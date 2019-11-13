 Гончарук о поддержке в ВР рынка земли: "День, который войдет в историю Украины"

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"13 ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям" - все", - отметил премьер.

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"Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом!" - добавил он.