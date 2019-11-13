 Советами Хорошковского не пользуюсь, с ним не общаюсь и даже не знаком, - Баканов

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"Советами Валерия Ивановича Хорошковского я не пользуюсь, с ним не общаюсь, даже не знаком", - заявил Баканов.

По его словам, в структуре СБУ достаточное количество людей.

"Сегодня в Службе безопасности работает 27 тыс. человек. Происходит общение с коллективом, обсуждение вопросов: есть коллегия Службы безопасности, есть заместители, есть директора департаментов...", - отметил он.

Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

Бывший председатель Службы безопасности Украины при Януковиче Валерий Хорошковский заявил, что о причине встречи с президентом Владимиром Зеленским будет известно позже.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Хорошковский консультирует ОП по таможне, но не является ее "теневым руководителем".

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