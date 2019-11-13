 Расследование по "пленкам Вовка" завершили и передадут в суд, - прокурор Малашич

Об этом "Слідству.Інфо" сообщила прокурор Юлия Малашич, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас осуществляется открытие материалов относительно сторон уголовного производства. Седьмого числа (ноября. - Ред.) принято решение о завершении досудебного расследования", - рассказала она.

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По словам прокурора, после открытия материалов дело передадут в суд и уже будут рассматривать по существу. В то же время, сейчас подозреваемые судьи ОАСК продолжают оспаривать действия ГПУ.

"В Шевченковском райсуде до сих пор находятся на рассмотрении их жалобы на уведомление о подозрении, которые могут поставить крест на этом производстве", - отметила Малашич.

Ранее Генпрокуратура ходатайствовала об увеличении срока расследования, мотивируя это тем, что до сих пор держит ключевая экспертиза - специалисты проверяют записи из кабинета экс-главы ОАСК Павла Вовка, однако Шевченковский суд отказал.

Теперь, как пояснила сотрудница Генпрокуратуры, результаты экспертизы будут приобщать уже при рассмотрении дела в суде: "Согласно последней позиции Большой палаты Верховного Суда, мы можем сделать это (включить результаты экспертизы. - Ред.) во время судебного разбирательства".

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

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Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.