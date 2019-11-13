EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3981  37
Все про:СБУ (14010) Баканов Иван (74)

 Был "тихий саботаж" моих решений в СБУ, приказы выполнялись, но медленно, - Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что первые недели после его назначения на должность почувствовал сопротивление системы в ведомстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Система не восприняла меня дружно. Конечно было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я", - заявил он.

Баканов объяснил, что саботаж был "тихим", потому что сотрудники СБУ не могут открыто нарушать приказы командира.

"Мои решения выполняются, но медленно. Служба безопасности Украины является военной структурой, здесь нет никаких дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно - с течением времени. В первые недели приказы выполнялись"чуточку позже", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности"

Источник: https://censor.net.ua/n3159485
 
 
 Топ комментарии
 
Иди чертей ловить....приказчик хренов...
 показать весь комментарий
 
ПНХ, козел зелёный, баклан.
 показать весь комментарий
 
СБУшники они разные . есть такие которые и в АТО бывали и на ту сторону за разными Цемахами ходили . а тут приходит какой то левый Бакланов и начинает командовать . понятно ни кто сразу не кинулся приказы выполнять Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 8895
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Иди чертей ловить....приказчик хренов...
 показать весь комментарий
 
 
Не спеши выполнять приказ сразу, потому что сразу может поступить команда отбой (с).
 показать весь комментарий
 
 
СБУ, даю приказ - реформируйся, раз-два! Почему не реформируешься? Это саботаж!
 показать весь комментарий
 
 
С таким иплом ни то что твои приказы исполнять не будут а скажи спасибо что по нему тебе не настучали Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 2869
 показать весь комментарий
 
 
СБУшники они разные . есть такие которые и в АТО бывали и на ту сторону за разными Цемахами ходили . а тут приходит какой то левый Бакланов и начинает командовать . понятно ни кто сразу не кинулся приказы выполнять Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 8895
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петики, скоро вами СБУ займётся. А если докажут, что деньги для вас - от х.йла?
 показать весь комментарий
 
Большинство петиков тупые. Таким платить могут только из рашки.
 показать весь комментарий
 
ну краще знати від кого з/п отримуєш.
 показать весь комментарий
 
 
"Сам дурак" - типично для петиков. Простейший слив.
 показать весь комментарий
 
Серед зебілів є хтось з IQ вище ніж в хробака? Скоро, скоро, вже півроку скоро.
 показать весь комментарий
 
 
зебобик, бери сразу выше - твой хозяин Беня тебя в московитское болото хочет затянуть, так шо не СБУ, а фсб.
 показать весь комментарий
 
 
"Петики" не продают Украину в отличие от всяких зелемойских .
 показать весь комментарий
 
 
Толик, безсмертных не бывает. Особенно если вы из Параши.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, ну да... підтримую. Ганяти його не переганяти...
 показать весь комментарий
 
Ты и на лейтенанта заработал по блату. Так что не скули.
 показать весь комментарий
 
 
Натуральный неадекват. В СБУ какие-никакие, но работают всю жизнь профессионалы, а ты кто? Как еще по-другому тебя должны воспринимать в СБУ, шоумен?
 показать весь комментарий
 
 
а ну да профи - сначала на кгб счас на фсб пашут ))
ну да профи конечно
 показать весь комментарий
 
а де твій наказ арештувати крадія коломойського, що роками обкрадав державу? Де твій наказ на арешт цього самого бородатої бабушки, коли він закликає зрадити Україну та здатися рософашистам за 100 млрд. баксів? де твій наказ на арешт цієї жидівської(не юдейської) морди за те, що йоому повертають продажні суди вкрадені в українського народа активи???? відмазують від сплати його мільярдних боргів перед державою???? ЧМО ти зєлєбєніне!!! Де накази на арешти українофобів та зрадників, що вповернулися в державу і вільно собі жирують в Україні, паскудять та закликають до здачі держави х*йлу, строчать доноси на активістів! патріотів! військових, що проливали кров за Україну????
 показать весь комментарий
 
 
Этому поцу не стит вообще напрягать то, чего у него в принципе нет, а именно мозг. После высказываний его патрона, - бородатой бабушки из Швейцарии (или Израиля?), более ищвестного, как некоего КАЛРбени, йолка для них неизбежна. Впрочем Ростов не резиновый, народ у нас уже натренированный, да и Штат Делавер зовет.
 показать весь комментарий
 
 
О! Зэбик баканов-ловитель чертей , очки надел! Под интеллигэнта косит... Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 1304 А щаз как шляпу наденет! Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 2223
 показать весь комментарий
 
 
засилье порохнявых грицаков с трудом поддается
им бы далее бизнес кошмарить и рашке все сливать Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 7211 Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 7211
 показать весь комментарий
 
Да знаем, знаем, что ваш Шеф пейсатый сказал...
...Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський...

...Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський...
 показать весь комментарий
 
главное что вам сказал ваш пейсатый бох-порохобох - скидавайтесь холопы на новую виллу? ))
 показать весь комментарий
 
Почему Портнов на воле и Мертвечук,Луценко сабботировал так почему вы делаете тоже самое кто вам не дает ваша власть ведь?,почему Фединой открыто производство а Зеленскому который расстреливал раду ничего и Портнову за угрозы што патриоты будут исчезать не открыто
 показать весь комментарий
 
 
Если он навалял Богдану, то я ему лайк поставлю. Все остальное меня не волнует.
 показать весь комментарий
 
мало наваляти. Хоча би - посадити. А там - буде кому наваляти.
 показать весь комментарий
 
Пішов ти нафуй, літьоха. Разом зі своїм пріпіздєнтом. Лякати воно буде.
 показать весь комментарий
 
по Дерибасовской нужно прогуливаться постепенно, а не в зетурборежиме.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх