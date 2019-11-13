 Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Были обсуждены вызовы, которые стоят перед Украиной на нынешнем этапе, прежде всего в контексте противодействия продолжающейся российской гибридной агрессии.
Стороны приветствовали весомую победу Украины над Россией в Международном суде ООН о признании юрисдикции суда по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации. Это очередное свидетельство, что РФ является агрессором и несет ответственность за совершенные преступления.
Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание было уделено вопросу противодействия завершению строительства "Северного потока 2" как угрозы для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.
Высказана серьезная обеспокоенность в связи с последними проявлениями давления на свободу слова и средства массовой информации в Украине.
Скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии, в частности накануне Конгресса ЕНП в Загребе.
кум убежал учить английский
жена кума неожиданно приболела и,судя по всему, доже уедет учить английский
советник бирюков, рассказывавший о пользе коррупции,исчез с горизонта свинарчук,пашинский и д..д... не помню как его под следствием
он не никто, он глава ОПГ
До Донбасса, чисто за Крым, санкции были чисто косметические.
https://youtu.be/sbdxSGMwK_M
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
Это предложение в Москве создать новый Варшавский Договор на украинской земле. Такой себе «отсель грозит мы будем шведам». Даже прайс озвучено. 100 млрд и антиамериканский пир на двоих будет к вашим услугам.
. replyua.net/news/177847-televeduschaya-kolomoyskiy-predlozhil-moskve-sozdat-novyy-varshavskiy-dogovor-na-ukrainskoy-zemle.html