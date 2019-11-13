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 Политика Украины
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Все про:земля (1564) земельная реформа (130) Сольский Николай (4)

 Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - Сольский

Председатель аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский заявил, что иностранцы не смогут покупать землю, пока парламент не примет закон о референдуме.

Об этом Сольский заявил в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока не будет этого закона о референдуме, пока он не будет принят в парламенте, пока он не будет проголосован, иностранцы не смогут быть участниками предприятий, тем более напрямую (покупать. – Ред.)", - сказал Сольский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет уже имеет более 112 актуальных поправок к законопроекту о рынке земли, - Сольский

Он отметил, что это также будет касаться иностранцев, которые сейчас арендуют землю.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3159478
 
 
 Топ комментарии
 
эта афера напоминает историю с ваучерами, или как их там после развала совка. люди чтобы урвать деньги на пропитание продали свои права, и все оказалось в руках олигархов
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Зебіли не спітніють, бо вони вмирають стоячи і останніми словами дякують Ігорю Валерійовичу Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - Сольский - Цензор.НЕТ 1837
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НИ НИ! Иностранные граждане не имеют права пока покупать! Они только могут принимать в качестве дарственной! От граждан с Украинским паспортом. В неограниченном количестве по 210тысяч Га.
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Зебіли не спітніють, бо вони вмирають стоячи і останніми словами дякують Ігорю Валерійовичу Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - Сольский - Цензор.НЕТ 1837
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надеюсь Игорь Валерьевич не иностранец ( Іноземці не зможуть купувати землю, доки Рада не ухвалить закон про референдум, - Сольський - Цензор.НЕТ 6927 ) и сможет купить каждому гражданину Украины участок земли 1х2 м
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Всі олігархи та мільйонери України мають паспорти інших країн! Коломойський має три громадянства відкрито і ще кілька таємно! Всі вони іноземці чи ні?
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Хто і де буде купляти чи не буде купляти землю буде вирішувати вже нова влада! Референдум буде в найближчі місяці у вигляді перевиборів Президента та парламенту!
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Дякуємо усім, хто допомагав обрати зевладу!
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подякуй порошенку що він просрав народну підтримку як дебіл!
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Чого мені йому дякувати, якщо я його вважав лише меншим злом у другому турі? Ти же свідомо обрав Зе. Тобі тепер відповідати.
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Як може бути меншим злом зло яке продало свою країну і свій нарід ворогу і розграбувало державу? В другому турі вже не було вибору! Був казнокрад і новий кандидат і вибір був очевидний, що і показали результати голосування!
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Сьогодні той випадок, коли новини дня (ще й камінг-аут Бабломойші) пом'якшити неможливо.

Приходит мужик к венерологу:
- Доктор, я тут с одной шлюхой без презерватива сексом потрахался, и что-то у меня йух посинел...
- Показывайте йух.
Мужик достаёт, врач только увидел - и сразу:
- Ё-ё-ёпрст... М-да. Бывает... У меня две новости - хорошая и плохая.
- Давайте плохую сначала, чего уж...
- В общем, у вас развился некроз, так что йух придётся отпилить.
Мужик в полуобморочном состоянии:
- А... а... а какая же... хорошая?...
- Есть и хорошая! У меня сегодня день рождения!
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Краще так:
венеролог говорить, що є гарна новина і йух не треба відпилювати.
Питає пацієнт: а що робити?
Венеролог: випийте таблетку і стрибайте, а потім він сам відпаде
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Згадалося чомусь, за часів вконтакту був потішний паблік "Анекдотьі категории Б" - там публікували середньої якості анекдоти, а піпл в коментах пропонував свої ремікси, що часто були смішнішими за оригінал ))))))
Наприклад, пласкуватий анекдот:
Открьівает мужик холодильник, а там холодец трясется.
Мужик ему:
- Не бойся. Я за сьіром.

...цей анекдот був доповнений шедевральною фразою, що надала йому сюрреалістичної досконалості:
И тогда затрясся сьір.
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Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - поки Україна не буде у складі ЄС демократичною країною.
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Цікаво, чи Бєня з ізраїльським паспортом іноземець?
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Якщо він має український паспорт, то він щирий українець. вважаю, що йому треба надати квартиру на вул. Івана Кудрі (не плутати з вул. Маккейна) і дати персонального водія, який ненавидить "щирокоренних" Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - Сольский - Цензор.НЕТ 6761
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То что нет Закона Украины "О референдуме" особое спасибо Пете и его продажным судейкам
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так сейчас Вова и его честные судьи
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Слово честные в кавычках? Спрашивать и воздавать надо по персональным делам. Отработай Петя в сове время тему референдума, нечем было бы сейчас шуту прикрываться. Это-то понятно?
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не выбрали бы вы, зебилы, шута вместо Порошенко, не надо бы было сейчас вообще про этот референдум разговаривать.
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13-й! Перед тем как на дерьмо исходить, поинтересуйся сначала что и кому пишешь. Для меня, в отличии от вас порохоботов и зебилов, нет абсолютных непогрешимых авторитетов. Поэтому, держи подарок. Благодарить не стоит

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а за кого ты голосовал на президентских выборах ?

То, что не за Порошенко, я понял.

Остаются три варианта:

- за Зеленского
-за Пушилина
-за *****
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13-й! я действительно думал ты умнее. Ну и чем ты отличаешься от зебилов?
П.С. Перед тем как гавкать и садиться задницей в лужу со своими высерами, прочитай при ком и когда отменили Закон Украины "О референдуме"
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и?что же юнцы турбулентные бегут впереди паровоза?
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эта афера напоминает историю с ваучерами, или как их там после развала совка. люди чтобы урвать деньги на пропитание продали свои права, и все оказалось в руках олигархов
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дебилы продали свои права,

а умные не продали свои права.

а самые умные ещё и прикупили права дебилов
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Умные это у нас Бени и КОЛОМОЙСКИХ, а белилами вы называете всех остальных? Так ведь?
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Ты понимаешь значение слова "умный" ?

Это не то же самое, что честный или порядочный.
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Это тоже самое что подлый, аморальный бандит, который продаст и миллионы людей, и душу, и землю. Тот который может пытать? Жертва априори глупая, потому что слабая?

У нас у власти не умные, иначе бы не сдавали себя, у нас у власти бандиты. Они не создавали бизнес умом.
Точно так же как не создавали капиталы те кто грабил в революцию 17го.

Умный и грабитель - разные вещи. А при БЕЗЗАКОНИИ прав тот кто сильнее.
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Попробуй прочитать в словаре значение слова "умный".

Это не больно.
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В том то и дело, что у вас оно несёт другое значение. Умный это умный, при этом умного может нагнуть дурак-бандит и заставить продать свои права. Но это не значит, что умный дурак-бандит, который купил права, а глупый учёный физик, у которого что-то отжали

В данном случае, это история про дурака бандита, который во время рекета отжал много чего на этом и купил права.
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Я не знаю у кого это у вас другое значение слов,

я привык пользоваться академическими значениями слов.

Открой словарь - это не больно.
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Да ладно умные не продали. Прогнали потом предприятия через процедуру банкротства, и умные вообще ни чего не получили. Ну или разбавили их долю дополнительными псевдоэмиссиями. А нормального фондового рынка как не было, так до сих пор и нет.
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Умные ничего не получили именно потому, что дебилы продали.

Умные всегда страдают из-за того, что дебилов больше.

Вот и сейчас дебилы выбрали клоуна, а умным тоже придётся страдать.
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Нет там был рекет и условия, либо оставайся голодным и умирай, либо отдай. Бандит и рекетер не умный, он действует с позиции силы и беззакония.
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шо-то я не вижу сейчас в числе успешных ни одного из тех бандитов, с которыми сталкивался в 90-х
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Ну так там был естественный отбор. Вон янык был вполне успешен, если бы рамки не потерял, а Ахметов, а беня думаете ангелом был?
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а умные не продали свои права
Ага. И остались даже без тех жалких копеек. Потмоу как после приобретения контрольного пакета акций и докапитализации предприятия за счет самого же предприятия и эмиссии акций результирующие акции данного индивида просели в разы и стали вообще никому не интересны. Все дивиденты сразу же отправляются большинством голосов акционеров (а у кого контрольный пакет? ) на инвестирование предприятия, реальные прибыли никто никогда не показывает. Вот такая картинка по акциям у нас. Интерес имеет только контрольный пакет. После его получения акции, полученные за ваучер просто обесцениваются. Вспомните в какой стране живете. Не, ну можно себя тешить мыслью что когда нибудь возможно лет через 100-200 цена на эти акции возрастет. Дурак думкою багатіє.
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а как надо было сделать приватизацию, шоб не ваучерами ?
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Не ко мне вопрос. Я не экономист и не политик. Я рассказал как это делается. И такое же будет с этим законом о рынке земли. Мало того в краткосрочной перспективе это еще и приведет к очередному витку инфляции внутри страны. Прав я или нет - посмотрим. По моему мнению нужно было сделать выводы на основании предыдущей приватизации и предусмотреть механизмы защиты. И уж ни в коем случае его сейчас не открывать при таком уровне коррупции. Ну или через государственный земельный банк в конце концов. Типа хочешь продать - продай государству, а оно землю в аренду сдаст тому кто хочет на ней работать. Нет - сдавай сам в аренду кому хочешь. Цену покупки государством определять по биржевой цене на международных европейских рынках. Как-то так. Это как одно из возможных решений. Ну а теперь будем ходить вокруг этой земли и голодными зубами клацать.
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По земле приватизацию не предстоит делать.
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а ничё, что большая её часть уже в частной собственности ?
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Сейчас можно откатить и провести аудит и сделать границы Макс владения не в 200000 гектаров. Узаконить окончательно феодальный строй/пойти путем американских индейцев это не выход.
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1) Кому сейчас принадлежит земля ??? Много ли копеек люди от неё имеют ?

2) Зачем олигархам земля ???? Яблоки что-ли выращивать ??? Да она им не нужна.
Понимаю ещё предприятия или заводы.
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Це кого вважати іноземцем,у Бені та Поці,цих громадянств,як у собаки бліх.
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Наивные вы, иностранцам и так никто не даст скупать землю пока эти доморощенные олигархи не скупят ее за копейки - а потом уже будут перепродавать иностранцам в три дорога !
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пока зРада примет закон о референдуме...покупать уже будет нечего... и не факт, что при ближайшем рассмотрении "покупателей" там не окажутся мышебратья с двумя-тремя паспортами и с таким же количеством гражданств....так что вроде бы и не иносранцы ))))
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Сколько можно терпеть этих все хапкощиков. Уже 30 лет грабят и никогда не остановятся.
Что-то построить эти питары не могут. Даже телефон спаять с чужих запчастей не способны. Только грабить.Вырезать это все дерьмо начиная со слуг дурака до самого главного бенефициара.
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НИ НИ! Иностранные граждане не имеют права пока покупать! Они только могут принимать в качестве дарственной! От граждан с Украинским паспортом. В неограниченном количестве по 210тысяч Га.
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Купить ЗЕленого хахла, а тем более украйонского жида будет стоить копейки. Возможно жида несколько дороже. А дальше схема поиметь землю Украины проста до крайности.
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Так иностранцам и не надо покупать землю - для них скупит дубинский, бужанский, рабинович, мендель, шустер, гройсман, порошенко, червоненко, портнов, шлакбаум, циркуль...
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ШТА??? КАКАЯ У ВАС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? БУДЕТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО.

Весь вопрос в одни руки в 200000 гектаров имеют право? Где в ЕС есть такое, твари продажный, а рейдерство а суды!!!

Главные претензии к этому закону не только иностранцы, УКРАИНЦЫ ПРОТИВ ПРОДАЖИ.
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А также предоставляется право всем владельцам Пая, приоритетно принять гражданство России. Вне всякой очереди и формальностей!
Думаю, что это уже наверное действует, неофициально, но нам об этом замалчивают, пока не организуют распродажу суверенитета.
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Ніт. Сьогоднішній камінг-аут падломойші неможливо пом'якшити жодною "позитивною" новиною.
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Зебіли, які почули слова бєні повинні, як чесні люди з'їсти півлітрову банку перцю хабанеро Іноземці не зможуть купувати землю, поки Рада не прийме закон про референдум, - Сольський - Цензор.НЕТ 3282
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так может вам нужен закон о референдуме? И тогда начнется.
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Коломольский и депутаты с двойным гражданством Украинцы или иностранцы
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Треба йому змінити прізвище з Коломойського на Комсомольського
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Ни о каких продажах не может быть и речи. Пока не устраним олигархию. Вы хотите,чтобы КАЛамойский с ахметом все скупили и подарили рашке ? - А вы станете автоматом , рабами.
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так ты разве не за это голосовал??? ь))))))))))))))
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Тепер йому про це не хочеться говорити Іноземці не зможуть купувати землю, доки Рада не ухвалить закон про референдум, - Сольський - Цензор.НЕТ 4369
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Офтальмологічний паркан сечі припинив дію.
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классно излагаешь....
по мне просто зелина россссса закипела ))))
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не знаю може я і справді чогось не розумію але напрошується питання до влади: "по чому україна? таке враження що просите недорого"
натхнення з яким слуги народу борються за право українців позбутися своєї землі дійсно вражає.
потураєв взагалі монстр, його манера виступати викликає асоціації з гітлером.
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вот вот. скупать земли будет беня с соплеменниками...
путя прокредитует )))) вы за это голосовали, зебильчики
))))))))))))))
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Баба Юля одним местом учуяла, что уже пахнут шины и заявила о переходе в аппазицию.
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А де референдум "Про продаж землі"? Знаєте, що українці проголосують проти. Ви не "слуги народа", а наперсточники, маніпулятори, кидалы на доверии
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А зачем такой референдум? У меня вот нет ни клаптика земли, так зачем кому-то нужно знать мое мнение по этому поводу? С таким же успехом меня можно приглашать и на врачебные консилиумы и в Генштаб для консультаций.
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В такому випадку навіщо референдум "про продаж землі іноземцям"? Для видимості "народовляддя", для перекладення відповідальності на лохів- "презЕдентІВ"? А це про бажання народу продати землю і чому НЕ провели референдум, а проголосували в Раді. "Про продаж землі". "Він зазначив, що загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%."
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а зачем иностранцы напрямую, дебылы вы конченые??? сложно нати украинского алкаша на которого всё оформить??? Или офшоры на кипре не оформляются на таких же подставкых киприотов??? ах вы рогатые...
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В том то и дело, что если напрямую продавть, то есть шанс что придут с деньгами честные иностранцы. Ну а если на подставных, то придет жулье. А жулику с жуликом договориться легче.
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Не только иностранцам нельзя но и лицам с 2 и более гражданствами.
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Если бы это Зеленое Недоразумение вякнуло бы, на выборах, что хочет продать землю, то прошло бы оно только в сортир, а не во власть.
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это всё понятно, но что то С ЭТИМ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ надо делать...и очень срочно. Оно за 3 месяца уже продало страну и её богатства, перспективы на поколения вперёд. Надо это остановить пока это ещё возможно и сильно-сильно спросить у него про это...чаушеску в пример
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...Микола Сольський народився 1979 року у селі Росохи на Львівщині. З 1995 по 2000 рік навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (кваліфікація «Юрист», спеціалізація «Цивільне право та процес»).Микола Сольський є засновником семи та беніфіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесом[5].Свою трудову діяльність починав юрисконсультом в різних юридичних компаніях (2000-2001 - юрисконсульт ЗАТ «Ензим»; 2001-2003 - юрисконсульт ТОВ "Юридична фірма «ДОПОМОГА. Єфімов, Темненко та партнери»). Потім обіймав посаду генерального директора ТОВ "Юридична фірма «Сольський, Процик та Партнери». Крім того, 5 років працював заступником виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма «Процик та Партнери». На час обрання працював народним депутатом юристом адвокатського об'єднання «Процик та Партнери».З 2007 року - співзасновник «Українського Аграрного Холдингу»....
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Я категорически против любых " рехверендумов"!
Это только инструмент для манипуляций и перекладывания ответственности.
Гарантирую что при проведении например данного референдума там не будет прямого вопроса о продаже земли иностранцам. А будет шо нибудь на кшталт " Вы за то что бы украинская земля была самой высокоурожайной о дорогой в мире?" И догадайтесь какой будет ответ и какой вывод власть сделает из этого ответа.
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Це падло тупо бреше! В першому читанні провели норму, по право на українську землю і іноземцям, і не існує жодних гарантій що з остаточної редакції закону вона зникне! Бо бачила ця ЗЕлена гидота всіх українців на власних ділянках один на два метри... І це в кращому випадку, бо більшості взагалі світить лише колумбарій!..
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