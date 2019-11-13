 Экс-владелец VAB Банка Бахматюк отрицает получение подозрения и сговор с экс-замглавы НБУ Писаруком

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил экс-владелец банка Олег Бахматюк.

"Я Писарука видел только один раз в его кабинете. Какой может быть сговор Бахматюка с Писаруком, если Писарук вывел два моих банка с рынка", – подчеркнул Бахматюк, комментируя версию прокуратуры о сговоре при выдаче стабкредита на 1,2 млрд грн в 2014 году.

Бизнесмен также затруднился предположить, каким образом можно доказать такой якобы сговор.

"Каким-то эмпирическим путем или путем запугивания", – предположил он цель проведенных НАБУ задержаний подозреваемых.

Экс-владелец VAB Банка указал также на то, что у него прямой конфликт интересов с главой НАБУ Артемом Сытником, о чем знает генпрокурор Руслан Рябошапка и его первый заместитель Виталий Касько, которые приняли решение о передаче этого дела НАБУ.

Бахматюк отрицает предъявление ему подозрения по делу.

"Я считаю, что никакого подозрения нет. Это как на деревню к деду пришли", – отметил бизнесмен. Он добавил, что его никогда не вызывали повесткой в НАБУ.

Ранее в среду НАБУ сообщило, что заочно уведомило о подозрении по делу VAB Банка Бахматюка, который сейчас находится за границей, и экс-главу правления этого банка Дениса Мальцева.

"Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых)", - отметило НАБУ.

По мнению экс-владельца банка, сообщение НАБУ о подозрении является реакцией на его письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением в целом решить вопрос, поэтапно погасив 8 млрд грн долгов с внесением гарантийного взноса в 0,5 млрд грн.

"В этом не заинтересованы ни НАБУ, ни Генпрокуратура. Они никогда своими руками ничего не построили. Им надо залить грязью, назначить виновного, вывести на площадь, собрать толпу: смотрите – вешаем! Но спустя полгода все посмотрят и спросят: зачем мы это сделали?", – считает Бахматюк.

Он сообщил, что в сложившейся ситуации будет советоваться с юристами о своих действиях, а также обращаться в международные институции. Экс-владелец VAB Банка также выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд не будет занимать политически ангажированную позицию и прислушается к аргументам.

Бахматюк добавил, что задержанным со стороны банка и связанных с ним компаний будет предоставлено правовое сопровождение и защита.

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Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: экс-главе набсовета и экс-замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Высший антикоррупционный суд в среду избрал меру пресечения Каленскому в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней, а накануне поздно вечером взял под стражу Шульгу на 60 дней с альтернативой внесения залога 15 млн грн.

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НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Каленский на момент выдачи стабкредита VAB Банку руководил главным управлением НБУ по Киеву и области. Ранее в его послужном списке были должности главы Государственной таможенной службы, замминистра и госсекретаря Минфина, главы Главного контрольно-ревизионного управления Украины. До назначения членом совета НБУ в апреле 2018 года Каленский был директором центрального хранилища НБУ.

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