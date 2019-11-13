 Был "тихий саботаж" моих решений в СБУ, приказы выполнялись, но медленно, - Баканов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Система не восприняла меня дружно. Конечно было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я", - заявил он.

Баканов объяснил, что саботаж был "тихим", потому что сотрудники СБУ не могут открыто нарушать приказы командира.

"Мои решения выполняются, но медленно. Служба безопасности Украины является военной структурой, здесь нет никаких дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно - с течением времени. В первые недели приказы выполнялись"чуточку позже", - отметил он.

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