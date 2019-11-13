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 Политика Украины
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 Гончарук о поддержке в ВР рынка земли: "День, который войдет в историю Украины"

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил нардепов, проголосовавших сегодня в первом чтении за рынок земли в Украине.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"13 ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям" - все", - отметил премьер.

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"Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом!" - добавил он.

Гончарук о поддержке в ВР рынка земли: День, который войдет в историю Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159467
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Люди которые сдают паи за копейки и не могут продать ее не рабы?
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Це день кінця нової влади! Готуємось до нових виборів! Молоді реформатори не змогли згенерувати потужні ідеї реформування суспільства і вдались до дешевих трюків - дозволу на продаж землі, щоб отримати побільше інвестицій в Україну і заявити об успішності реформ! Грошей Вам ніхто не дасть, а от їпало наб'ють!
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вы откуда копейки подсчитали? Мои живут за эти паи и могу дискутировать на эту тему, а принятие законов под стусами ,пардон, это не эпохально.
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День, описание которого войдёт в криминальные дела против зелёной шайки .
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дебилы радуются что войдут в историю как дебилы
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там земли сьока будет продано, шо ее за день на самокате не объедешь Гончарук о поддержке в ВР рынка земли: "День, который войдет в историю Украины" - Цензор.НЕТ 4845
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войдет войдет,
рядом с коллективизацией и голодомором
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Землю скупят жиды-мародёры, а потом варвары и дикари из Козляндии. Это всё по их сценарию.
А жиды удерут в Израиль.
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в стране где нет суда открывать рынок земли бестолково......
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С этого дня народ Украины начинает движение о признании распродажи украинской земли актом геноцида украинского народа, а казни всех причастных к её распродаже. Украина вставай!
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2 -3 роки - земля буде в руках 4 - 6 землевласників переважно не української національності.
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Земельный вор-Зебил и его банда воров и мародёров празднует победу. Ещё один жирный гвоздь в крышку гроба жидёнка-Зебила.
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да твари войдет в историю Украины - только в "черную историю"....
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Теперь получить разрешение на место на кладбище надо будет в посольствах?
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Ни дна вам ни покрышки, упыри! Шоб под вами горела украинская земля! Шоб вы не могли по ней ходить спокойно, шоб она вам снилась... Он обещал что украинцы "перестанут плакать" а сам забрал у них последнее и самое дорогое!!!!
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