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 Политика Украины
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 Вопрос о запрете покупки украинской земли иностранцами должен быть решен без референдумов. - нардеп Шахов

Народный депутат Украины Сергей Шахов заявил, что его команда против выступает предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - этот вопрос должен быть решен без референдумов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом нардеп заявил с трибуны парламента.

По его словам, иностранцы не должны быть допущены к рынку украинской земли.

"Мы выступаем против поспешного открытия рынка земли и против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - будь то лично, то ли в виде предприятия, зарегистрированного в Украине. Этот вопрос должен быть решен без референдумов", - подчеркнул Шахов.

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По его словам, депутаты в политическом смысле детьми со спичками.

"Сегодня я вижу в этом зале - в политическом смысле - детей, которым дали спички, которые хотят сжечь нашу землю. Будьте взрослыми! С холодной головой принимайте решение", - призвал Шахов депутатов.

По его словам, "нет - продаже земли" сказали люди в разных регионах страны. Он отметил, референдум относительно земли следует проводить только при готовности государства и граждан.

Также он напомнил, что согласно социологическим опросам, 2/3 граждан Украины поддерживают идею вынесения вопроса отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли на всеукраинский референдум.

"При этом 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме, проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения", - подчеркнул Шахов, отметив, что его команда поддерживает требования протестующих против поспешного открытия рынка земли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159470
 
 
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Ну шо , зебобики. БЕРИТЕ ЛОПАТЫ , идите к БЕНИНОЙ ЗЕМЛЕ батрачить ( бо кто вообще видел еврея с лопатой)
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ну да, он для этого и кредитами с кацапии не побрезгует, лишь бы украинца унизить, облапошить,продать...
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Хорошо сказал " поспешное открытие земли"!
ЗЕ с розумковым спешат - у **** включен счетчик?
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шо то кореш не в ту сторону дует, принцип турбосамоката ему явно незнаком
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Продажа земли без референдума вообще зло. Хоть своим олигархам, хоть забугорным. По крайней мере, для начала следует признать, что и городское население Украины имеет право на свой земельный пай
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Иностранцы в виде исключения- американец в третьем поколении .
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