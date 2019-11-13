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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска". ФОТО

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным советником Президента Европейской Комиссии Элмар Брок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска 01

"Были обсуждены вызовы, которые стоят перед Украиной на нынешнем этапе, прежде всего в контексте противодействия продолжающейся российской гибридной агрессии.

Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации. Это очередное свидетельство, что РФ является агрессором и несет ответственность за совершенные преступления.

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Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска 02

Отдельное внимание было уделено вопросу противодействия завершению строительства "Северного потока 2" как угрозы для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.

Высказана серьезная обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средства массовой информации в Украине.

Также читайте: В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок

Скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии, в частности накануне Конгресса ЕНП в Загребе.

Источник: https://censor.net.ua/n3159487
 
   
 Топ комментарии
 
Сразу набежала ботоферма зеленой плесени им. Моники Янелох. И с двух рук начали в Пороха дерьмом кидаться))
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Наверняка обнял того насильно. А что тому остается ,как не обнять в ответ )) Пиарщик сраный. - Дедушка ! Ты уже никто ! ))
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пока наше дурко жалуется на усталость и жрет печеньки из чужих тарелочек, озабоченные нардепы шлюх вызывают, кто-то мудя чешет в зале, ой да много чего важного, блин, происходит, кто-то реально работает. Зебилье, это Порох. Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска" - Цензор.НЕТ 9136
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Наверняка обнял того насильно. А что тому остается ,как не обнять в ответ )) Пиарщик сраный. - Дедушка ! Ты уже никто ! ))
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бизнес переписывается на сына
кум убежал учить английский
жена кума неожиданно приболела и,судя по всему, доже уедет учить английский
советник бирюков, рассказывавший о пользе коррупции,исчез с горизонта свинарчук,пашинский и д..д... не помню как его под следствием
он не никто, он глава ОПГ
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забыл упомянуть дарование юное Вовка и лучшего банкира галактики. как партизаны горемычные, скрывающиеся за кордоном
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Опять всплыло. Сколько цензор берет чтоб оно пиарилось ?
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джинса, сэр!
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пЭтя !!! не до выполнения Минска , а до деоккупации Крыма - санкции давали именно за Крым Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска" - Цензор.НЕТ 1249
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За Крым санкции чисто косметические...
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еще не было Донбасса а санкции за Крым уже были!!!
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ещё раз:
До Донбасса, чисто за Крым, санкции были чисто косметические.
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Вот именно что за Донбасс санкции чисто косметические - подсунули нам Минск и петляйте..
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пока наше дурко жалуется на усталость и жрет печеньки из чужих тарелочек, озабоченные нардепы шлюх вызывают, кто-то мудя чешет в зале, ой да много чего важного, блин, происходит, кто-то реально работает. Зебилье, это Порох. Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска" - Цензор.НЕТ 9136
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оно никаким заработком не брезгует, всеяден как свинья
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Зачем отдавать Дебальцево, если шмаркля этот вопрос и не поднимает?
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Шмаркля - это не президент, оно никто, куколка Коломойского, который сегодня заявил, что хочет Украину затянуть в мокшанский мир. А я о еврогейцах, которые от Украины настойчиво, истерически требуют уступок дамбаским тварям, а от тварей не хотят ничего, хотят чтобы мы им пенсии уплачивали.
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Сразу набежала ботоферма зеленой плесени им. Моники Янелох. И с двух рук начали в Пороха дерьмом кидаться))
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"Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей" - ти ба, перед Броком воно не ганяло зраду, що мінські договорняки - то зрада, і не стверджувало, що їх винайшов Зеля, і треба терміново від них відмовитися. Істерика від Пеці та його ботви - лише для внутрішнього споживача.
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Кому шо, а пэцэботу чергову "утку" треба запостить)))
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Беня сказал , а "пэцэбот" виноват. Оригинально
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Когда Игорь Коломойский в интервью New York Times заявляет, что «российские танки будут стоять у Кракова и Варшавы» и поэтому «НАТО испачкает себе штаны и купит памперсы», он же не об Альянсе говорит.
Это предложение в Москве создать новый Варшавский Договор на украинской земле. Такой себе «отсель грозит мы будем шведам». Даже прайс озвучено. 100 млрд и антиамериканский пир на двоих будет к вашим услугам.
. replyua.net/news/177847-televeduschaya-kolomoyskiy-predlozhil-moskve-sozdat-novyy-varshavskiy-dogovor-na-ukrainskoy-zemle.html
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