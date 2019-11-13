 Подготовлен проект модели переходного правосудия для реинтеграции оккупированных территорий, - зампредставителя Президента в АР Крым Свиридова

Об этом сообщила первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время брифинга в Офисе Президента Свиридова отметила, что среди стратегических задач Представительства Президента Украины в АР Крым - разработка концепции национальной модели переходного правосудия как пути преодоления последствий вооруженного конфликта и перехода к миру.
По ее словам, эти задачи Представительство выполняет, в частности, в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы, которая была создана при Президенте. Два представителя Представительства являются членами группы по реинтеграции временно оккупированных территорий при этой Комиссии.
"Сегодня мы уже имеем наработанную концепцию - национальную модель переходного правосудия, которая разработана совместно с большим количеством экспертов, с привлечением правозащитных и общественных организаций, которые непосредственно были инициаторами такой работы уже несколько лет назад совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также другими органами власти. Сегодня такая "дорожная карта", фактически драфт такой "дорожной карты" уже разработан, прорабатывается нами в рамках Комиссии и в ближайшее время будет представлен общественности и экспертному сообществу", - сообщила Свиридова.
Дурак и преступник конституции ЗЕ-ДУРАК от "земля и надра принадлежат народу", теперь останется колючка от земли народу. Дальше будут законы за "нарушение" режима колючки 300го капитализма, если будут нарушаться кредиторы увеличат наказание пока не подчинят полностью. Потому эту хунту нужно снести и завести простого менее приспособленца, не должному никому с олигархов.
Прокляните его так, чтобы дети сдохли на месте.Он даже мат запрещает, чтобы его дурачки дэтки не смотрели на это. А то что гнилая тварь вешает на всех колючку с разграблением на сотни миллиардов, то это хорошо.
Что за херню я только что прочитал?