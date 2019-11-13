 Функции задержанного НАБУ директора департамента ОП Кондзели исполняет другой работник: официально ее могут отстранить после решения суда, - ОП

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ.

"По ст. 72 закона о государственной службе, официальное отстранение будет, как только поступит соответствующее решение или предписание суда. Пока исполнять свои обязанности она (Кондзеля. - Ред.) не будет", - отметили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.

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"Коррупцию должна быть преодолена", - заявили в ОП.

Ранее НАБУ подтвердило задержание чиновницы Кондзели из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки