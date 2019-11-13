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 Политика Украины
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Все про:взятка (4775) Зеленский (3631) коррупция (7560) Офис Президента (156) Кондзеля Светлана (1)

 Функции задержанного НАБУ директора департамента ОП Кондзели исполняет другой работник: официально ее могут отстранить после решения суда, - ОП

Функции задержанной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по подозрению во взяточничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели возложены на другого сотрудника.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ.

"По ст. 72 закона о государственной службе, официальное отстранение будет, как только поступит соответствующее решение или предписание суда. Пока исполнять свои обязанности она (Кондзеля. - Ред.) не будет", - отметили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ подтвердило задержание чиновницы Кондзели из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки

"Коррупцию должна быть преодолена", - заявили в ОП.

Ранее НАБУ подтвердило задержание чиновницы Кондзели из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки

Источник: https://censor.net.ua/n3159488
 
 
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"Пока исполнять свои обязанности она (Кондзеля. - Ред.) не будет", конечно не будет из камеры СЗО не очень удобно коммуницировать с потенциальными взяткодателями и решалами...
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и что? зачем эта информация?
ясно ж, что она пока не может исполнять свои обязанности, находясь под следствием
это само собой разумеющийся факт....не требующий ни освещения в СМИ, ни обсуждения...
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у нас прокуВоры и тн суды судят под следствием
вы типа не в курсе - тока что привезены? ))
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В общем, две дамочки «бальзаковского возраста», считающие себя «крутыми» и супер успешными, решили «срубить бабла» для красивой жизни (наверняка далеко не в первые). Но на этот раз «залетели»…

🤑
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А вторая дамочка кто?
Хотелось бы Остафийчук
ну очень умная была у пороха
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думаешь начальнику женской колонии она понравится?)
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