад пытались снять мораторий.
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Ринок, а не розпродаж задурно української землі всякій пархатій та козлорожий нечисті за купку кольорових папірців. Різницю уловлюєш?
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Главное в том что в целом ПЕС давно ЗА, остальное детали.
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Придурок--подивись на голосування. Чи ти фсбешник?
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Из-за таких придурков как вакар, и происходит хер знает шо. .. Вот нафиг ты лез во власть,если не можешь ? Вечно таким кто-то мешает,и что то путается под ногами. Недотепа одним словом. - Я налию тоби,я налию соби...Хочеш из медом ))
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ЛуГАНДОНец! Если хочешь пожить, то умерь свою прыть!
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Попроси саниатара сделать укол помощнее. Палач ты мой,недоношенный ))
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Мы просили обсуждения вопроса, но нас послали накуй, и мы обиделись и пошли...ТРЯПКИ тфу Ми пропонували дообговорити питання землі, але нам сказали ні, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8978
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Павич став в позу ображеного?! Коли український нарід перестане довіряти свою долю шоуменам і паяцам?!
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Ти в Росії? Для чого тобі українська проксі?
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Голос изначально был за, Фурса аж из штанов выпрыгивал, но в последний момент они всем составом воздержались
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Ну это вопрос спорный. У меня предпочтения другие.
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Ринок вводитиметься більш, ніж через півроку.Ще "наобсуждаєшься" ,Славко!
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Власть была избрана на кредит по распродаже основных ресурса народа украины через воровство.
Хапок под названием распродажа земель есть не что иное как криминальная схема богдана выборы в обмен на остаток ресурсов. за деньги коголомойского по зомбояшщику были затоплены конкуренты по мелочи и теперь хапок на сотни миллирадов долларов под обвинения о разворовывании на миллионы гривен свинарчука.Отдача на 500-1000% кредитору коломойскому, который на выборы выделил несколько миллиардов для обмана зомбоящиковцев.Зеленский требования коломойского выполнил.
Потому эта власть обманом за деньги земель был избран дурак зоо
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партия дураков была избрана на деньги от продажи земель.
Теперь всех ждет после эпохи дурака колючка "частная территория" и увеличения рабства с налогами. Да может уже завтра это как бенефициар захочет, вернее как ему выгодно
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О и Голос в целом одобряет рынок земли,а обсудить и внести изменения можно до второго чтения, для этого система принятия важных законов и создана.
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Дурак был избран на эти деньги земель.
Дурак был избран за земли.
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Дурак теперь рад собой - ведь всех нагнул и всю страну.
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Это Вакарчук красиво пел "Я не здамся без бою."?
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Кацапы вербуют сотрудников до всех что могут дотянуться. Гугл, особенно youtube кто первый смотрит политические ролики.Блокирование с facebook всем известны. Twitter, новосные сайты по интересам индефицируют кто какими новостями интересуется, изучают кто и таким образом заводят его на карандаш - дела у чекистов на интернетчиков. По лайкам и перепостам уже садят- давно пройденный этап слежки. Даже olx.ua и другие общественные площадки для нахождения нитей индетификации если кто это понимает и пытается их фильтры обходить. Потому нужно следить за фильтрами на таких сайтах и отсекать всех кто собирает эту информацию. Как видим по выборам трампа путинского это дело государственной безопасности. Если какая-то страна этим не волнуется у нее меньше шансов противостоять парашке. Эти все методы разрабатывают стратегические институты терроризма парашки и их профессора - это они ваши рабозагонщики. Вы должны их всех знать в лицо - кто ваш работеррорист.Эти институты получают деньги от террориста путина для изучения любых возможностей следить и контролировать все в этом мире. И если профессорами-террористами находится новая возможность, она тут же финансируется путиным и берется на вооружение.
Как защита от таких слежек являются сети доступа по системе блокчейн. Но путин после скандала с выборами зеленского 2го тура собрал совбез, где шойгу говорил что новые технологии несут немного проблем путину для его контроля всех, так как кое-кто находит способ обойти его слежки и быть вне контроля чекистов всех и вся.Тут же собрал комманды самых пойманных продвинутых хакеров, которые собирают например крайние ноды системы tor, чтобы понимать кто из какого компьютора с другой стороны планеты заходит на тот или иной сайт. И целые суперкомпьютеры занимаются огромными сложными математическими вычислениями с дешифрованием по доступным возможностям(https например по зубам только пока сша, да и то не все соединения, путину https пока недоступен, но это не значит что промежные задачи чекисты не способны решить - потому и пытаются сломать например tor через сопоставлением и перебором крайних нод) чтобы понимать кто и какой нод в мире использует и смотрит антипутинские новости.
Вот потому путин параноик, интернет читает с листочков, потому что делает так сам. И ходит без телефона, потому что делает так сам. Параноиком становятся все те, кто делает так сам.
Проект путин он еще на лет 30-40. Имеется ввиду с тем епалом и формой.А днк может быть другое, ведь не спроста проект путин бегает с кружкой, чтобы не сняли днк, чтобы не выяснили какое тело пило или что-то жрало.Может в целях безопасности, а может ***** сами чекисты давно чпокнули и правят(хапают по триллионах при таком самом великом в мире хапке и взамен кормят вату крымнашем и имитацией вяличия) всем сами(как кгб при позднем брежневе) под видом проекта путин и его понты для репутации.
Им чтобы хапать и дальше нужно всего лишь чпокнуть путла и сменить на свое тело и отдать крым. И хапать триллионами дальше еще лет 40, пока проект пут не превратится в труху.Оригинальное днк пока мешает им это сделать.
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тіпа ти розбираєшся
чи зеля і його ко-ко
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В неї методичка від общини русскіх Гєрманіі.
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Я имею право не разбираться, я не депутат
И даже Зеленский не депутат

А вот Вакарчук и ваши ко-ко-ко - депутаты 😁
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тіпа то зеля має право не розбиратись ?
ото ти сказонула... Ми пропонували дообговорити питання землі, але нам сказали ні, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4611
а нахіба зелені його обирали, як воно таке нікчемне ?
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Ты тоже не разбираешься в вопросе рынке земли. И твои родители не разбираются

Выходит, вы все никчемные
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А чого ти себе до нікчемних не зарахувала ?
Сама написала, що в земельному питанні не шурупаєш.
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Потому что я не считаю что не разбираться в этой всей котовасии по земельному закону я как избиратель обязана

А ты считаешь. А какой мерой меряете, такой и вам... ну и дальше по тексту
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дообсуждаете... это обсуждение уже давно состоялось, поэтому следим за шаловитыми ручками... акты, подакты... и все.
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История ходит по кругу.Только теперь за бусинки продали Країну...
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Как это олигархи скармливая вам процветание вас все больше грабят? Никто из олигархов, получая с разграбления десятки млрд в год, вам даром на выборах не даст процветание, всегда подсунут дерьмо типа зе. Под видом процветания - увеличенив ввп. А получится как всегда - разграбление и обнищание.Продажа земли этот тот рубикон и вас шанс в будущее, который восстанием снести это дерьмо олигархическое на банковой.
Больше такого шанса не будет.
Модель навязанной германией(в обмен на мерседесы и запчасти) в 1991 году модели демократии ущерная, основой которой является проедание и разграбление по нуля и минуса на сотни лет(как в китае до 1990года), пока не совратятся имперцы и не погонят в рабство. Как курды у украины нет силы сопротивляться как одно целое и антиимперско-соседское. Модель ведет к рабству.И к миске риса как в китае по праздникам на чужих скупленных за колючкой землях.Украинским стать(по типу кулаков в сср) вам это никто ДАРОМ не даст(сегодня более 7 млрд черных и китайцев, управляемых кредиторами типа блэкстоун, которых нужно кормить)-будете ходить возле колючки-"часная территория-тюрма или смерть если доведет голод как в 33м за нарушение или что-то типа того, чтобы не ходили" Как не дают выбрать нормального правителя.Все заинтересованные стороны нормальных уничтожают еще на заре их политического будущего.
Модель зеленского сделана такой что ему едут мозги от напряжения и он через ущербность и отсталость ничего сделать не может и не сможет. Это заложено в его фигуре - деградация, даже если он будет что-то там типа стараться. Специально был выбран такой тупой и ни в чем не разбирающейся для продолжения разграбления.
Потому эту дурилку нужно менять с конфискацией жизней до десятого колена.
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Після зміни влади (сподіваюся, дочасної), всі антинародні закони, прийняті неукраїнською владою, будуть скасовані.
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