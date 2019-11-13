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 Политика Украины
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Все про:военнопленные (541) помощь (3132) политзаключенные (1360) пленные (637) Офис Президента (156) Свиридова Дарья (1)

 Госпомощь узникам Кремля будет регулироваться отдельным законом, - зампостпреда президента в АРК Свиридова

Законопроект о государственной помощи военнопленным, политзаключенным и другим удерживаемым в Российской Федерации и ОРДЛО гражданам Украины уже разработан.

Об этом сообщила первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Представительство президента в АРК совместно с правозащитными организациями и Министерством ветеранов разработали проект закона о защите и государственной помощи лиц, лишенных свободы в рамках вооруженного конфликта России с Украиной.

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"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время он был зарегистрирован в ВР", - отметила Свиридова.

Законопроектом предусмотрена государственная помощь политзаключенным и военнопленным, а также пленным на востоке Украины.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".

Всем освобожденным удерживавшимся в Российской Федерации 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, остальные из числа 35 также получат жилье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159479
 
 
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Экстренность и напорисность продажи земель говорит о боязне коломойского потерять десятки миллиардов долга зеленского на выборы на фоне падения рейтинга зеленского. Если не проскочит, то чем дальше, тем сложнее будет распродать украину.слуги сатанинского черта зе начнут раздупляться от мира неведения и слепоты. Выбора 2 или продать мир путину или распродать земли или и то и другое. Весь этот констутиционный криминал должен быть зачищен и уничтожен. "реформа"=воровство высшего порядка отменен, все виновные и прихватизаторы и покупатели уничтожены.
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Щоб там не було, але зебілам мало грошей для себе. Їм на всіх інших плювати.
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А как вам это от Слуг урода - Законопроект от Зеленского: отмена помощи при рождении ребенка

На сайте Кабмина опубликован проект закона команды В.Зеленского, который предусматривает выплату социальной помощи при рождении ребенка не всем семьям, а лишь гражданам с низким уровнем дохода.
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