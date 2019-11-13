 Не существует такого документа, как "формула Штайнмайера", - Турчинов

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Это фейк, который Россия, начиная с 2016 года, пыталась использовать для продвижения своих интересов, в частности, легализации оккупационных администраций на Донбассе.
То есть никогда не было официального документа, подписанного Штайнмайером (бывшим главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. - Ред.), который можно было бы подтянуть под это название", - отметил Турчинов.
По его словам, до сентября 2019 года "никакие подобные инициативы не рассматривались и не поддерживались украинской стороной".
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Кому верить?
ну хочется им к корыту и к псу - и слава пе великому ))
А МИР це не - "просто перестати стріляти"
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%83-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be.html#more-84863
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[Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине | Украинская правда]: Посмотри! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
А то получается,что нам говорят "мы вот должны это сделать,потому что там существуют какие-то "штаны майера",которые мы должны одеть на себя..!".ДОЛДЖНЫ ЛИ и ЧТО ???
- Нет.
- А он есть!