 Советами Хорошковского не пользуюсь, с ним не общаюсь и даже не знаком, - Баканов

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.
"Советами Валерия Ивановича Хорошковского я не пользуюсь, с ним не общаюсь, даже не знаком", - заявил Баканов.
По его словам, в структуре СБУ достаточное количество людей.
"Сегодня в Службе безопасности работает 27 тыс. человек. Происходит общение с коллективом, обсуждение вопросов: есть коллегия Службы безопасности, есть заместители, есть директора департаментов...", - отметил он.
Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.
Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.
Бывший председатель Службы безопасности Украины при Януковиче Валерий Хорошковский заявил, что о причине встречи с президентом Владимиром Зеленским будет известно позже.
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Хорошковский консультирует ОП по таможне, но не является ее "теневым руководителем".
Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Валерием Хорошковским на Банковой.
"К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет", - добавил Зеленский. Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи. "Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты."
https://lb.ua/news/2019/10/10/439495_zelenskiy_vstrechalsya.html