 Функции задержанного НАБУ директора департамента ОП Кондзели исполняет другой работник: официально ее могут отстранить после решения суда, - ОП

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ.
"По ст. 72 закона о государственной службе, официальное отстранение будет, как только поступит соответствующее решение или предписание суда. Пока исполнять свои обязанности она (Кондзеля. - Ред.) не будет", - отметили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.
"Коррупцию должна быть преодолена", - заявили в ОП.
Ранее НАБУ подтвердило задержание чиновницы Кондзели из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки
ясно ж, что она пока не может исполнять свои обязанности, находясь под следствием
это само собой разумеющийся факт....не требующий ни освещения в СМИ, ни обсуждения...
вы типа не в курсе - тока что привезены? ))
🤑
Хотелось бы Остафийчук
ну очень умная была у пороха