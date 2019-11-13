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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14010) Хорошковский (732) Баканов Иван (74)

 Советами Хорошковского не пользуюсь, с ним не общаюсь и даже не знаком, - Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что с экс-главой СБУ и вице-премьером времен Януковича Валерием Хорошковским он не консультируется и даже не знаком.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"Советами Валерия Ивановича Хорошковского я не пользуюсь, с ним не общаюсь, даже не знаком", - заявил Баканов.

По его словам, в структуре СБУ достаточное количество людей.

 "Сегодня в Службе безопасности работает 27 тыс. человек. Происходит общение с коллективом, обсуждение вопросов: есть коллегия Службы безопасности, есть заместители, есть директора департаментов...", - отметил он.

Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

Бывший председатель Службы безопасности Украины при Януковиче Валерий Хорошковский заявил, что о причине встречи с президентом Владимиром Зеленским будет известно позже.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Хорошковский консультирует ОП по таможне, но не является ее "теневым руководителем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефьодов утверждает, что не консультируется с Хорошковским

Источник: https://censor.net.ua/n3159490
 
 
 Топ комментарии
 
А шо тогда Хорошковский там делает, если с ним никто не общается ?
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ПреЗедент знает, но не признается.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Валерием Хорошковским на Банковой.

"К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет", - добавил Зеленский. Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи. "Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты."

https://lb.ua/news/2019/10/10/439495_zelenskiy_vstrechalsya.html
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А шо тогда Хорошковский там делает, если с ним никто не общается ?
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ПреЗедент знает, но не признается.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Валерием Хорошковским на Банковой.

"К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет", - добавил Зеленский. Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи. "Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты."

https://lb.ua/news/2019/10/10/439495_zelenskiy_vstrechalsya.html
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Может Зеленский хочет посадить Коломойского, а 95 квартал перевести на Интер и мы увидим результат?
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Тогда по закону жанра ,подай в суд на клевету. Иначе,лжешь,ты.
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Я - не я, и лошадь не моя - говорится, чтобы подчеркнуть свою непричастность к какому-либо событию или происшествию.
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Юстас никогда не видел Алекса, как и Алекс- Юстаса.
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Стало відоме військове звання Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./ Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, Баканов .- Моя жена с 1998 г. живет в Украине с видом на жительство./Чем занят главный волкодав-скорохват шпионов и диверсантов: Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин.
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сбежавших рыгов допускают к управлению страной
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Хоча, плісняви брехати, як дихати. Доречі, Єрмак заперечує , що вважає Порошенка винним у війні Росії з Україною , а про свого живого братика промовчав? Та в будь-якому разі йому весело в ОПі разом з Хорошковським-" оні делают Україну вмєстє"
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"Американским шпионом не являюсь . потому что даже языком американским не владею" из письма Павла Дыбенко Иосифу Сталину
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Притом, что его даже об этом не спрашивали... Он на всякий случай отчитался)))
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