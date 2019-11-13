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 Политика Украины
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 Фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что "Батькивщина" не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и остается на стороне народа".

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"Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение поддержать президента, не переходить в оппозицию... Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. По его поручению, указанию сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о распродаже Украины... Поэтому наша команда заявляет о переходе в оппозицию", - сказала Тимошенко.

"Мы не можем как команда наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии, поэтому мы решили, что сегодняшнее голосование за распродажу сельскохозяйственной земли Украины - это именно та красная линия, которую переступили вопреки стремлениям украинского народа. Эта "красная линия" названа не нами, не "Батькивщиной". По последним опросам компании "Рейтинг" 75% украинцев, если бы был объявлен референдум касательно желания украинцев, продавать или не продавать сельскохозяйственную землю, то 75% украинцев были бы против", - заявила политик.

По ее словам, "Батькивщина" также намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

"Мы хотим, чтобы Конституционный суд разъяснил нам, может ли такой закон быть принят без референдума", - пояснила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3159494
 
   
 Топ комментарии
 
Ну что, дотолерастили наконец? А раньше непонятно было, кто такой ЗЕлупа и тот кагал, который за ним стоит?
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йулю не берут в премьеры... Фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7604
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Янукович он тоже хотел ВСЕХ нагнуть и где сейчас Янукович а ведь ,как ни крути он персонаж намного круче Зеленского и чухнуть ему лично путин помогал а вот кто поможет дать дёру Владимир свет Алексанровичу это большой вопрос Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6672нельзя в Украине против народа идти ,хреново это заканчивается ...
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Ну я ще до виборів казав, що треба голосувати за Зелень - на відміну від прямого агента ***** Потроха, цей жидівський блазень обсереться швидко, впевнено і рішуче. До того ж за ним, окрім Бєні, немає взагалі нікого і нічого - ні ідей, ні партії, ні команди однодумців - тож крах запрограмований, і буде він феєричним.
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свого часу фанати пеппо вилили на юлю мегатонни бруду..а виявляється, що просто інший кошик..всі ви гімно, а не еліта..
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раздерибанили земельку,теперь составят земельный кадастр и много удивительных фактов всплывет,как-то количество тысяч гектаров у вождя порохоботов и у прочего ворья Рабиновичей и иже с ним
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Кадастр вообще-то давно есть, он открыт и в нем действительно можно обнаружить множество удивительных открытий. Например один крупнейших землевладельцев в Украине - американская компания Cargill. Сотни тысяч гектар. Без всяких этих ваших рынков земли. Но вы продолжайте верить, что один какой-то принятый в Раде закон что-то немедленно у нас изменит.
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йуля сидела, сидела, деньги за голосование никто не дает, решила обидеться.
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Зато ЗЕбилам по 30к давали за голосования правильные..шо там с раследованием про корупцию у ЗЕбилов? Или на липовых полиграфах всё замяли..
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О, значит все правильно делает. Я смотрю вся старая шобла взбудоражилась. Говорящая голова Рабинович уже в истерике пропагандонские каналы заслюнявил, Мертвечук ноет и мычит по 20 раз на день, даже шуфрич поднавкивать начал. Вот и коса подтянулась. Видать начали подчикивать ребятам налаженные схемы. Что-то уж больно резко о народе повспоминали
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Рановато, на мой взгляд. Можно было выждать годик.
Тем не мене, нежелание Зе сотрудничать с ЮВ изначально была одна из главных его ошибок.
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Ющенко уже досотрудничался, и главное зачем?
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не чипай моих хлопцив....Прикольное такое сотрудничество
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У Ющенко, пока сотрудничал, всё шло совсем не плохо. Даже президентом стал. А начал враждовать, белая полоса закончилась. Порошенко изначально враждовал, хватило только на один срок. Янукович вообще закрыл, вскоре сам еле ноги унёс. Плохая примета в Украине не сотрудничать с Тимошенко!)
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Это называется - Меня сватали, не брали, я хотела, но не шла!
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А как же адепты воной, которые голосовали за клоуна, лишь бы не Петя?
Тоже в оппозицию?
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а кто сказал, что пэдра был лучше? и сидел он крепче, а на втором сроке вообще врос бы. А этот клоун долго не протянет.
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а че эта **** не выступала против продажи земель. В доле.
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Эта, как Вы (ушлепок недоделанный) выразились, "****" всегда была против продажи земли. А ты, гнида подзаборная, не приписывай человеку того, чего не знаешь.
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Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3334ОООО,ВЕДЬМА ПРОСНУЛАСЬ....что-то знает по-ходу Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3334
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Vikupit vse parki gde liudi otdyxali,nebudut imet vozmoznost podojti k ozeru gde lovyli rybu.Vot vam privatizacija zemli.
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О, не прошло и полгода, как грится. Честно, мне Юлин переход внушает сдержанный оптимизм
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Будет теперь ЗЕлупу и его шабес-гойское кодло "мочить", как умеет. В отличие от Петь Алексеича ей нечего бояться всех этих правоохренителей типа ****** Трубы и француза Рябошапки.
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Класс! Вот тут-то я и научилась отличать форумных юльков от зебилов! Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3039
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Интересно... Там на ВР Юле предлагали поставить на голосование ее же закон о свободной продаже купле земли от 8года. Кроме как ответить в стиле 'А хто ты такой?' она ничего не сумела возразить. Старые политики - сплошь брехуны и лицемеры. Юля, Петя и тд, все одинаковы в своей лжи.
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Думаю , что ноябрьские опросы покажут уже обвал рейтинга "Слуг МВФ" ...

В любом случае , сколько Арахамия не брехав , мол будут во втором чтении типа поправки на обмеження кількості , на некий клоунадский РЫГфхерендум ... уже рекетирам дано указания снимать с андиасолей их рабочии паяльники и расчехлять утюги и ждать команду на выбивание из пайщиков их подписей на дарственную !
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ну и что? Выборы еще через пять лет! Именно сегодя нужно проводить не популярные реформы.
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Рапродажа земли кацапам вот и все рехвормы твоих ЗЕбилов, защитник гей парадов и ЗЕкловунов. Да да я помню как ты аж на гуано исходил защищал..этих ..геев..
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Баба Юля вспомнила про народ))))))).Как завизжало сучье племя.Как беньку поздравляла уже забыла ))))))))
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Вся суть єврея---особиста вигода і особисте збагачченя. Зеленський це підтвердив перед виборами. Я НІКОМУ НІЧОГО НЕ ВИНЕН, КРОМЕ СВОЄЇ СІМЬЇ. Чи ви кончені дебіли і лохі.що не знаєте євреїв і навіть їхнім словам? Ідіоти привели до влади ,а тепер шукають винних. чому не голосували за патріотів -українців, за державників, за професіоналів, а голосували за клоуна?. Біда в тому ,що за СН проголосувало всього 20,19% від усіх .хто має право голоса і тепер ця МЕНШІСТЬ встановлює правила життя всієї України. Майже всі закони голосуються однією фракцією,а чотири фракції просто глядачі. Це закінчиться плачевно і для СН і президента -клоуна і навіть для українських євреїв. Але це буде і великим хаосом для всієї України,що буде на користь фашистській росії.
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из юляхи получился бы толковый президент но дебилам вышиватым этого не понять.))) 30 лет вас имели, бабла накосили теперь землю прикупят, а вы батрачить у них будете ...сущность такая в украинцев- быть рабом...а нахрена вы на донбасе кровь проливаете -смысл какой? )))если вы землю с "молотка" пустили...240 зебилов положили член на весь народ...точнее стадо...народ бы так не поступил...а юляха молодец-зря грязь льете на нее...дебилы ***
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***
Я - Коза-Дереза,
за три копи куплена,
на півбоку луплена...
Тупу-тупу ногами,
сколю тебе рогами,
ніжками затопчу,
хвостиком замету -
Тут тобі й смерть!
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