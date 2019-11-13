 Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - Сольский

Об этом Сольский заявил в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока не будет этого закона о референдуме, пока он не будет принят в парламенте, пока он не будет проголосован, иностранцы не смогут быть участниками предприятий, тем более напрямую (покупать. – Ред.)", - сказал Сольский.

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Он отметил, что это также будет касаться иностранцев, которые сейчас арендуют землю.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.