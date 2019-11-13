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 Комитет уже имеет более 112 актуальных поправок к законопроекту о рынке земли, - Сольский

Председатель аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский заявил, что комитет имеет уже более 112 поправок к законопроекту об открытии рынка земли.

 Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас в комитете есть уже более 112 поправок, большинство из которых актуальны. Есть ключевые правки - это те, которые озвучивал президент - что иностранцы могут (покупать землю. - Ред.) быть только после референдума. Кроме этих очень много интересных поправок, которые, я думаю, большинство комитета поддержит", - сказал он.

"Кроме того, что мы даем возможность фермерам выкупить в постоянное пользование, будет обсуждаться возможность выкупа ими с рассрочкой в ​​5 лет по цене НПО без аукциона земель, которые у них в договорах аренды", - добавил Сольский.

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Он рассказал, что также ко второму чтению планируют рассмотреть ряд поправок по контролю двойного гражданства, контролю за концентрацией и вопрос ограничений по количеству гектаров земли в одних руках.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3159475
 
 
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Нужно засыпать комитет поправками по рынку земли чтобы они их 2-3 года только читали , хотя "зеленая нечесть" столько у власти не продержится... Комитет уже имеет более 112 актуальных поправок к законопроекту о рынке земли, - Сольский - Цензор.НЕТ 2989
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Идиоты, возьмите польский закон о земле- 4 страницы. ЧЕТЫРЕ!!!
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